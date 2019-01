Tietokirjailija Timo J. Tuikka kertoo, miksi televisio-ohjelmien käänteistä on tullut Suomen seuratuimpia uutisaiheita

Ilta-Sanomien lööppi perjantaina 12.11.1982: ”Tänään tv:ssä: J. R. ammutaan”, ”Reagan ei ehdi hautajaisiin”.

Lööpissä fiktio sekoittuu hauskalla tavalla faktaan. J. R. Ewing oli 1980-luvun suosikkisarja Dallasin päähenkilö, ja Ronald Reagan oli entinen apinaelokuva- ja tv-tähti, joka toimi Yhdysvaltain presidenttinä vuosina 1981–1989.

Ilta-Sanomat oli havainut tv-uutisoinnin loputtomaksi juttujen lähteeksi ja alkanut uutisoida ohjelmien tapahtumista tavallisilla uutissivuilla.

Dallas oli Suomessa niin merkittävä tv-sarja, että lehdissäkin pohdittiin, kuka oli ampunut kuvitteellista hahmoa. Myös 1990-luvun tv-ilmiö Twin Peaks ja siinä käsitelty Laura Palmerin murhamysteeri saivat palstatilaa.

Ilta-Sanomat oli telkkarijournalismin edelläkävijä. Lehti kertoi jo keväällä 1963 eduskunnan puhemies K. A. Fagerholmin parturoineen Niilo Tarvajärven pään kaljuksi Palapeli-ohjelmassa.

Syksyllä 1984 Suomen televisiossa räjähti uutispommi. Lehdet kauhistelivat Hannele ”Hantta” Krausen toivottaneen ”helvetin hyvää yötä” Ylen Viikonlopputelevisio-ohjelman päätteeksi.

1980-luvun kohutusta ”roisiudesta” on pitkä matka 2000-luvun tositelevisioon, jossa saa ruutuaikaa ja palstatilaa humalaisella paneskelulla. ”Villiä seksiä BB-talon sviitissä”, otsikoi Iltalehti 5.9.2009.

Tosi-tv:n läpimurron lisäksi mediassa tapahtui 2000-luvun alussa muitakin murroksia. Internet ulotti lonkeronsa koteihin, ja lehdet tarvitsivat jatkuvasti uutta sisältöä jaettavaksi verkon pohjattomaan uutistuuttiin.

Kirjailija Arto Salminen kirjoitti mediasatiirissaan Kalavale (2005) katkerasta uutiskilpailusta: ”Toimitus haluaa kirjoittaa siitä, mikä on yrityksen menestyksen ja omien työpaikkojen säilymisen kannalta välttämätöntä.”

Suomalaisia kiinnostavat tv-ohjelmat. Niinpä loppusyksystä 2018 suomalaislehdistö analysoi Yhdysvaltain välivaalituloksien jatkoksi Tanssii tähtien kanssa -äänestyksen tuloksia.

Myös aiemmin itsensä vakavasti ottanut lehdistö on seurannut television uutta voittokulkua. Viime vuosina Helsingin Sanomissa onkin raportoitu ”kuumimmat Game of Thrones -huhut” ja analysoitu fantasiasarjan henkilöiden sijaintia kuvitteellisella kartalla.

Mediakulttuurin muutos on hämmentävä. Putous-sarjaa seurataan mediassa tarkemmin kuin Syyrian tapahtumia, ja Game of Thronesin kuvitteellisen Talvivaaran sijainti on monille suomalaisille tutumpi kuin oikean Talvivaaran.

Kysyn tv-tutkijan sijaan ihmistieteilijältä, miksi lehdissä uutisoidaan ja analysoidaan herkeämättä, mitä televisiossa on näkynyt.

– Televisiosta on tullut todellisempaa totta kuin todellisuudesta, selittää Jyväskylän yliopiston antropologian lehtori Jukka Jouhki.

Että mitä?

Otetaan esimerkiksi MTV:n suosittu Tanssii tähtien kanssa -sarja. Tanssiohjelmassa tv:stä jo valmiiksi tuttu säämies, missi tai kansanedustaja valssaa vähän sinne päin.

Horjahtelun jälkeen tanssijat ja studioyleisö tursaavat ”liikuttavalle vedolle”. Itku tarttuu kotikatsomoihin, ja seuraavana päivänä media pusertaa yleisöstä vielä viimeisetkin mehut.

– Median luoma todellisuus on merkityksellisempää kuin ihmisten tylsä arkitodellisuus, toden erämaa. Siksi se on todellisempaa, Jouhki toteaa ja viittaa ranskalaissosiologi Jean Baudrillardin ajatuksiin hypertodellisuudesta.

Televisio voi tehdä tylsästä arjestakin merkityksellistä. Ylen Sohvaperunat-sarjassa tavalliset tv-katsojat kommentoivat kotisohviltaan tv-ohjelmia, ja tv-katsojat kommentoivat heidän kommenttejaan sohvalta someen. Lehdet kirjoittavat Sohvaperunoissa esiintyvistä taviksista uusia tv-tähtiä.

– Tähän liittyy olennaisesti se, että omien tunteiden kuvaamisesta on tullut kiinnostavaa, Jouhki sanoo.

Nelosen suosikkisarjassa Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki hieroo kauppaa kippojen ja kuppien myyjän kanssa. Kohta kaupanhieronta keskeytyy siihen, että molemmat kertovat kameralle, mitä he kaupankäynnistä ajattelevat.

Seuraavaksi kuva leikataan Markku Saukkoon, joka nikkaroi kaappia seuraavaa huutokauppaa varten. Hän keskeyttää nikkarointinsa ja kertoo, miltä nikkarointi tuntuu.

Televisiossa nähtyä kaupankäyntiä tai nikkarointia on jo etukäteen kuvattu iltapäivälehdessä.

Samalla kaavalla etenevät lähes kaikki tosi-tv-ohjelmat. MTV:n Ensitreffit alttarilla suoritetaan papin edessä, ja heti sen jälkeen kerrotaan kameralle, miltä papin aamen tuntui.

Jouhkin mukaan elämme refleksiivistä aikakautta, jossa jatkuvasti selitetään, miltä jokin juuri tehty asia tuntui. Ympäri maailmaa tutkimusmatkailleen Jouhkin mukaan muualla kuin länsimaissa ei ole tarvetta loputtomasti selittää, mitä juuri tuli tehtyä ja miltä se tuntui.

– Itsetutkiskelun aikakausi on loputonta tapahtumien analysointia ja viittausta itseen.

Pisimmälle itseensä viittaaminen on viety laulajien tv-karaokessa eli Nelosen Vain elämää -sarjassa.

– Siinähän ihailusta elävät julkkikset laulavat toisten julkkisten lauluja. Laulujen välissä kehutaan lauluja ja laulajia ja kerrotaan, miten laulut syntyivät. Tämä julkkisten keskinäisen ihailun ekstaasi on niin vahvaa, että se suorastaan pursuaa lehtiotsikoihinkin, Jouhki nauraa.

Jouhkin mukaan mitätönkin ele voi saada mediakoneiston käyntiin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö istahti lokakuussa Turun kirjamessuilla auditorion rappusille. Kuva penkin sivussa istuvasta presidentistä nousi mediassa ja somessa siniristilipun veroiseksi kansallissymboliksi.

Miksi rapuilla istuskelu käynnisti uutismyllyn?

Kirjallisuuden tutkija, dosentti Maria Mäkelä Tampereen yliopistosta vastaa, että Niinistön kansan tasolle alentuva ele oli täydellinen nykyajan uutinen. Se oli ihmisen kokoinen, toisin kuin jokin vaikea poliittinen päätös.

– Tunnereaktiot ovat nyt uutisia, joita jaetaan somessa. Tunnereaktio voi olla lähtöisin vaikka tosi-tv:stä, Mäkelä sanoo.

Nelosen Idolsissa lähes jokainen nuori laulukilpailija osaa kertoa kameralle kasvutarinan, jossa laulaja on viimein valmis voittamaan vastoinkäymisensä sekä laulukilpailun.

Mäkelän mukaan self help -kertomukset ovat vallanneet niin television kuin lehdetkin. Suositussa tarinamuodossa yksilöt selättävät sankarillisesti suuretkin ongelmansa.

– Ihmisten erilaiset lähtökohdat ja suuret rakenteelliset ongelmat jäävät kuitenkin mediassa usein piiloon, Mäkelä valittelee.

Hänen mukaansa tunteiden ja tarinoiden korostaminen mediassa johtuu siitä, että internetin aikakaudella kaikkien saatavilla on hallitsemattoman suuri määrä tietoa.

– Kertomusmuoto ja tunneperäiset tarinat ovat juuri nyt ihmisten turvaverkko todellisuuden hallitsemiseksi, Mäkelä luonnehtii.

Tutkija uskoo, että vastareaktio television ja lehtien rummuttamille selviytymistarinoille on pian tulossa.

Televisio ja sanomalehdet ovat aina olleet sidoksissa aikaansa ja nykyään myös toisiinsa. Sanoma-konserni ja Yleisradio mainostavat estottomasti omia tv-ohjelmiaan radiokanavillaan ja verkkojutuissaan.

Kuvan ja sanan medialiitossa kuluttajaa koukutetaan kimpoilemaan ohjelmien ja niistä uutisoinnin välillä.

Tv-ohjelmien suosiota uutisaiheena selittänee myös se, että sanomalehdistä on tullut telkkarin kaltaista populaarikulttuuria.

Kirjoittaja on tietokirjailija.