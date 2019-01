Suomen Oscar-ehdokkaaksi pääsi mies, jonka elokuvat floppaavat yksi toisensa jälkeen

Teemu Nikki on yksi tämän hetken merkittävimmistä suomalaisista elokuvataiteilijoista. Hänen viimeisin teoksensa Armomurhaaja valittiin edustamaan Suomea tämän vuoden Oscar-kilpailuun. Nikin tie kotimaisen elokuvan huipulle on ollut kaikkea muuta kuin tavanomainen. Hän ei ole käynyt alan kouluja eikä kahminut Jussi-patsaita.

Ja hänen elokuvansa floppaavat jatkuvasti.

Syksyllä 2017 ensi-iltaan tulleesta Armomurhaajasta ei edes ennakoitu kassamenestystä tai palkintomagneettia. Tukea elokuvatuotantoihin jakava Suomen elokuvasäätiökin liittyi projektiin mukaan vasta leikkausvaiheessa.

Käsikirjoitus ja kuvaukset hoidettiin omakustanteisesti – lähinnä Nikin Ylelle tekemän Sekasin-nuortensarjan tuotoilla. Elokuvan katsojaluvut Suomessa jäivät alle kolmentuhannen.

Samaan aikaan teattereissa rikkoi ennätyksiä Aku Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas. Elokuva keräsi yli miljoona katsojaa, ja sen markkinointiin kuului kaikkea vissypulloista tiskiharjoihin.

Kun elokuva-alan keskusjärjestö Filmikamari valitsi Suomen edustajan Oscar-kisaan, Tuntematon sotilas jäi yllättäen rannalle ja Armomurhaaja lähti edustamaan suomalaisia. Käänne herättää kysymyksen, kiilasiko Armomurhaaja edelle sen vuoksi, että Louhimiehen julkisuuskuva kärsi hänen työmetodejaan koskeneen kohun vuoksi.

– Jos olisin nähnyt elokuvan, voisin ehkä vastata, Nikki sanoo.

Hänen mukaansa Tuntemattoman sotilaan katsomatta jättäminen ei ole boikotti, vaan elokuva ei vain yksinkertaisesti ole kiinnostanut häntä tarpeeksi.

– Totuutta valinnan takana en voi tietää. Mutta itse olen sitä mieltä, että vaikka Tuntematon sotilas on suomalaisille tärkeä teos, kansainvälisillä mittareilla Armomurhaaja on kiinnostavampi. Ja tätä mielipidettä tukee se, kuinka moneen maahan ja festivaaliohjelmistoon se on maailmalla jo myyty.

Nelikymppinen Nikki kasvoi Sysmässä vhs-kasettien kulta-aikana. Nuorena hän harjoitteli editointia leikkaamalla omistamiaan elokuvia uudelleen: se onnistui videonauhurilta toiselle kopioimalla. Nikin luokkakavereiden keskuudessa kiersi huhu, jonka mukaan elokuvanörtti olisi nähnyt paikallisen videovuokraamon kaikki elokuvat. Nyt Nikki myöntää, ettei huhu pitänyt paikkaansa.

– Siellä oli jotain romanttisia komedioita, jotka eivät kiinnostaneet pätkääkään, hän naurahtaa.

Lukioikäisenä Nikki pääsi osallistumaan ammattimaiseen elokuvan tekemiseen, kun historianopettaja junaili hänelle paikan juoksupoikana Rauni Mollbergin Paratiisin lasten kuvauksissa. Työhön kuului lähinnä päivän lehtien noutamista ja kuvausten seuraamista sivusta, mutta Nikki kiinnitti jo silloin huomiota suurten taiteilijapersoonien työtapoihin.

– En ymmärtänyt elokuvien tekemisestä mitään, mutta muistan elävästi pelon ilmapiirin. Moni työryhmässä ihan tosissaan varoi ohjaajaa.

Pestistä Nikki sai riittävän merkinnän ansioluetteloonsa ja pääsi kotivideoista mainos- ja musiikkivideoiden pariin. Taiteellinen läpimurto tuli Kaveri-lyhytelokuvalla. Sen festivaalimenestyksen ansiosta elokuvasäätiö alkoi kiinnostua Nikistä. Tie tv-sarjojen ja pitkien elokuvien pariin aukesi.

Toistaiseksi Nikin tuotannon suurimmat yleisömenestykset ovat olleet Ylen esittämät nuortensarjat Sekasin ja #lovemilla. Hänen koko illan elokuvansa ovat sen sijaan jääneet yksi toisensa jälkeen vähäisille katsojamäärille, ja rahoitus niihin on ollut kiven alla. Nikin yritteliäisyyttä se ei silti ole tappanut.

– Eräs elokuvasäätiön tuotantoneuvoja kertoi minulle, että lähettämilleni käsikirjoituksille on tehty säätiössä oma hyllynsä, koska olen lähettänyt sinne niin paljon hakemuksia vuosien varrella.

Välillä jopa ennakkoon testatut ja valtavasti markkinoidut tuotannot ovat onnistuneet epäonnistumaan. #lovemillasta tehdyn koko illan Lovemilla-elokuvan piti olla päivänselvä menestys, koska elokuvan pohjana ollut sarja oli hervoton hitti. Toisin kävi. Sarjan katsojat eivät syystä tai toisesta kiinnostuneet lähtemään teattereihin.

– Televisiosarjan fanipohja oli ennestään niin iso, että olisi ollut aivan sama, vaikka elokuva olisi ollut pelkkää testikuvaa. Samat parituhatta katsojaa olisi saatu silläkin. Lovemilla saattaa hyvin olla suurin floppi koko suomalaisessa elokuvahistoriassa, Nikki sanoo.

Lähes 800 000 euron budjetilla tehty Lovemilla-elokuva ei kuitenkaan ollut taiteilijan uran rankin hetki. Nikki nimittäin yritti kuvata ensimmäistä pitkää elokuvaansa jo vuonna 2003.

Play God oli kunnianhimoinen splatter-projekti, joka pääosiin Nikki sai haalittua nimekkäät näyttelijät Antti Reinin, Pekka Strangin ja Matti Onnismaan, josta tuli myöhemmin Nikin luottonäyttelijä. Play God ei päässyt edes floppaamiseen asti, sillä projekti jäi kokonaan kesken ja jätti tekijäänsä arven.

– Se ahdisti ja hävetti todella paljon. Muutin sen jälkeen maalle Virkkalaan ja palasin vasta muutama vuosi myöhemmin elokuvien pariin.

Tämän vuoden Oscar-gaalan parhaan vieraskielisen elokuvan finaalisijoista ilmoitettiin taistelemaan 87 teosta. Kisaan pääsee jokaisesta valtiosta vain yksi elokuva.

Gaala pidetään helmikuun lopulla, mutta Armomurhaajaa ei siellä nähdä: Nikin elokuva karsiutui kilpailusta vuodenvaihteessa. Historian ainoa suomalaiselokuva, joka on päässyt lopullisten viiden ehdokaselokuvan joukkoon, on Aki Kaurismäen ohjaama Mies vailla menneisyyttä vuodelta 2002.

Nikin mukaan Oscar-ehdokkaiden valinta on hyvin monimutkaista. Prosessin aikana hän muun muassa kävi elokuvansa toisen tuottajan Jani Pösön kanssa Kaliforniassa kestitsemässä palkinnoista päättävän Yhdysvaltain elokuva-akatemian jäseniä.

Kyse ei ollut lahjonnasta vaan siitä, ettei akatemian jäsenten edes tarvitse katsoa kaikkia ehdokaselokuvia. He saavat äänestää, jos ovat nähneet vähintään kaksitoista elokuvaa. Tekijöille on siis kriittistä saada houkuteltua akatemian jäseniä elokuviensa näytöksiin, jotta palkitsijat ylipäätään näkisivät heidän teoksensa ja voisivat äänestää sitä.

Järjestelmä on armoton – ja vähintäänkin kyseenalainen.

– Todellinen paras elokuva 87:stä saattoi aivan yhtä hyvin olla jokin niistä, joita kukaan ei koskaan nähnyt, Nikki sanoo.