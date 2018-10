Suomalaiset ovat lakkoilleet eniten, kun vallassa ovat olleet demarit

Suomessa on lakkoiltu kiivaimmin silloin, kun pääministeripuolueena on ollut SDP. Puolueen johtaessa hallitusta työtaisteluja on ollut keskimäärin lähes tuhat vuodessa. Määrä on yhtä suuri kuin kahdella porvaripuolueella, keskustalla ja kokoomuksella, yhteensä.

Vertailukelpoista tilastotietoa Suomen työtaisteluista on vuodesta 1971 alkaen. Siitä alkaen SDP on ollut pääministeripuolue 24 vuonna. Niiden aikana järjestettiin yhteensä runsaat 22 000 työtaistelua ja menetettiin lähes 16 miljoonaa työpäivää.

Työtaisteluja on monen tyyppisiä, ja vain osa niistä kohdistuu hallituksen politiikkaa kohtaan. Esimerkiksi ay-liikkeen tämänhetkinen protestointi Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ajamaa irtisanomislakia vastaan on luonteeltaan poliittista.

Ay-liike on vastustanut lakia laajalla rintamalla. Se on järjestänyt ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja sekä vuorokauden pituisia lakkoja. SAK:n liitot pohtivat parhaillaan jatkotoimia.

Onko lakkoilun ja SDP:n valtakausien välillä syy-yhteys?

Ei ole, vastaa dosentti Tapio Bergholm Itä-Suomen yliopistosta. Hän on entinen Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön (SAK) erikoistutkija, joka kirjoittaa parhaillaan elämäkertaa edesmenneestä presidentistä Mauno Koivistosta.

– Tilastoissa on kyse siitä, että SDP:n edellisestä pääministerikaudesta on kauan aikaa. Lakkoilu on ollut laskeva trendi sen jälkeen, kun politiikassa tapahtui käänne oikeistolaiseen suuntaan ja talouskasvu hidastui, Bergholm sanoo.

SDP:n kultakausi ajoittuu nopean talouskasvun aikaan 1970–1980-luvuille. Silloin lakkoja saattoi olla 1 000–2 000 vuodessa, nykyisin kymmeniä tai korkeintaan jonkin verran yli sata.

– Demarit ovat olleet vallassa silloin, kun on ollut jakovaraa. Silloin on kiistelty siitäkin, kuka saa eniten korotuksia. Oli hyökkäyslakkoja, joilla ajettiin palkankorotuksia ja muita työehtojen parannuksia.

Vaikka taloudessa on koettu sittemmin lyhyitä kukoistuskausia, Bergholmin mukaan työtaisteluhaluja ovat hillinneet korkea työttömyys ja työnantajan uhkailu pääomien siirrosta ulkomaille.

– Kun isännät uhkailevat, että puoti menee kiinni, uhkailu puree. Työnantajapuolella on olennaisesti paremmat kortit kädessään kuin palkansaajilla.

Tilastot kertovat Bergholmin mukaan toisaalta myös siitä, ettei ay-liike ole SDP:n talutusnuorassa. Puolue ei siis ole voinut vaikuttaa lakkojen aloittamiseen tai lopettamiseen huolimatta asemastaan ay-liikkeen sisällä.

– Varmasti on ollut yritystä ohjailla keskusjärjestöjä, mutta ei SDP voi todellisuudessa sanoa ay-liikkeelle, että tehkää sitä tai tätä. Kyllä liittojen toimintaa ohjaavat ay- ja työmarkkinalogiikka.

Bergholm huomauttaa, että myös porvarivetoisissa liitoissa lakkoillaan. Esimerkiksi terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestö Tehy uhkasi vuoden 2007 työtaistelussaan joukkoirtisanoutumisilla. Tehyä johti tuolloin kokoomuslainen Jaana Laitinen-Pesola.

– Minun on vaikea uskoa, että puoluekirja tekisi ay-liiton enemmän tai vähemmän radikaaliksi.

SDP:n vaikutusvalta ay-liikkeessä on Bergholmin mukaan vähäisempi kuin yleisesti ajatellaan.

– Aivan varmasti, ja sama koskee muitakin puolueita.

Onko siis lakkoilun kannalta yhdentekevää, mikä puolue hallitusta johtaa?

– Ei se ole noin yksinkertaista. Kyse on siitä, millaista työlainsäädäntöä mikäkin hallitus tekee. Esimerkiksi Ahon hallituksen aikaan 1990-luvun alussa oli rajuja lakkouhkia, jotka kuitenkin laukesivat niukasti, Bergholm sanoo.

Esko Aho (kesk.) oli pääministerinä 1990-luvun laman aikaan.

Dosentin mukaan aloite on nyt enemmän työnantajaleirillä, ay-liike on joutunut puolustusasemiin.

– Lakoilla yritetään estää heikennyksiä työoloihin tai työttömyysturvaan tai protestoidaan yt-neuvotteluja ja irtisanomisia järjestämällä ulosmarsseja eli niin sanottuja surulakkoja. Kyllä lakkoilun kuva on muuttunut.

Bergholm painottaa, ettei ammattiyhdistysliike koskaan tartu lakkoaseeseen kevyin perustein.

– Ay-liitoilla on itsesuojeluvaisto. Lakko on kaksiteräinen miekka, siinä lakkokassa tyhjenee ja oman jäsenistön ansioita leikataan. Käsitys, että lakkoilu olisi hauskaa, on minusta huono tulkinta tästä ajasta.