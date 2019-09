Tulevaisuudessa kasvoillaan voi maksaa tai jäädä kiinni rikoksesta – automaattinen tunnistus lisääntyy

Kasvojen automaattinen tunnistaminen yleistyy nopeasti. OP-Ryhmä aloitti kesäkuussa kokeilun, jossa testataan kasvoilla maksamista kuudessa eri kahvilassa. Kokeilu jatkuu syyskuuhun asti.

Tutkimusyksikkö OP Labin johtajan Kristian Luoman mukaan on vain ajan kysymys, milloin kasvojentunnistuksesta tulee osa maksamisen arkea. Etuja on paljon, sillä teknologian käyttö on helppoa ja kasvot ovat aina mukana.

– Minun näkemykseni mukaan finanssialan toimijat ja kauppiaat haluavat tätä. Enää ei ole kyse siitä, yleistyykö kasvojentunnistuksen käyttö, vaan siitä, milloin näin käy, Luoma sanoo.

Kasvoilla maksamiseen tarvitaan erillinen mobiilisovellus. Ennen maksutapahtumaa asiakas lataa sovellukseen maksukorttinsa tiedot ja ottaa puhelimella kuvan kasvoistaan.

Kassalla odottaa tabletti, johon asiakas katsoo. Maksun hyväksymisen jälkeen ostokset veloitetaan asiakkaan tililtä. Muita maksuvälineitä ei tarvita.

– Älypuhelinta käytetään lisävarmenteena, jos asiakkaan henkilöllisyydestä on epävarmuutta tai maksu ylittää 30 euron ostorajan, Luoma kertoo.

Asiakkaat ovat kehuneet kasvoilla maksamisen helppoutta.

Samanlaisia kokemuksia on myös Helsinki-Vantaan lentoasemalta, jossa Finavia testasi kasvoilla tunnistautumista lähtöselvityksessä vuonna 2017.

– Matkustajien kokemukset olivat oikein positiivisia. He kokivat kasvoilla tunnistautumisen lisäävän matkustamisen mukavuutta ja helppoutta, kertoo Finavian digitalisaatiosta vastaava Heikki Koski.

Finavian tavoitteena on, että Helsinki-Vantaalla olisi vuoden 2021 loppuun mennessä valmius käyttää kasvojentunnistusteknologiaa ja muita yksilöllisiin kehon piirteisiin perustuvia tunnistautumismenetelmiä.

Kasvojentunnistusteknologia kulkee jo nyt monien taskussa. Useiden älypuhelinten lukituksen pystyy avaamaan omilla kasvoillaan.

Puhelinten kasvojentunnistusta voi pitää jokseenkin turvallisena, sillä sitä on vaikea huijata, sanoo tietotekniikan professori Jaakko Lehtinen Aalto-yliopistosta.

Pelkän kameralla otettavan kuvan sijaan uusimmat iPhonet lukevat kasvojen muotoja.

– Jos ihminen tunnistettaisiin vain kuvasta, puhelin voitaisiin avata esimerkiksi kameralle näytettävän tulostetun kuvan avulla, Lehtinen selittää.

Tietovuodot ovat yksi kasvojentunnistuksen riskeistä.

Kasvotunnisteita rakennetaan mahdollisimman pysyvistä piirteistä, ja tunnisteet ovat salassa pidettäviä. Jos ne päätyisivät vääriin käsiin, niitä voitaisiin väärinkäyttää vielä vuosienkin päästä, kertoo vanhempi tutkija Kimmo Halunen teknologian tutkimuskeskus VTT:stä.

Yksityisyyden suoja on vaarassa, jos kasvotunnisteita on useissa eri tietokannoissa ja yhteen kohdistuu tietomurto. Tunnisteiden vuotaessa on helppo vertailla, löytyvätkö henkilökohtaiset tiedot myös jostain muualta.

– Suhtaudun kasvontunnistukseen huomattavasti positiivisemmin, jos sitä käytetään vaikkapa omassa puhelimessa kuin jos tunnisteita tallennetaan laajempaan järjestelmään.

Tällainen voisi olla esimerkiksi maksujärjestelmä, jossa millä tahansa maksupäätteellä voi maksaa kasvoillaan.

Kesäkuussa poliisi ja Tulli saivat oikeuden automaattiseen kasvojen tunnistamiseen. Viranomaiset saavat verrata valvontakameroiden kuvia henkilörekistereihin tallennettuihin kuviin silloin, kun pyrkimyksenä on estää, paljastaa tai selvittää rikoksia.

Jaakko Lehtisen mukaan teknologia todennäköisesti hyödyttää viranomaisia paljon, mutta täysin huoletta siihen ei voi suhtautua.

– On aina suhtauduttava vakavasti, jos millä tahansa taholla on tallessa identiteetteihin ja ihmisten liikkumiseen liittyvää tietoa, hän sanoo.

Lehtisen mukaan viranomaisilla on oltava selkeät säännöt sille, kuka tietoja pääsee katsomaan, miten niitä tallennetaan ja kuinka kauan niitä säilytetään.

Uhkia on punnittava etukäteen. On mahdollista, että julkisuuteen voi vuotaa yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja. Myös yksittäisen poliisin uteliaisuus voi käydä liian suureksi, VTT:n Halunen huomauttaa.

– Aiemminkin on ollut tapauksia, joissa poliisit ovat ylittäneet valtuuksiaan erilaisiin tietokantoihin liittyen, hän sanoo.

Halunen pitää tärkeänä, että teknologian käyttötavoista ja mahdollisista ongelmista käydään julkista keskustelua.

– Pitää pohtia, mitkä ovat yksityisen kansalaisen keinot vastustaa kehitystä, jos kasvojentunnistuksen suhteen tapahtuu ylilyöntejä.

Kasvojentunnistusteknologia on monimutkaista, eikä sen kaikkia ominaisuuksia vielä ymmärretä.

Järjestelmistä voi paljastua odottamattomia haavoittuvuuksia, eikä kaikissa teknologiaa soveltavissa organisaatioissa välttämättä ole riittävää asiantuntemusta.

– Monesti uuden teknologian varjopuolena on, että se otetaan käyttöön vaikka ei tiedetä, ovatko hyödyt ja haitat tasapainossa, Kimmo Halunen toteaa.