Tommi Läntinen pitää erityisesti maanantaiaamuista – ja tiedätte kyllä mistä

Tommi Läntinen täyttää elokuun 22. päivä 60 vuotta. Samana päivänä miehestä julkaistaan Susanna Ruuhilahden kirjoittama elämäkertakirja Ääretön ikävä – ura ja elämä. Useista mieleenpainuvista lauluista tunnettu Läntinen on mukana myös syyskuussa Nelosella alkavassa Selviytyjät-sarjassa.

Selviytyjät kuvattiin tällä kertaa Filippiinien viidakossa. Oliko se sinulle via dolorosa?

– Se oli iso kokemus ja raju reissu. Tässä on muutenkin ollut ilmassa henkilökohtaisen kasvun tuntua.

Missä viihdyt parhaiten: maalla, merellä vai ilmassa?

– Tykkään olla meren äärellä. Turku, Lissabon, Helsinki ja Espoo, samaa merta kaikki tyynni. Tekee hyvää katsoa horisonttiin, kun jalat ovat tukevasti maassa.

Oletko enemmän veijari vai pyhimys?

– Olen hyvän puolella, pienen ihmisen puolella. En kuitenkaan ole pyhimys – olen veijari ja hyvis.

Kevät ja sinä, millainen pari?

– Kyllä mä aika kärrynpyöränä vetelen. Kevät on mulle hyvää aikaa, mutta pystyn pikkaisen tajuamaan sitä, miksi joillakin on kevätahdistus. Keväässä on niin paljon odotuksia ja toiveita ja vaatimuksia, että kun lupaukset pitäisi lunastaa, voikin pettyä.

Oletko onnellinen?

– Tunnen hetkittäin onnen tunteita. Onnen voivat tuoda hyvin pienet asiat. Esimerkiksi tänä aamuna tunsin onnea, kun olin tunnin aamulenkillä metsässä. Joinakin päivinä onnea voi tuoda vaikka jooga tai fillarointi. Pyrin harrastamaan liikuntaa joka päivä. Minulla on paljon syitä kiitollisuuteen, ja yritän parhaani mukaan nähdä kiitollisuuden aiheita elämässäni.

Mitä tarvitset, jotta saavutat hyvän fiiliksen?

– Viimeisten kuukausien aikana olen tajunnut, että en tarvitse muuta kuin päivän, jona ei tarvitse säntäillä tai ajella autolla ympäriinsä. Minusta on tullut iän myötä tarkempi siitä, että saan levätä ja ottaa iisisti. Hyvä fiilis voi tulla myös vaikka hyvästä safkasta ja hyvästä seurasta. Olen aina tykännyt maanantaiaamuista. Jokaisessa aamussa on muutoksen säveliä.

Kenen nimeä huudat, jos joudut pulaan?

– Huudan luojaani, korkeampaa voimaa. Uskon, että jokin korkeampi voima pyörittää tätä show’ta.

Millainen olet, kun sinuun iskee iltavilli?

– Aika hauska, energinen ja joskus kestämätön.

Mitä teet tänään, kun ilta ennättää?

– Koska tänään ei ole keikkaa, meikäpoika todennäköisesti katsoo Netflixistä yhden jakson Designated Survivor -sarjaa. Saatan tehdä myös vähän ristikkoa. Mutta usein olen jo yhdeltätoista suloisesti sängyssä.

Joko tiedät, miksi toiset vaan kiusaa?

– Minulle on tullut siitä aavistus. On inhimillistä pelätä tai vieroksua erilaisuutta. Se voi kertoa tietysti huonosta itsetunnosta. Himasta on voinut tulla niin tarkat koodit, ettei suo itselleen avarakatseisuutta ja suvaitsevaista näkemyksellisyyttä. Jos haluaa, aina voi vähän heittäytyä ja kuunnella.

Mielestäsi mikään ei ole niin ihanaa kuin katsella Litmasen Jaria. Mikä on toiseksi ihaninta?

– Hei – kyllä te sen tiedätte.

Valvottavatko ajatuksesi sinua?

– On ollut aikoja, kun olen nukkunut tosi huonosti. Nykyisin mä saan unta, mutta saatan herätä aikaisin ja sitten alkaa pyörimään ajatukset päässä. Meditaatio voi auttaa siihen, ja saatan nukahtaa hetkeksi uudestaan. Vahdin omaa nukkumistani, olen hirveä unipoliisi.

Kerro jokin asia, jota et haluaisi enää muistaa.

– Elämässäni ei ole sellaista asiaa, mitä mun ei pitäisi muistaa, mutta ei mun pidä piehtaroida muistoissani. Pitää antaa anteeksi itselle. Olen käyttäytynyt huonosti ja on ollut huono happi, mutta nyt on nyt.