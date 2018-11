Tulevaisuuden lapsiperheissä parsakaalista voidaan tulostaa vaikka dinosaurus – 3d-tulostaminen on yksi tulevaisuuden tapa valmistaa ruokaa

Ison mikroaaltouunin ja kahvikoneen risteytykseltä näyttävä laite kerää ympärilleen väkeä tulevaisuuden ruokaa käsittelevässä tapahtumassa Helsingissä. Kyseessä on 3d-tulostin, jolla voi tulostaa ruokaa.

Laitteen alaosassa olevasta aukosta voi seurata, miten ylhäältä tuleva pursottimen näköinen osa piirtää alustalle tietokoneohjatusti lumihiutalemaista kuviota. Kun kuvion paistaa uunissa, siitä tulee syötäväksi sopiva täysjyväruiskeksi.

Ruoan tulostaminen on siis pursottamista, kuten muukin kolmiulotteinen tulostaminen, laitetta käyttävä VTT:n erikoistutkija Martina Lille selittää.

– 3d-tulostaminen on yksi tapa tehdä yksilöllisiä elintarvikkeita, joissa on huomioitu esimerkiksi ruokailijan kuitujen ja proteiinien tarve. Tulevaisuudessa vaikkapa työpaikalla voi olla automaatti, josta saa tulostettua terveellisen välipalan, hän kertoo.

Ruoan 3d-tulostamisen juuret eivät ole ravitsemuksellisissa keksinnöissä vaan silmänruoassa: tavoitteena oli luoda vaikeita kuvioita ja designelementtejä ruoan koristeeksi. Ensimmäisillä sovelluksilla pursotettiin sokerikuorrutetta tai Nutella-tahnaa, vähän myöhemmin sokeria ja suklaata.

Tällä hetkellä ruoan 3d-tulostaminen on VTT:n johtavan tutkijan Nesli Sözerin mukaan nousussa oleva teknologia. Jo nyt on mahdollista tulostaa laaja valikoima ruokatuotteita makeisista pannukakkuihin ja helposti nieltäviin, yksilölliset tarpeet huomioiviin senioreiden aterioihin.

– Kaupalliseen käyttöön tarkoitettuja ruoan 3d-tulostimia on jo saatavilla, mutta niiden hinta ei ole vielä tavallisen kuluttajan ulottuvilla. Hinnat vaihtelevat 3 000:sta 15 000 euroon, hän sanoo.

Tapahtumassa esitellyllä laitteella ruiskeksin tulostaminen kestää neljä minuuttia. Se on melko pitkä aika, sillä tuote on vielä paistettava ennen syömistä. Markkinoille on kuitenkin jo tulossa tulostimia, joihin on integroitu uuni.

VTT:n laitteella voi tulostaa ruokaa kerralla viidestä eri säiliöstä. Lille uskoo, että aluksi laitteissa suositaan valmiita jauheita, joita on jo saatavilla, mutta muukin käy.

– Esimerkiksi marjoista voidaan valmistaa sosetta, joka soveltuu tulostamiseen. Soseen koostumuksen pitää kuitenkin olla oikeanlaista. Laitteella voidaan tehdä aidosti kolmiulotteisia, korkeitakin kuvioita, kunhan pursotettavan aineen koostumus on sellainen, että muoto säilyy, Lille sanoo.

Se, mitä voidaan pursottaa, riippuu myös tulostettavasta kuviosta: miten tarkkoja yksityiskohtia siinä on ja miten iso se on. Tutkijat uskovat, että tulevaisuudessa ruoan tulostaminen mahdollistaa samoja asioita kuin muu 3d-tulostaminen jo nyt. Muovia pursottavilla 3d-kotitulostimilla voi tehdä vaikka shakkinappuloita.

– Osa laitevalmistajista pyrkii tekemään tulostimia kotikäyttöön, sillä ruoan 3d-tulostamiseen liittyy hauskuus ja terveellisten materiaalien tarjoaminen uudella tavalla. Parsakaalista voidaan tulevaisuudessa tulostaa lapsiperheissä vaikka dinosaurus, Lille kertoo.

Tällä hetkellä ruoan 3d-tulostimia on Lillen mukaan lähinnä joissakin ravintoloissa maailmalla. Niitä käytetään pääsääntöisesti ruoan esillepanon monipuolistamiseen eli koristeiden tekoon.

Tulostusteknologia kehittyy kuitenkin nopeasti. Sözer haluaa siirtää huomion designista siihen, että 3d-tulostaminen on yksi tulevaisuuden tapa valmistaa kuluttajan yksilölliset mieltymykset ja ravitsemusvaatimukset huomioivaa ruokaa.

– Yleisellä tasolla ruoan tulevaisuutta määrittää hyperpersonointi, voimakas henkilökohtaisuus.

Sözerin mukaan tulevaisuudessa ruoan tuotantoon yhdistetään tietoa yksilön geeniperimästä, aineenvaihdunnasta ja aktiivisuustasosta.

Ruoan raaka-aineet ja valmistustavat muuttuvat tulevaisuudessa, sanoo VTT:n tutkimusprofessori Kaisa Poutanen. Muutoksiin ohjaavat muun muassa ilmastonmuutos ja se, että ruokaa riittäisi jatkossa kaikille ihmisille.

– Kasviperäistä ravintoa tarvitaan enemmän ihmisten ruoaksi, samoin vaihtoehtoisia proteiininlähteitä, Poutanen toteaa.

Hänen mukaansa valmistajat pyrkivät tulevaisuudessa kehittämään yhä enemmän sellaisia tuotteita, jotka soveltuvat paitsi erilaisille elimistöille myös erilaisille arvomaailmoille.