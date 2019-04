Tänä keväänä Suomi tulee maailman vaaleissa sijalle 17

Suomi äänestää tänään, mutta muualla maailmassa on alkuvuoden aikana ehditty käydä jo 16 vaalit.

Muutama tunti äänestyspaikkojen sulkeutumisen jälkeen tiedämme jo, ketkä edustavat meitä Arkadianmäellä seuraavat neljä vuotta. Intiassa ääntenlaskenta ei käy yhtä nopeasti. Siellä parlamenttivaalit alkoivat torstaina ja kestävät yli kuukauden, 19. toukokuuta saakka. Tulos saadaan vasta neljä päivää äänestyksen päättymisen jälkeen.

Intian vaalit ovat maailman suurimmat. Äänioikeutettuja on 900 miljoonaa, kun heitä on Suomessa noin 4,25 miljoonaa. Paikoista Intian parlamentin alahuoneessa kilpailee 2 354 puoluetta, Suomessa ehdokkaita on asettanut 19 rekisteröityä puoluetta.

Suomea ennen on Intian lisäksi äänestetty myös näissä maissa:

El Salvador

Presidentinvaalit 3.2.

El Salvadorin pääkaupungin San Salvadorin entinen pormestari Nayib Bukele voitti vaalit ensimmäisellä äänestyskierroksella. Bukele keräsi äänistä 53 prosenttia. Eliitin vastustamisella ja korruption kitkemisellä kampanjoitunut Bukele löi kiilan El Salvadorin pitkään jatkuneeseen kaksipuoluejärjestelmään.

Nigeria

Presidentin- ja parlamenttivaalit 23.2.

Presidentinvaalien voittajaksi selviytyi istuva presidentti Muhammadu Buhari liki 56 prosentin äänisaalillaan. Presidentin puolue sai selvästi eniten edustajia parlamentin alahuoneeseen ja senaattiin. Vaaliväkivallassa kuoli nelisenkymmentä ihmistä. Lisäksi ääniä ostettiin ja äänestäjiä peloteltiin.

Moldova

Parlamenttivaalit 24.2.

Moldovan parlamenttivaalit voitti Venäjä-mielinen sosialistipuolue, joka sai äänistä runsaat 31 prosenttia. Äänestystä värittivät vaalivilppisyytökset. On ennustettu, että tasainen tulos vaaleissa saattaa johtaa uusiin vaaleihin.

Senegal

Presidentinvaalit 24.2.

Macky Sall äänestettiin ensimmäisellä kierroksella yli 58 prosentin äänisaaliilla jatkokaudelle Senegalin presidentiksi.

Viro

Parlamenttivaalit 3.3.

Voittajaksi nousi reformipuolue ja kakkoseksi keskustapuolue. Eniten lisäpaikkoja sai konservatiivinen kansanpuolue.

Guinea-Bissau

Parlamenttivaalit 10.3.

African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde -puolue oli jälleen suurin puolue Guinea-Bissaun parlamenttivaaleissa mutta menetti kymmenen paikkaa 102 edustajan parlamentissa.

Pohjois-Korea

Parlamenttivaalit 10.3.

Pohjois-Korean parlamenttivaaleissa äänesti 99,99 prosenttia äänioikeutetuista. Äänestäminen oli pakollista ja helppoa, sillä äänestyslipussa oli valmiina vaalipiirin ainoan ehdokkaan nimi. Kukaan ei uskaltanut vetää ehdokkaan nimeä yli, vaikka periaatteessa se olisi ollut mahdollista. Kumileimasimena toimivaan kansanneuvostoon valittiin 687 ihmistä.

Slovakia

Presidentinvaalit 16.3. ja 30.3.

Progressiivinen Slovakia -puolueen ehdokas Zuzana Čaputová äänestettiin Slovakian presidentiksi. Vaalien ensimmäisellä kierroksella Čaputová sai 40 prosenttia äänistä. Toisella kierroksella hän peittosi vastaehdokkaansa Maroš Šefčovičin.

Komorit

Presidentinvaalit 24.3.

Istuva presidentti Azali Assoumani voitti ylivoimaisesti vaalit Intian valtameren saarivaltiossa Komoreilla. Hän keräsi äänistä yli 60 prosenttia.

Thaimaa

Parlamenttivaalit 24.3.

Thaimaassa käytiin ensimmäiset parlamenttivaalit sitten vuoden 2014 sotilasvallankaappauksen. Vaalitarkkailijoiden mukaan vaaleissa on syytä epäillä vaalivilppiä. Viralliset tulokset kerrotaan vasta toukokuun 9. päivä. Vaaleissa hylättiin noin kaksi miljoonaa ääntä.

Ukraina

Presidentinvaalit 31.3.

Ukrainan presidentti ei selvinnyt vaalien ensimmäisellä kierroksella, sillä eniten ääniä kerännyt Volodymir Zelensky sai alle kolmanneksen äänistä. Toinen kierros on 21. huhtikuuta.

Salomonsaaret

Parlamenttivaalit 3.4.

Salomonsaarten parlamenttivaalit käytiin viime viikolla, mutta ääntenlaskenta on vielä kesken. Haastetta vaaleihin tuo se, että saaria on satoja, kieliä kymmeniä.

Malediivit

Parlamenttivaalit 6.4.

Demokraattinen puolue otti suuren vaalivoiton ja sai yli kaksi kolmasosaa Malediivien eduskunnan 87 paikasta.

Andorra

Parlamenttivaalit 7.4.

Andorran parlamenttiin valittiin 28 jäsentä. Vaalivoittaja oli demokraattien ja edistyspuolueen yhteinen liittouma, joka sai yksitoista paikkaa.

Israel

Parlamenttivaalit 9.4.

Valtaa pitävä oikeistolainen Likud-puolue ja keskustalainen Sininen ja valkoinen -vaaliliitto saivat parlamenttiin yhtä paljon paikkoja, mutta Likudin johtoaseman varmistavat oikeistolaiset tukipuolueet. Likudin Benjamin Netanjahusta on voiton ansiosta tulossa maan pitkäaikaisin pääministeri.