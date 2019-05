Synnytystukihenkilön hankkiminen on yleensä äidin idea – mutta isälle hänen saapumisensa on lopulta suurin helpotus

Diplomi-insinööri Marjaana Siivola, 42, on kolmen lapsen äiti, mutta ollut mukana kymmenissä synnytyksissä. Tarkkaa lukua hän ei muista, mutta arvelee synnytyksiä olleen 60–65.

Siivola on doula eli synnytystukihenkilö, jolle harrastuksesta tuli ammatti. Siivolalla on doulapalveluita ja muun muassa verkon kautta toteutettavaa synnytysvalmennusta tarjoava yritys.

Lisäksi Siivola tekee Aalto-yliopistoon väitöskirjatutkimusta verkossa tapahtuvasta synnytysvalmennuksesta.

– Tutkimuksessa yhdistyvät tekninen taustani ja ammattini, Siivola sanoo.

Tällä hetkellä Suomessa on Siivolan arvion mukaan noin neljäsataa doulaa. Noin sata heistä tekee työtä ammatikseen, loput harrastuspohjalta.

– Vuonna 2012, jolloin aloitin doulana, ammattidoulia oli Suomessa vain kourallinen, Siivola sanoo.

Ensimmäiset doulat aloittivat Suomessa 1990-luvulla. Suurempi muutos on tapahtunut vasta viime vuosina.

Asiakaskunta on muutamassa vuodessa laajentunut ja monipuolistunut. Aiemmin doulia pyysivät avukseen erityisesti yksinäiset äidit. Nyt Siivolan asiakaskunnasta selvä valtaosa on perheitä, ja myös isä on synnytyksessä mukana.

Yksinäisillä odottajilla ja erityisryhmiin kuuluvilla perheillä on edelleenkin mahdollisuus saada ilmainen doula Ensi- ja turvakotien liiton kautta. Ruotsinkieliset äidit voivat saada doulan Folkhälsänilta.

Suurin osa perheistä kuitenkin palkkaa doulan itse. Hinta on sadoista euroista reiluun tuhanteen euroon.

Synnytyspelko on yksi asia, joka vaikuttaa doulien suosioon.

– Pelkojen määrä lisääntyy. Suomessa puhutaan synnytyksestä usein ikävään sävyyn. Edelleenkään ei ymmärretä, kuinka suuri merkitys kunnollisella valmistautumisella on, Siivola sanoo.

Itse hän havahtui asiaan synnyttäessään kuopustaan Yhdysvalloissa vuonna 2010. Synnytysvalmennus oli Suomeen verrattuna hyvin perusteellista, ja lisäksi Siivolalla oli synnytyksessä apunaan doula.

Siivola kuvailee kokemusta ”kulttuurisokiksi”.

– Olin synnyttänyt Suomessa jo kaksi lasta, mutta huomasin, etten tiedä valmistautumisesta edes perusteita. Amerikkalainen kokemus oli niin hyvä, että halusin auttaa muita perheitä saamaan uudelle tulokkaalle paremman alun.

Siivola korostaa, että synnytyskokemuksella on iso vaikutus siihen, miten perhearki alkaa sujua. Hyvin sujunut tilanne vähentää synnytyksenjälkeisen masennuksen riskiä ja helpottaa lapsen ja aikuisen kiintymyssuhteen kehittymistä.

Yksi osa Siivolan asiakkaista on niitä, joilla aiemmassa synnytyksessä on jokin mennyt toisin kuin olisi toivottu.

– Synnyttäjälle on voinut tulla kokemus, että hänen toiveitaan ei ole kuultu tai hän ei ole saanut olla mukana päätöksenteossa.

Toisaalta myös ensisynnyttäjät ovat Siivolan mukaan nykyisin entistä valveutuneempia. Moni heistä valmistautuu synnytykseen kunnolla etukäteen.

– Aika varhaisissakin vaiheissa etsitään jo tukea. Ehkä puolet asiakkaista on ennen synnyttäneitä ja puolet ensisynnyttäjiä, Siivola arvioi.

Viime aikoina on korostunut uusi asiakasryhmä.

– Ne, joiden raskaus on saatu alkuun hedelmöityshoidolla, valmistautuvat paremmin synntykseen ja haluavat usein tukea myös raskauteen.

Myös synnytysten keskittyminen harvempiin sairaaloihin on tuonut doulille asiakkaita. Yhä useammalla synnyttäjällä on pitkä matka sairaalaan, mikä aiheuttaa pelkoja. Doula voi olla apuna kotipaikkakunnalla ja tarjota tukea matkalla kohti sairaalaa.

Kun synnytys lähestyy, doula päivystää. Lähelle laskettua aikaa ei varata lomareissuja eikä suunnitella mökkeilyviikonloppuja. Haastatteluhetkelläkin Siivolalla on päivystys päällä. Kun viesti tulee, on lähdettävä heti.

Isä saattaa usein olla aluksi epäileväinen doulan palkkaamista kohtaan. Isästä saattaa tuntua, että palkattu synnytysavustaja vie hänen paikkansa.

Kun tilanne on päällä, suhtautuminen muuttuu.

– Voi sitä isien päästämää helpotuksen huokausta, kun tulen ovesta sisään!

Siivola näkee puolison ja doulan roolit synnytyksessä aivan erilaisina. Puoliso saattaa stressaantua pahasti. Doula auttaa häntä rauhoittumaan ja tarjoaa tapoja auttaa synnyttäjää kokemaan vähemmän kipua. Kokemus on isällekin usein voimaannuttava.

– Usein on niin, että äiti palkkaa minut mutta isä on se, joka kiittelee jälkikäteen vuolaimmin.

Vaikka Siivola näkee synnytyksiä ammatikseen, jokainen kerta jää mieleen.

– Se on aina aivan mahtavaa. Joka kerta se on juuri sen vauvan ainutkertainen syntymä.