Tavoitteena rantakunto? Näitä aikansa hittiruokavaliota ei kannata kokeilla – vai miltä kuulostaisivat muna-valkoviinidieetti tai sairaaladieetti?

Kesäkuun alkuun on tasan kaksi kuukautta. Se tarkoittaa, että on enää kaksi kuukautta aikaa päästä rantakuntoon. Mutta ei hätää, vaikka olisitkin päässyt talven aikana repsahtamaan! Historia on täynnä houkuttelevia dieettejä, joita noudattamalla vartalo epäilemättä hoikistuu tuossa tuokiossa.

Kaalikeittodieetti

Kaalikeittodieetti nousi suosioon 1990-luvulla. Nimensä mukaisesti dieetin ideana on, että sen aikana syödään pelkästään rasvatonta kaalikeittoa, jossa on kaalin lisäksi esimerkiksi selleriä ja tomaattimurskaa. Lisäksi juodaan vettä jopa kolme litraa päivässä. Tavallisesti dieetti kestää viikon, mutta jotkut harrastavat sitä myös kahden viikon mittaisena. Suurin osa dieetin aikana putoavasta painosta on kehosta poistuvaa nestettä.

Muna-valkoviinidieetti

Erityisesti naisia opastettiin 1970-luvulla laihduttamaan nauttimalla päivittäin pullollinen valkoviiniä, kolme keitettyä kananmunaa, kolme kuppia kahvia ja yksi pihvi. Dieettiä mainostettiin muun muassa Vogue-muotilehdessä, ja sen sanottiin pudottavan jopa kaksi kiloa kolmessa päivässä. Pullollinen valkoviiniä päivässä tarkoittaa viikossa 42:ta ravintola-annosta alkoholia. Suomen Käypä hoito -suosituksessa alkoholinkäytön kohtalaisen riskin raja on naisilla seitsemän annosta viikossa.

Viinadieetti

Muna-valkoviinidieettiä markkinoitiin naisille, mutta miesten versio keksittiin jo edellisellä vuosikymmenellä. Robert Cameronin kirja The Drinking Man’s Diet ilmestyi vuonna 1964. Teoksessa neuvottiin dieetti, joka perustui hiilihydraattien välttämiseen, kuten moni muukin muotidieetti. Erikoisuutena kuitenkin oli, että dieetin aikana sai juoda rajattomasti tiukkaa viinaa. Logiikka oli siinä, että viskin ja vodkan kaltaisissa väkevissä alkoholijuomissa on vain vähän hiilihydraatteja – niissä tosin on runsaasti kaloreita. Cameronin kirja käännettiin yli kymmenelle kielelle, ja sitä myytiin 2,4 miljoonaa kappaletta.

Tupakkadieetti

Yhdysvalloissa markkinoitiin 1920-luvulla dieettiä, jossa syömistä korvattiin tupakalla. Idea oli vähemmän yllättäen tupakkateollisuuden keksintö. Esimerkiksi Lucky Strike -merkin mainoksessa kehotettiin polttamaan savuke karkinsyönnin sijaan. Kampanjan jälkeen merkin markkinaosuus kasvoi huomattavasti.

Sairaaladieetti

Sairaaladieetti on laihdutusruokavalioiden klassikko, jossa syötävät ruoat on määritelty yksityiskohtaisesti. Kolmetoista päivää kestävässä dieetissä ruokalajit vaihtuvat päivittäin. Monena päivänä aamiainen on kuppi kahvia ja sokeripala, eikä kahvia saa korvata esimerkiksi teellä. Dieetin viidentenä aamuna saa syödä raastetun porkkanan ja sitruunamehua. Kuuria suositellaan toistettavaksi korkeintaan kerran vuodessa.

Viinietikkadieetti

Omenaviinietikan väitetään laihduttavan. Dieetti perustuu siihen, että ruoan kanssa nautitaan etikkaa. Jos etikan maku etoo, sitä saa myös varta vasten laihdutustarkoitukseen tehtyinä kapseleina. Omenaviinietikan laihduttavuudesta ei tosin ole näyttöä, mutta joidenkin asiantuntijoiden mukaan se vähentää verensokerin nousua aterian jälkeen.

Sitruunamehudieetti

Vuonna 1976 ilmestynyt amerikkalaisteos The Master Cleanser esitteli sitruunamehudieetin. Stanley Burroughs oli kehittänyt kuurin jo 1940-luvulla, mutta se nousi suosioon vasta kolme vuosikymmentä myöhemmin. Dieetissä juodaan kymmenen päivän ajan mehua, jossa on vettä, puristettua sitruunaa, vaahterasiirappia ja cayennepippuria – eikä mehun lisäksi syödä mitään muuta. Dieetti laihduttaa hetkellisesti, mutta seurauksena on myös heikotusta ja huonovointisuutta.

Veriryhmädieetti

Maailmanlaajuiseksi hitiksi noussut veriryhmädieetti on lähtöisin Peter D’Adamon kirjasta Syö oikein oman tyyppisi mukaan, joka julkaistiin suomeksi vuonna 2002. Idea on, että kullekin veriryhmälle sopii omanlaisensa ruokavalio. Esimerkiksi O-veriryhmään kuuluvien pitäisi syödä lihaa ja kasviksia mutta välttää maitoa, viljaa ja perunaa. Dieetin toimivuudesta ei ole mitään tieteellistä näyttöä, ja D’Adamon väitteet veriryhmien historiasta on todettu yksiselitteisesti huuhaaksi.

Karppaus

Vähähiilihydraattinen ruokavalio eli karppaus oli muodissa 2010-luvun alussa. Sen tunnetuin versio on sydäntautilääkäri Robert Atkinsin kehittämä Atkinsin dieetti. Atkins onnistui pudottamaan kaksitoista kiloa kuudessa viikossa ja alkoi sen jälkeen suositella hiilihydraattien syömisen minimointia ja lähinnä proteiinista ja eläinrasvoista koostuvaa ruokavaliota. Robert Atkins itse kuoli keväällä 2003. Hän oli kuollessaan ylipainoinen ja oli vuotta aiemmin joutunut sairaalaan sydänpysähdyksen vuoksi.