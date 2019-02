Täysin omatoiminen potilas vaati harjaamaan hampaansa, kertoo sairaanhoitaja - "Nuoremmat ymmärtävät, mutta vanhempi väki ei"

Sairaanhoitajan työ käsitetään nykyään palveluammatiksi, ja palvelua myös vaaditaan. Varsinkin vanhemmat potilaat ovat sitä mieltä, että heitä pitää palvella, koska he ovat nyt täällä osastolla sairaina.

Ihan todellinen esimerkki on, että täysin omatoimiselta potilaalta piti pestä hampaatkin. Siis kun hän tuli sairaalaan, sairaanhoitajan piti palveluna harjata hänen hampaansa.

Minua ärsyttää, että hoitotyön laatukyselyissä on usein mukana kysymys: Kuinka hyvin henkilökunta on palvellut teitä?

Ehkä on aikoinaan ollut niin, että hoitajat ovat tehneet kaiken potilaan puolesta. Nykyään linjaus on, että potilas on mahdollisimman vähän aikaa sairaalassa ja ottaa vastuun omasta kuntoutumisestaan. Nämä näkemykset kolahtavat sitten vastakkain: kun hoitaja perustelee potilaalle, että nämä asiat ovat tärkeitä kotiutumisen ja kuntoutumisen kannalta ja kehottaa toimimaan itse, se koetaan vääräksi vaatimiseksi ja huonoksi palveluksi.

Tietysti potilasta autetaan, jos jokin toiminta ei onnistu. Mutta on tapauksia, joissa potilas on esimerkiksi sanonut, että hän kävelee sitten kotona, mutta ei nyt, vaikka potilaan kotiutumisen ehtona on ollut, että hän pystyy itse kävelemään rollaattorin avulla. Hän jää makaamaan sairaalan sänkyyn ja odottaa palvelua.

Joskus aiemmin potilaita on saatettu leikkauksen jälkeen makuuttaa kaksikin kuukautta. Mutta nykyään jo leikkauspäivänä noustaan ylös ja aloitetaan kuntoutus, jos mahdollista. Se parantaa kuntoutumisprosenttia, kun lähdetään heti liikkeelle. Sillä saadaan kudokset elpymään. Nuoremmat ymmärtävät jo tämän, mutta vanhempi väki ei. Hoitajan on tavallaan pakko vaatia potilaalta asioita tämän oman hyvän vuoksi, mikä sitten koetaan painostamiseksi. Hyvin herkästi heilutellaan huono hoitaja -korttia, kun potilasta vaaditaan tekemään jotakin.

Potilailla näkyy sellainen asenne, että kun ollaan sairaita, niin ollaan sitten täysillä sairaita. Että kaikki pitää saada katettuna ja valmiina, koska olen sairas.

Osastonhoitajat yleensä tietävät ongelmatapauksista. He käyvät keskustelemassa niin sanottujen haastavien potilaiden ja näiden omaisten kanssa. Mutta välillä vuorovaikutus potilaiden kanssa on niin herkkää, että jo pelkkä kohtelias pyyntö, vaikka ”ole hyvä ja käy istumaan sängynreunalle”, johtaa valitukseen, että oli kovin asiatonta käytöstä tämä tällainen.

Tekee sairaanhoitaja niin tai näin, aina on joku arvostelemassa. Räikeimmillään omaiset haukkuvat meitä kahvihuoneessa istumisesta, ihan niin kuin meillä ei olisi lakisääteistä oikeutta taukoihin. En ihmettele, että parin vuoden takaisen sairaanhoitajabarometrin mukaan varsinkin nuoremmat ihmiset lähtevät alalta. Tätä kohtelua jaksaa tiettyyn pisteeseen, sitten se alkaa näkyä alanvaihtajina ja pitkinä sairauslomina.

Palvelunäkökulma pitäisi saada kokonaan pois, mutta etenkin se, että potilas asettuu palveltavaksi. Me emme ole palvelijoita, me olemme hoitajia. Puhutaan palveluammatista, mutta me teemme hoitotyötä. Palveluakin on, mutta hoitotyö tähtää siihen, että potilas saadaan kuntoon, kotiin ja voimaan hyvin vielä sielläkin.

Tietysti potilaista välitetään. Mutta välillä tuntuu, että meiltä vaaditaan aika paljon. Pitäisi olla yhtä aikaa inhimillinen, sydämellinen ja välittävä ja toisaalta samaan aikaan kone, joka ei loukkaannu tai ota itseensä mistään. Että meitä saa välillä käyttää jopa nyrkkeilysäkkinä. Mutta siitäkään ei saa sanoa, koska eihän se ole potilaan vika.

Palstalla eri alojen ammattilaiset kertovat asioista, joista ei voi puhua omalla nimellä.