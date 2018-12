"Tämä olisi hyvä paikka, jos täällä ei olisi niin paljon espanjalaisia" – Lue reportaasi Fuengirolasta, jonne kymmenettuhannet suomalaiset muuttavat talveksi

Espanjan Malagan lentokentältä pääsee Fuengirolaan näppärästi junalla. Kun kyydistä nousee Los Boliches -kaupunginosan asemalla ja kävelee rappuset alas, päätyy Thelman pullapuodin kulmille.

Talvisena arkiaamuna terassi on täynnä suomalaisia lämpimissä takeissaan. Aurinko paistaa, mutta lämpötila on alle 20 astetta.

Aamukahvia ja -viiniä nautiskelevat lahtelaiset Seija ja Juhani Tommola ovat olleet kaupungin talviasukkaita jo yhdeksän vuotta – siitä saakka, kun he jäivät eläkkeelle.

– Olimme Torressa (Torremolinos) muutaman kerran, mutta siellä on liikaa mäkiä, pariskunta perustelee asuinpaikkaansa.

Turvallinen liikkuminen tasaisilla ja jäättömillä kaduilla ja leppoisa ilmasto olivat tärkeä syy tulla viettämään talvea Välimeren rannalle. Samankaltaisia perusteluja kuulee liki kaikilta eläkeläisiltä.

Arvioiden mukaan jopa yli 30 000 suomalaista viettää Aurinkorannikolla yli kuukauden vuodessa, suurin osa Fuengirolassa. Määrä on suurempi kuin Riihimäen tai Raision asukasluku.

Tommoloiden elämä Fuengirolan suomalaispiireissä on aktiivista: tietokilpailuja riittää viikon jokaiselle illalle, on oopperaa, elokuvia, kori- ja jalkapallomatseja Malagassa sekä lahtelaisten oman, noin 150-jäsenisen yhdistyksen kokoontumisia.

Lisäksi Seija pelaa rantalentopalloa ja käy kokoomusnaisten lounailla. Tarjolla olisi myös vaikkapa Naisten pankkia ja Sydänyhdistystä.

– Ei täällä tule koti-ikävä. Aina harmittaa, kun pitää lähteä takaisin Suomeen, Tommolat sanovat.

Fuengirola on kuin mini-Suomi.

Suomalaisia kahviloita, ravintoloita, kauppoja, kiinteistönvälittäjiä, kauneushoitoloita ja lääkäripalveluja riittää kaupungin täydeltä. Koulutusta ja sivistystä, jopa Jyväskylän avoimen yliopiston etäopintoja tarjoillaan Sofia-opistossa.

Suomenkielisistä palveluista puuttuvat suunnilleen vain psykiatri ja suutari, joten kielitaito ei ole tavallisessa arjessa pakollista.

– Osasin noin 4 500–5 000 sanaa espanjaa ennen tänne tuloa, mutta minulle vastattiin joka paikassa suomeksi tai englanniksi. Nyt osaan enää 500 espanjan sanaa, Juhani Tommola arvioi.

Thelman pullapuodin sielu, porilaislähtöinen Jussi Johansson tuo tarjolle karjalanpiirakan reilulla munavoikerroksella. Karjalanpiirakat ovat kahvilan myydyin tuote: niitä menee kymmeniätuhansia vuodessa. Ilman munavoita piirakka maksaa 90 senttiä, munavoilla 1,20 euroa.

Entinen laivakokki-stuertti näki 2000-luvun alussa Fuengirolassa markkinaraon, piirsi suunnitelmansa ”Klubi-askiin” ja nyt suomalaiset on pidetty tutuissa mauissa jo 16 vuoden ajan. Täällä ei tarvitse syödä joulunakaan tapaksia, sillä laatikoita, kalaa ja kinkkua saa tilaamalla.

– Minulle tulee kaksi rekkakuormallista tavaraa Suomesta vuosittain. Kaikki tyhjäksi jäävä tila täytetään aina karjalanpiirakoilla, Johansson sanoo.

Jussin tuntevat kaikki Fuengirolan suomalaiset. Hän on kahvilansa sielu ja keittää aamuisin puurot ja kananmunat aamupala-asiakkaille.

Hän on huomannut, että kuun lopussa kassa kilisee laiskemmin kuin alkukuusta, jolloin eläkkeet tulevat tileille.

– Olen huono bisnesmies. Jos joku tulee pummaamaan rahaa, en anna sitä, mutta nälkäiselle annan ruokaa. Olen itsekin vanha juoppo, siksi autan. Ei täällä kyllä juuri juoppoja näe.

Johansson arvelee, että jos hän ei muuta Suomeen pysyvästi, hän kuolee Espanjassa työn ääreen.

– Kuljetan nokkakärryillä leipälastia, aortta halkeaa ja se on moro.

Kesällä pullapuoti on pari kuukautta kiinni ja Johansson vaimoineen Suomessa. Syksy tuo miehen kuitenkin takaisin kotiin, Fuengirolaan.

– Tämä olisi hyvä paikka, jos täällä ei olisi niin paljon espanjalaisia, hän tokaisee ja nauraa räkättää päälle.

Pienen matkan päässä pullapuodista on Aurinkorannikon suomalaisen seurakunnan seurakuntakoti. Sen sali pullistelee ikäihmisiä ja vapaaehtoisten pyöräyttämien pullien tuoksua. Diakoniapappi Jarmo Karjalainen kertoo, että täällä käy arkisin satoja ihmisiä päivässä.

Sivuhuoneessa istuu 30-vuotias Antti, joka ei esiinny oikealla nimellään eikä kaipaa pullaa. Hän haluaa kotiin.

Antti on asunut Aurinkorannikolla nyt kaksi ja puoli vuotta, josta vuoden kadulla kahden koiransa kanssa.

– Tulin tekemään töitä ja asumaan auringossa. Tänne tullaan suurin toivein, hän sanoo.

Pääkaupunkiseudulta Fuengirolaan tullut Antti teki puhelinmyyntityötä ensin espanjalaisessa telemarkkinointiyrityksessä ja myöhemmin Kouluturvaa-lehdessä. Se oli vikatikki.

– Pomo kusetti, ja palkat jäi maksamatta. Mulla oli työsuhdeasunto, mutta sekin lähti alta.

Antista näkee, että elämä ei ole viime aikoina varsinaisesti silitellyt. Kasvot ovat kuluneet ja iho likainen. Hän nukkuu siellä täällä ja kerjää. Parhaina päivinä kippoon kilahtaa 30 euroa, usein vähemmän. Rahat menevät koiranruokaan, tupakkaan, viinaan ja pilveen.

– En mä voi tehdä duunia, kun mulla on kaksi koiraa. Mihin mä laittaisin ne työpäivän ajaksi?

Antti pyörii päivät monikulttuurisessa asunnottomien joukossa Los Bolichesin Kirkkoaukiolla katolisen kirkon edustalla ja Mercadona-marketin kulmilla. Humala turruttaa häpeää. Tämän aamun hän aloitti parilla kaljalla.

– Mulla on avuton ja arvoton olo. Tarkoitus olisi lähteä takaisin Suomeen, mutta ei mulla ole rahaa lähteä. Koirat pitäisi saada mukaan. Kadulla mun kanssa asunut tyttöystävä palasi Suomeen, sai just asunnon ja kavereilta sinne huonekaluja. Elämä on menossa parempaan, Antti arvioi.

– Veikkaan, että tässäkin on joku opetus. Tämän jälkeen en enää murehdi pienistä.

Alkoholilla on usein suuri rooli, jos suomalaiset joutuvat ongelmiin Aurinkorannikolla, kertoo pappi Karjalainen.

– Päihteitä on helppo saada, ja ne ovat halvempia kuin Suomessa. Päihteiden myötä riski rikoksiin kasvaa.

Esimerkiksi Lidlin Black Friday -tarjous marraskuussa lupasi 50 tölkkiä olutta 5 eurolla, mutta normaalistikin tölkki irtoaa 20–30 sentillä, pullo viiniä eurolla tai parilla. Jos viina viekoittelee, parisuhde mättää tai mielenterveys horjuu jo Suomessa, ei aurinko tee ihmeitä.

Joskus Costa del Solia, Aurinkorannikkoa, kuulee sanottavan Costa del Crimeksi, rikosrannikoksi. Marokon läheisyys tarkoittaa, että alueelle virtaa myös huumeita.

Hädissään suomalaiset kääntyvät usein juuri seurakunnan puoleen. Paikallisessa sosiaalitoimessa harva puhuu englantia saati suomea, joten kielitaidottomuus voi estää avunsaannin.

Kirkolla ei ole varoja auttaa ihmisiä taloudellisesti, mutta työntekijät voivat tehdä mini-interventioita, jarruttaa kierrettä.

– Meillä ei ole resursseja tai valmiuksia antaa terapiaa, mutta pyrimme ohjaamaan ihmisiä palveluntarjoajien pakeille. Ammatillisia toimijoita on täällä vähän, mutta vertaistukiryhmässä voi jo päästä eteenpäin, Karjalainen toteaa.

Seurakuntakodissa kokoontuu säännöllisesti muun muassa AA-ryhmä.

Joskus ikäihmiset joutuvat umpikujaan taloudellisten ongelmien takia. Karjalainen maalaa esimerkin vanhemmasta pariskunnasta, josta toinen sairastuu vakavasti Espanjassa.

– Pariskunta on saattanut myydä Suomesta kaiken, eikä siellä ole mitään odottamassa. Ei ole myöskään vakuutusta, joka korvaisi sairaslennon takaisin, eikä lääkäri anna lupaa reittilennolle. Täällä he sitten odottavat ihmettä, kun rahat ovat loppu ja kielimuuri esteenä.

Tulevaisuuden suurimpana haasteena Karjalainen näkee kuitenkin nuoret, jotka tulevat kaupunkiin turhan ruusuisin kuvitelmin.

Fuengirolassa on rakennettu yhteisöllisyyttä suomalaisten kesken jo vuosikymmeniä. Suurin osa integroituu nimenomaan suomalaiseen eikä espanjalaiseen yhteiskuntaan. Jarmo Karjalainen tietää sen aiheuttavan närää koti-Suomesta katsottuna.

– Kuka sen määrittää, mihin suomalaisten pitää integroitua? Minusta se on ihan riittävästi, jos suomalaiset integroituvat paikallisten suomalaisten kanssa.

Aurinkorannikon suomalainen seurakunta on aktiivinen yhteisöllisyyden luoja.

Karjalainen on lisäksi huomannut, että ulkomailla oleminen lisää ihmisten uskonnollisuutta. Sitä saattaa hänen mielestään selittää vapaus toteuttaa hengellisyyttään ilman että on tilivelvollinen kenellekään.

Jumalanpalveluksissa kirkko täyttyy ääriään myöten. Tutut isämeidät, aamenet ja virret tuovat turvallisuuden tunteen. Pala tuttua on myös seurakuntakodin pullassa.

Espanjassa kuolee runsaat sata suomalaista vuodessa. Ruumiin kuljettaminen Suomeen on niin kallista, että yleensä vainajat tuhkataan, ja vain tuhka kuljetetaan. Jotkut kuitenkin haluavat jäädä Andalusiaan lopullisesti.

Suomalaisen liikekumppaninsa kanssa Uusi Refla -ravintolan omistava Lauri P. Pietikäinen aikoo olla Espanjassa loppuelämänsä.

– Tuhkat jäävät tänne, tämä on koti. Mulle tämä on maailman paras paikka, hän sanoo.

Pietikäinen istuu ravintolansa takahuoneessa. Se on sisustettu sinisellä ja valkoisella. Ne ovat Malaga CF -jalkapallojoukkueen tunnusvärit, ja tämä on joukkueen paikallisen fan clubin tila.

– Täältä on parhaimmillaan lähtenyt yksitoista linja-autoa täynnä suomalaisia katsomaan Malagan peliä. Vastassa oli Barcelona, ja Messin piti olla pelaamassa. Hän oli kuitenkin lapsensa synnytyksessä, Pietikäinen kertoo.

Pietikäinen toteuttaa Espanjassa unelmaansa. Kun hän lähti 2000-luvun alkupuolella kohti Aurinkorannikkoa, hän päätti, ettei aio palata maitojunalla takaisin, vaikka ”valuisi verta korvasta”. Ensin hän perusti kaverinsa kanssa sporttibaarin espanjalaisalueelle – täysin kielipuolena.

– Olin nähnyt espanjalaisbaarissa, kuinka sata miestä katsoi jalkapallomatsia pienestä televisiosta hirveässä tupakankäryssä. Ajattelin, että isot televisiot houkuttelisivat väkeä. Se toimi. Asiakkaat adoptoivat meidät, Pietikäinen muistelee.

Kuuden vuoden jälkeen aika oli kypsä uudelle. Kun Pietikäisen asiainhoitaja vinkkasi tyhjilleen jääneestä Uusi Refla -ravintolasta Fuengirolassa, mies tarttui tilaisuuteen. Nyt satamaravintolassa voi katsoa useita eri matseja seitsemästä televisiosta. Ruokalistan vetonaula on metsästäjänleipä, mutta lihapullat ja muusi tekevät nekin kauppansa.

– Ei täällä rikkaaksi tule, mutta ei ole velkaakaan. Tili tehdään talvella, kesällä täällä ei ole juuri suomalaisia.

Kun työpäivä on ohi, Pietikäinen kävelee muutaman kilometrin päähän kotiinsa, syrjään suomalaisalueelta.

Jyväskyläläislähtöinen Jesse Matalalampi, 34, asuu myös ”liian pienen Suomi-kuplan” ulkopuolella. Runsaat kolme vuotta Aurinkorannikolla viihtynyt Matalalampi kulkee joka päivä Malagasta Fuengirolaan töihin.

Hän on ollut henkilöstöpalveluyritys Baronalla asiakaspalvelutehtävissä nyt muutaman vuoden. Sitä ennen hän veti suomalaisravintolaa.

– Kun asuu Malagassa, se on vähän sama kuin kulkisi Helsingistä Keravalle töihin. Työmatkoihin menee puolitoista tuntia päivässä. Suurin osa ystävistäni Malagassa on kansainvälistä porukkaa, mutta kaikki työkaverit suomalaisia, Matalalampi kertoo.

Fuengirolassa sijaitseva 250 työntekijän Barona on Aurinkorannikon suurin suomalaisia työllistävä yritys. Työ on lähinnä asiakaspalvelua ja myyntiä, asiakkaina on muun muassa suomalaisia puhelinoperaattoreita ja sähköyhtiöitä.

Matalalammen mukaan Baronan palkoilla pärjää Espanjassa mukavasti.

– Täällä rahalla on kolme kertaa parempi ostovoima kuin Suomessa.

Aurinko ja Suomea avoimempi meno miellyttävät siinä määrin, ettei kotimaahan ole kiire palata. Toisaalta Suomessa ei ole odottamassakaan mitään muuta kuin sukulaiset.

– Viihdyn yleensä illat kotona tai kapakassa kavereiden kanssa. Ihmiset kutsuvat harvoin koteihinsa, Matalalampi sanoo.

Colegio Finlandésia, Aurinkorannikon suomalaista koulua, kiertävässä aidassa on metalliset portit, joissa on lasten valokuvaamisen kieltävä kyltti. Espanjassa alaikäisten yksityisyydensuoja on Suomea tiukempi.

Koulu on Espanjassa ainoa, joka toimii Suomen perusopetuslain alaisuudessa ja saa oppilaskohtaista valtionapua kotimaasta. Koululla on todistuksenanto-oikeus, ja myös ylioppilastutkinnon suorittaminen on mahdollista. Lisäksi koululla on Espanjassa virallinen asema ja toimilupa.

Oppilaita esikoulusta lukioon on kaikkiaan 350–400. Tulijoita olisi enemmänkin, mutta tilat eivät anna myöten. Uusia tiloja etsitään aktiivisesti.

Joensuulainen Kaisa Häkkinen, 44, toimii koulussa erityisopettajana nyt kolmatta vuotta. Hänen miehensä Janne Westman vetää Baronan yksikköä Fuengirolassa. Lapsista Livia käy viidettä luokkaa, Lenni yhdeksättä.

Perhe on tullut jäädäkseen. Molemmilla vanhemmilla on mieluinen työ, ja Espanjan ilmasto ja kulttuuri miellyttävät. Myös lapset ovat sopeutuneet hyvin.

– Minulle ulkomailla asuminen on ollut haave lapsesta saakka. Olen elämyshakuinen ja kaipaan vaihtelua ja muutosta, Häkkinen sanoo.

Häkkinen-Westmanit asuvat vuokralla Fuengirolan suomalaisimmalla alueella, Los Pacosin lähiössä. Se sai alkunsa 1960-luvun lopussa Teuvo Hakulisen rakentamasta lomakylästä. Vuosien saatossa mäkiseen maastoon kehittyi yhteistyössä Suomen Urheiluliiton kanssa urheilukeskus, jossa harjoittelivat aikansa isot nimet, kuten Lasse Virén ja Sari Essayah.

Yksi alueen kaduista on jopa nimetty Avenida Finlandiaksi.

– Lasten kanssa on helppoa asua täällä. Koulu, kaverit ja harrastukset ovat lähellä. Kerran tai kaksi kuussa teemme yhden päivän reissuja lähialueille. Nähtävää on paljon, Häkkinen kehuu.

Camilla Lindström, 43, laskeskelee, että viikossa hän istuu auton ratissa kahdeksan tuntia ja ajaa 400 kilometriä kolmetoistavuotiaan Adrianin ja kymmenenvuotiaan Ronin koulumatkojen takia. Se on paljon, sillä hän asuu perheineen vain 13 kilometrin päässä, Benalmadenan kaupungissa.

– Lapset olivat ensin espanjalaisessa tarhassa ja ekan luokan koulussa, mutta kun he tulivat Suomen kouluikään, halusin heidät suomalaiseen kouluun. Vaikka olen koko ajan puhunut heille suomea ja heidän ensimmäiset sanansa olivat suomea, he alkoivat vastata minulle espanjaksi.

Suomeen perhe matkustaa lomalle joka toinen vuosi, ja Camilla Lindström suuntaa aina ensimmäisenä kaupan Kingis-jäätelölaareille.

Aurinkorannikolla Lindström on asunut jo 19 vuotta. Hän on naimisissa espanjalaisen Manuelin kanssa, jonka hän tapasi pian saapumisensa jälkeen yhteisen krav maga -opettajan kautta.

– Vanhemmillani oli ollut asunto täällä pitkään, ja isä pyysi minua Espanjaan. Olin matkailualalla Suomessa ja niihin hommiin tulin tännekin aluksi. Tein kuitenkin uranvaihdon ja opiskelin Espanjan valtion etäyliopistossa psykologiksi. Valmistuin vuonna 2014.

Lindström toimii päivän viikossa koulupsykologina, ja hänellä on yksityispraktiikka, jonka asiakkaista suurin osa on suomalaisia. Lisäksi hän toimii muun muassa poliisin ja oikeuden tulkkina, opettaa krav magaa ja osallistuu Suomen evankelisluterilaisen kirkon järjestämään Saapas-nuorisotyöhön. Saappaan pyörittämän lauantaikahvilan tavoitteena on tarjota nuorille vaihtoehto kaduilla ja puistoissa pyörimiseen.

Kun Adrian syntyi, Lindström mietti Suomeen muuttamista. Suomen yhdeksän kuukauden äitiysloma ja lapsilisät peittoavat helposti Espanjan tarjouksen: neljä kuukautta äitiyslomaa, ei lapsilisiä. Kotimaasta tuttu neuvolasysteemikin loistaa poissaolollaan.

Perhe päätti kuitenkin pysyä Espanjassa.

– Olen huomannut, että missä tahansa pärjää, kun pääsee kahden vuoden rajan yli. Kun pääsee kriisivaiheen ohi ja löytää paikkansa, on vaikeaa taas lähteä ja luoda elämä jonnekin muualle. Koko paketti menisi uusiksi. Meillä on täällä sujuva arki.

Ravintola Kukon isäntä Antti ”Pizza” Pekkarinen istuu ravintolasalissa näytön edessä. Hän on monille tuttu 1990-luvun Jyrki-ohjelmasta. Entinen tv-kasvo ei pääse karvoistaan: Pekkarinen on juuri hankkinut uuden monikamerasysteemin, jolla hän tallentaa illan flamenco-esitystä.

13 vuotta Espanjassa Tuisku-vaimonsa kanssa asunut Pekkarinen on Fuengirolan kaupunkilehden päätoimittaja ja osakkaana Centro Finlandian yritysryppäässä, johon kuuluu muun muassa ravintoloita. Hän on huomannut, että eläkeläisten lisäksi Aurinkorannikolle tulee koko ajan enemmän työikäistä väkeä. Syy on selvä:

– Täällä on suomalaisille töitä. Telepalvelut työllistävät. Firmoista suurimmat ovat Barona ja Staffpoint.

Pekkarinen on itsekin täystyöllistetty. Päivät ovat pitkiä, mutta hän ei valita.

– Minulla ei ole mitään syytä lähteä pois. Olen onnellinen täällä. Olen jumissa Espanjassa jo velkojenikin takia, hän naurahtaa.

Työkielenä Pekkarisella on suomi, sillä ravintola Kukko, trattoria Gio ja sporttibaari Rooster’s pysäyttävät juuri suomalaisia. Monet naamat ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi.

– Jos kanta-asiakasta ei näy kolmeen päivään, soittelen perään, onko kaikki kunnossa. Niissä tapauksissa terveys on usein reistaillut.

Vaikka Pekkarinen tunnustautuu pohjoismaisen hyvinvointivaltion ihailijaksi, Espanjassa hän on pysähtynyt ajattelemaan, onko Suomessa menty liian pitkälle.

– Espanjalaiseen yhteiskuntaan kuuluu, että läheisistä pidetään huolta, eikä heitä jätetä yhteiskunnan kontolle, hän korostaa.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sukulaiset pestään ja ruokitaan sairaalassa, ja väärälle tielle eksyneet haetaan kotiin.

Välimeren rannalla, kivenheiton päässä Kukosta on suuri, lyhdyin valaistu hiekkalinna. Tornien katoilla liehuvat useiden maiden liput. Hiekalla on kuppi, jonne voi pudottaa ropoja.

Hiekkalinnan vieressä on vihreä teltta. Siinä asuu suomalainen Rata-Reetaksi itseään kutsuva nainen koiransa ja espanjalais-italialaisen ystävänsä José Juanin kanssa. Hiekkalinna on kaksikon tulonlähde. Jotta linna saa olla sijoillaan, kaksikko maksaa siitä kunnalle joka kuukausi 40 euroa.

– Sadepäivät ovat menetettyjä päiviä. Marraskuu oli raskas, Reetta huokaa.

Tänä syksynä Fuengirolassa satoi paljon ja se tiesi linnan jatkuvaa korjaamista. Rakennelmaa on myös vahdittava, jotta kukaan ei tuhoa ainoaa elinkeinoa.

Teltassa Reetta asuu omasta halustaan. Peseytyminen onnistuu rannan suihkussa, ja vessa-asiat voi tehdä läheisen sillan alle. Hän ei halua palata takaisin Suomeen.

– Tämä on tässä kohtaa mun oma valinta. Välillä olen ollut toimistohommissa ja maksanut vuokraa. Ei se ole mun juttu. Mulla on kaikki kondiksessa, painottaa Reetta, joka on asunut vuodesta 2005 lähtien maailmalla, lähinnä Espanjassa.

Osa hänen tavaroistaan on säilössä teltassa läheisillä vuorilla. Reetta sanoo pärjäävänsä vähällä, kunhan perusasiat ovat kunnossa.

– Kaljaa menee paljon, hän kertoo ja tunnustaa polttavansa pilveäkin, tosin kohtuudella.

– Tolkku se on talkkunan syönnissäkin.

Reetta haaveilee pääsevänsä saunaan. Läheisellä kuntosalilla sellainen olisi tarjolla, mutta salikortti maksaa kuukaudessa 30 euroa. Se on yksinkertaisesti liikaa.

Isompi unelma on matka Italiaan, jonne Reetan nelivuotias poika muutti isänsä kanssa keväällä. Ikävä nostaa kyyneleet silmiin.

Tänä iltana Reetan luokse on tullut kylään suomalainen 21-vuotias Tiina (nimi muutettu), joka on asunut kolme viikkoa vallatussa talossa Los Pacosissa.

– Tämä on vain välietappi, hän sanoo ja hörppää olutta.

Tiina on tullut houkuttelemaan Reettaa mukaansa Portugaliin, mutta Reetta ei innostu. Hän palasi sieltä hiljattain kuukausien reissusta, jonka taivalsi pääosin jalan koiransa kanssa. Monet kengät kuluivat käyttökelvottomiksi.

Reetta näyttää uusia huopikasmaisia kenkiään. Ne ovat dyykkauslöytö. Dyykkaus on Espanjassa helppoa, ihmiset jättävät käyttökelpoisen tavaran kadulle vapaasti otettavaksi.

Aurinko helottaa täydeltä terältä. Feria-alueella on markkinat niin kuin aina tiistaisin.

Outi ja Hannu Halinen Helsingistä sekä Helena ja Martti Kaipainen Jyväskylästä ovat pysähtyneet rupattelemaan ja morjestamaan tuttuja suomalaisia.

Pariskunnat ovat naapureita Torreblancan kaupunginosassa. Halisilla on ollut oma asunto Fuengirolassa jo 1990-luvun lopusta. Kaipaisille tämä talvi on neljäs nykyisessä vuokra-asunnossa, mutta Aurinkorannikolla he ovat viettäneet vaihtelevia aikoja jo kymmenen vuotta.

Ajanvieteongelmia ei ole, sillä kaikki Outia lukuun ottamatta golfaavat.

– Toimin caddyna. Minulla on polvet ja kädet sökönä, Outi kuittaa.

Toisin kuin monet eläkeläiset, Haliset ja Kaipaiset ovat hommanneet NIE-numeron eli espanjalaisen henkilötunnuksen, joka on tarkoitettu ulkomaalaisille. Se helpottaa esimerkiksi asiointia pankissa.

Kirjoilla he ovat visusti Suomessa, sillä suurimman osan vuodesta he viettävät kotimaassa. Kesällä Fuengirola ei houkuttele.

– Kesällä tämä on kuin villi länsi, ihmisiä on ihan liikaa. Silloin tänne tulevat lomalle espanjalaiset turistit. Ihmiset vuokraavat asuntoja, ja paikkoja rikotaan, Outi Halinen kertoo.

Hannu Halinen arvioi, että ihmiset viihtyvät Aurinkorannikolla yleensä noin kahdeksankymppisiksi. Sen jälkeen kotimaa, sukulaiset ja ystävät alkavat painaa vaakakupissa Espanjan aurinkoa enemmän.

Tamperelaiset Hilkka, 72, ja Pentti Ingström, 69, esittelevät markkinoilla saalistaan: vedettävä ostoskassi on täyttynyt vihanneksista.

– Kaikki tämä maksoi vain viisi euroa, he iloitsevat.

Pariskunta asuu viisi kuukautta Pyr-huoneistohotellissa, jossa on Ingströmien mukaan alueen ainoa lämmitetty uima-allas. Pentti rakastaa altaalla lekottelua, mutta Hilkan ”pattereilla käyvä” sydän ei kestä kuumuutta.

– Marbellan sydänsairaala on todella hyvä, ja kansainvälisellä Kela-kortilla saa hoitoa, tosin sairaalaan on otettava aina tulkki mukaan. Sydämelleni on tärkeää, että liikun. Suomessa se ei tähän aikaan vuodesta onnistuisi, Hilkka toteaa.

Ingströmit maksavat Espanjassa 750 euron kuukausivuokraa ja Suomessa 400 euron yhtiövastiketta kerrostaloasunnosta Tampereen Tesomalla. Laitossiivoojan ja keskussairaalan teknisen valvomon päivystäjän eläkkeillä pärjää silti Espanjassa mukavasti.

– Haemme vain piimää ja Oivariinia Suomi-kaupasta, vaikka ne ovatkin kalliita. Mutta kyllä se niin on, että Juhla Mokka tuntuu kotona lällyltä aina Espanjan jälkeen.

Aurinkorannikko

Costa del Sol eli Aurinkorannikko sijaitsee Andalusiassa, Välimeren rannalla. Sitä rajaavat idässä Almerian vuoret ja lännessä Gibraltarin kalliot.

Alueen isoimmat kaupungit ovat Malaga, Fuengirola, Marbella ja Torremolinos.

Alueella arvioidaan olevan yli kuukauden vuodessa jopa yli 30 000 suomalaista, joista suurin osa Fuengirolassa.

Aurinkorannikko on yksi maailman suurimmmista suomalaissiirtokunnista.