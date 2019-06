Tiedätkö, keitä ovat Pavlova, Brita, Igor, Hanna-täti ja muut ruokalajeista tutut henkilöt?

Lounasruokalassa on tarjolla Igorin kanaa ja janssoninkiusausta. Kesäjuhliin pyöräytetään Brita-kakku, parit Pavlovat ja Hanna-tädin pikkuleipiä.

Keitä ovat Igor, Jansson, Brita, Hanna-täti, Pavlova ja muut suuhumme pyrkivät ihmiset?

Bloody Mary

Tomaattimehusta, vodkasta ja erilaisista mausteista sekoitetun drinkin keksijäksi on useimmiten mainittu baarimikko Fernand Petiot, joka työskenteli Pariisissa Harry’s New York Barissa 1920-luvulla. Juoman Marysta sen sijaan on useita veikkauksia. Hän saattaa olla Englannin kuningatar Maria I, näyttelijä Mary Pickford tai chicagolaisbaari Bucket of Bloodissa työskennellyt Mary-niminen tarjoilija.

Brita-kakku

Brita-kakun taustalla on ruotsalainen Pinocchio-kakku. Tarina kertoo, että suomenruotsalaisen kartanon Brita-keittäjättären mielestä Pinocchion tarina oli niin surullinen, että hän risti kakun uudelleen itsensä mukaan.

Pinocchio on italialaisen Carlo Collodin kirjoittaman saturomaanin hahmo. Sadussa yksinäinen puuseppä veistää Pinokkio-puunuken, jonka nenä kasvaa pituutta, kun tämä valehtelee.

Hanna-tädin pikkuleivät

Ensimmäisen kerran Hanna-tädin pikkuleivät, joita joskus kakuiksikin nimitetään, olivat mukana Kotiruoka-keittokirjan ensimmäisessä painoksessa vuonna 1908. Hanna on kruununvoudin rouva Hanna Rehnbäck Raahesta.

Igorin kana

Igorin kanan on kehittänyt Peggyn pieni punainen keittiö -ruokablogin perustaja, suomalainen Peggy Thomas. Reseptiin liittyy olennaisena osana rakkaustarina.

– Igorin kana on kuulunut minun elämääni jo 22 vuotta, jolloin hurmasin tällä ruualla nykyisen aviomieheni, ”Walesin Tikrun”, Thomas kertoo.

Ensimmäisellä treffeillä Thomas teki tikrulleen kalakeittoa, joka sattui olemaan miehen inhokkiruoka. Epätoivoisena hän soitti ystävälleen Igorille ja sai kanareseptin, jonka hukkasi. Muistin varassa Thomas rakensi nykyisen Igorin kanan ja myöhemmin myös Igorin kalan.

– Igor pysyyköön salaisuutena, mutta voin sen verran kertoa, että hän on itsekin suuri herkkuttelija ja makujen mestari, jolta ei mene sormi suuhun keittiössä.

Kalakeitto on muuten nykyisin yksi Walesin Tikrun lempiruoista.

Janssoninkiusaus

Ei ole ihan varmaa, kuka on Jansson anjoviksella höystetyn kiusauksen takana. Saattaa olla, että ruoka on nimetty ruotsalaisen oopperalaulaja Per ”Pelle” Janzonin (1844–1889) mukaan. Toinen teoria on, että nimi on napattu ruotsalaiselta lahkolaissaarnaaja Erik Janssonilta, joka vaikutti Yhdysvalloissa 1800-luvulla. Yhtä hyvin voi olla niin, että ruoka on nimetty vuonna 1929 valmistuneen ruotsalaisen Janssons frestelse -elokuvan mukaan.

Lindströminpihvit

Lindströminpihveillä on kaksi erilaista syntytarinaa. Niistä toinen kertoo, että ruokalajin keksi 1800-luvulla tukholmalainen Maria Kristiina Lindström. Hän piti ruokakauppaa Regeringsgatanilla Tukholmassa.

Toinen mahdollinen lindströminpihvien takana on pietarilaissyntyinen suomalainen luutnantti Henrik Lindström. Hän istui vuonna 1962 Kalmarin Witt-ravintolassa ja pyysi tarjoilijaa tuomaan seurueelle raa’asta sisäpaistista tehdyn neljännesnaulan eli noin 120 gramman painoisen pihvin. Lautasella piti lisäksi olla silputtua, paistettua sipulia, kaprista ja hienoksi kuutioitua punajuurta. Pihvin päälle pantiin vielä munankeltuainen.

Pavlova

Marenkinen pavlova on saanut nimensä venäläiseltä balettitanssija Anna Pavlovalta. Uskotaan, että jälkiruoka keksittiin 1920-luvulla Pavlovan kiertueen jälkeen joko Australiassa tai Uudessa-Seelannissa.

Romanovin mansikat

Sitruksella maustetun mansikkajälkiruoan nimi on peräisin Venäjän viimeiseltä tsaarisuvulta, Romanoveilta. Romanov oli Venäjän hallitsijasuku vuosina 1613–1917.

Ranskalainen keittiömestari ja keittokirjailija Antonin Carême kehitti Romanovin mansikat tsaari Aleksanteri I:lle (1777–1825) Pariisissa.

Stroganov

Yleensä naudanlihasta valmistettu stroganov on saattanut saada nimensä Stroganovin mahtisuvusta.

Suku on lähtöisin Novgorodista. 1500-luvulla se omisti suunnilleen koko Siperian, piti yksityisarmeijaa ja omia kauppakeskuksia Siperiasta Hollantiin. Stroganovit olivat useissa tärkeissä viroissa aina 1800-luvun lopulle saakka.

Stroganov-ruokalajin arvellaan olevan peräisin 1700-luvulta. Reseptin takana voivat olla suvun keittiössä hääränneet ranskalaiset keittiömestarit. Ruoan hyvä puoli oli, että se ei ollut liian hankalaa pureskeltavaa isännälle.

Toinen teoria on, että Stroganovin suvulla ei ole mitään tekemistä ruokalajin kanssa, vaan nimi tulikin venäjän sanasta strogat, joka tarkoittaa vuolla tai höylätä.

Nämä kaksi teoriaa yhdistämällä on syntynyt selitys, jonka mukaan ranskalaiset keittiömestarit olisivat joutuneet Siperian matkalla vuoleskelemaan jäätynyttä lihaa.