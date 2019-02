THL haluaa eroon mies-päätteisistä ammattinimikkeistä – ohje viranomaisille ja medialle tulee keväällä

Ammattimiehelle on Suomessa aina tarvetta. Sellaisilla on miehitetty monet virat: on puhemiestä, lakimiestä, asiamiestä, kirvesmiestä, luottamusmiestä. Monesta voi sanoa, että siinä on mies paikallaan.

Joka miehellä on jokamiehen oikeudet, joita he käyttävät muina miehinä. Tämän jutun luettuaan he, mikäli ovat kunnon miehiä, puhuvat keskenään kuin mies miehelle ja ovat yhtenä miehenä tasa-arvon kannalla, kuten monet muutkin maanmiehensä. Eri mieltä olevat lienevät jo mennyttä miestä, eihän heistä ole edes kuultu miesmuistiin.

Suomen kieltä on pidetty sukupuolineutraalina kielenä. Suomen sanoilla ei ole kieliopillista sukua, eli niitä ei jaotella feminiineihin ja maskuliineihin, kuten esimerkiksi romaanisissa kielissä. Myöskään suomen hän-pronomini ei ilmaise kohteen sukupuolta, kuten useimmissa Euroopan kielissä.

– Yksi peruspiirre suomen kielen seksismissä on mieskeskeisyys. Ihmisviittausten oletusarvo on usein mies, sanoo suomen kielen sukupuolittuneisuutta tutkinut kielentutkija Mila Engelberg.

Esimies tai virkamies voi toki olla nainenkin, tuhahtaa nyt joku. Tutkimusten mukaan mies-päätteiset nimikkeet voivat kuitenkin ohjata kuulijan ajattelua. Kun puhutaan esimerkiksi lakimiehestä, kuulija tulkitsee henkilön mieheksi useammin kuin juristi-nimikkeen kohdalla.

Mutta myös ”juristi” on tutkimusten mukaan kuulijan mielestä todennäköisemmin mies kuin nainen. Pelkkä mies-sanan riisuminen titteleistä ei siis riitä. Myös ”tavallinen suomalainen” tai vaikka ”tyypillinen televisionkatselija” mieltyy Engelbergin mukaan useimmin kuulijan korvassa mieheksi.

– Tätä sanotaan kielen piilomaskuliinisuudeksi, Engelberg sanoo.

Osa mies-päätteisistä ammattinimikkeistä on jo käynyt vanhahtaviksi. Sanomalehtimiehestä on tullut toimittaja, tiedemiehestä tutkija.

Kokonaisuutena mies-päätteisten ammattinimikkeiden määrä on Suomessa kuitenkin pikemmin kasvanut kuin vähentynyt. Tilastokeskuksen ammattihakemistossa mies-loppuisia nimikkeitä on tällä hetkellä noin 600.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tasa-arvotiedon keskus on parhaillaan laatimassa sukupuolitietoisen viestinnän ohjeita, jotka on tarkoitettu esimerkiksi viranomaisten ja median käyttöön. Lisäksi THL käynnisti perjantaina Sukupuolella väliä? -hankkeen, johon liittyy muun muassa toimittajille tarkoitettua sukupuolitietoisen viestinnän koulutusta.

Samaan aikaan Tasa-arvoasiain neuvottelukunta julkaisee Mila Engelbergin kirjoittaman suomen kielen seksismiä purkavan opaskirjan Miehiä ja naisihmisiä – Suomen kielen seksismi ja sen purkaminen. Kirja perustuu osittain Engelbergin suomen kielen sukupuolittuneisuutta käsittelevään väitöskirjatutkimukseen.

Mies-päätteiden korvaaminen neutraaleilla ilmauksilla on yksi asia, jota Tasa-arvotiedon keskus tulee suosittelemaan, kertoo kehittämispäällikkö Reetta Siukola Tasa-arvotiedon keskuksesta.

– Sukupuolitietoisella viestinnällä tarkoitetaan myös sitä, että pohditaan tarkemmin, milloin sukupuoli on tarpeen tuoda esille ja milloin ei, Siukola sanoo.

Kyse ei ole sukupuoleen viittaavien ilmaisujen poistamisesta kielestä. Joissakin tilanteissa sukupuoli pitäisi Siukolan mukaan jopa tuoda viestinnässä selvemmin esiin.

– Nykyisin saatetaan esimerkiksi puhua kotonaan lasta hoitavien maahanmuuttajataustaisten vanhempien riskistä jäädä työmarkkinoiden ulkopuolelle, vaikka tällöin on kyse pääasiassa naisista. Ei pidä puhua vanhemmista, jos tarkoitetaan äitejä, eikä äideistä, jos tarkoitetaan vanhempia, Siukola selventää.

Papeista on naisia Suomessa jo miltei puolet, mutta edelleen puhutaan usein papeista ja naispapeista. Sama ilmiö toistuu monessa: on urheilua ja naisurheilua, kuskeja ja naiskuskeja.

Kysymys on sukupuolen epäsymmetrisestä merkitsemisestä, sanoo Mila Engelberg. Käytäntö vahvistaa sitä, että perusmuotoiset ilmaukset tulkitaan miespuolisiksi.

Tasa-arvotiedon keskuksen tulevien suositusten mukaan nais-etuliitettä tulisi käyttää vain silloin, kun käytetään myös mies-etuliitettä. Puhutaan siis vaikkapa nais- ja mieshiihtäjistä – ei hiihtäjistä ja naishiihtäjistä.

– Yksi hyvä esimerkki tasapuolisuudesta on televisiouutisissa käytetty ilmaus ”valtioiden päämiehet ja -naiset”, Engelberg sanoo.

Suomen kielen lautakunta julkaisi kannanoton sukupuolineutraalin kielen edistämiseksi jo vuonna 2007.

Vuonna 2017 Aamulehti ilmoitti ensimmäisenä suomalaisena mediana luopuvansa sukupuolittuneiden tittelien käytöstä lehtitekstissä.

– Muutos on ollut meillä aika hidassoutuista, Engelberg sanoo.

Aamulehden esimerkki herätti vastustusta. Vanhan liiton miehet sukupuoleen katsomatta haluavat yhä pitää miesvoimin miehistä kiinni.