Tulli uhkaili nettiviinin tilaajia aiheettomasti mätkyillä – "Ostajia ei voi pitää kovin isänmaallisina", sanoo Verohallinto

Jyväskyläläinen Matti (nimi muutettu) tilasi ulkomaisesta nettikaupasta laatikollisen viiniä. Joulun alla saapuneesta paketista löytyi tiedote, jossa Tulli kertoi tarkastaneensa lähetyksen.

Matti hätkähti tiedotteen sanamuotoja: ”Lähetys sisältää valmisteveron alaisia tuotteita. Veroharkinnasta ja valmisteveron kannosta vastaa Verohallinto. Tulli ilmoittaa tarkastuksen tiedot Verohallinnolle.”

Pian Matti sai sähköpostia viinit myyneestä verkkokaupasta. Siinä kerrottiin, että osa kaupan asiakkaista oli saanut saman viestin.

Kauppa vakuutti, että ”kaikki viinien ostoon liittyvät verot on maksettu eikä ostajan tarvitse huolehtia enää verojen maksusta”.

Omasta mielestään Matti oli tehnyt ostoksensa kaikkien sääntöjen mukaan. Hänen käyttämänsä verkkokaupan käytäntönä on, että asiakas valtuuttaa myyjän hoitamaan tuotteelle kuljetussopimuksen. Näin kyse on alkoholin etäostosta, jossa asiakas vastaa tuotteen veroista.

Jos myyjä järjestäisi kuljetuksen ja perisi toimituskulut ostoksen osana, kyseessä olisi etämyynti, jossa verovelvollinen on myyjä.

Matti kuitenkin valtuutti verkkokaupan huolehtimaan myös veroista laittamalla tilauksen yhteydessä rastin ruutuun: ”Valtuutan myyjän tai veroedustajansa hoitamaan alkoholi-, juomapakkaus- ja arvonlisäverovelvoitteet puolestani Suomessa.”

Matin mielestä Tulli ja verottaja pelottelevat kuluttajia aiheettomasti.

Tulli selittää Matin paketista löytynyttä tiedotetta sillä, että valmisteverotus ja siihen liittyvä neuvonta siirrettiin vuonna 2017 Tullilta Verohallinnolle. Tullin tehtäviin kuuluu edelleen valmisteverotuslain mukainen valvonta.

– Tulli tarkastaa lähetyksiä, ja kun havaitaan valmisteveron alaisia tuotteita, niistä ilmoitetaan Verohallinnolle, joka huolehtii veroharkinnasta, sanoo tulliylitarkastaja Anna Kallio.

– Tulli ei siis pelottele kuluttajia vaan suorittaa sille säädettyä tehtävää.

Tullin työntekijät eivät tarkastuksia tehdessään tiedä, mistä tilauksesta on maksettu verot ja mistä ei.

– Ei kannata hermostua, jos tällainen tiedote ilmaantuu. Se ei edellytä asiakkaalta toimenpiteitä, sanoo ylitarkastaja Seppo Raitolahti Verohallinnosta.

Matti ei voi varmuudella tietää, pitääkö verkkokauppa kiinni sopimuksesta eli maksaako se verot Suomeen. Mutta se ei ole enää Matin murhe: jos myyjä on huolehtinut kuljetuksesta ja valtuutettu huolehtimaan veroista, vastuu on siirtynyt sille.

Raitolahden mukaan valtaosa verkkokaupoista jättää maksamatta veronsa Suomeen.

– Yleisesti ottaen tällainen valtuutus on täyttä roskaa. Eivät nämä yritykset maksa Suomeen veroja senttiäkään, hän sanoo.

– Valtuutusta käytetään asiakkaan rauhoittamiseksi. Tosiasiassa kyse voi olla törkeästä veropetoksesta ja alkoholirikoksesta.

Yhden viinilaatikollisen hinnassa verojen osuus on useita kymppejä.

– 99 prosenttia asiakkaista kyllä tietää, ettei näistä makseta veroja. Ei tätä joukkoa voi pitää kovin isänmaallisena, Raitolahti moittii.

Verottaja ei anna tietoja yksittäisten yritysten veronkannosta. Matin käyttämän verkkokaupan hinnastosta voi kuitenkin päätellä, että yritys maksaa veroja Suomeen lupaustensa mukaisesti.

Matti tilasi viininsä Viinikellari.comista. Verkkokauppaa edustava Viinilehti Oy:n toimitusjohtaja Heikki Lehtonen kertoo, että kaupan taustalla oleva virolainen Viinilehti Trading -yhtiö maksoi viime vuonna asiakkaidensa puolesta veroja Suomeen 96 000 euroa. Yhtiön liikevaihto oli 300 000 euroa.

– Me emme halua olla mukana toiminnassa, jossa verot jätetään maksamatta. Etäkauppa on osa EU:ta, ja on tuomittavaa, jos järjestelmää käytetään hyväksi, Lehtonen sanoo.

Lehtosen mukaan kauppa viestitti asiakkailleen Tullin tiedotteesta, koska se jätti asiakkaat epätietoisiksi.

– Minusta Tullin toiminta on sekavaa, ja jäljet johtavat sosiaali- ja terveysministeriöön (STM). Sieltä on tullut osittain ristiriitaisia ohjeita alkoholin etämyynnistä, Lehtonen sanoo.

– Tilannetta piti selkeyttää alkoholilain uudistuksessa, mutta siinä ei päästy yhteisymmärrykseen. Laissa pitäisi selkeämmin määritellä, mitä ovat etämyynti ja etäosto.

STM ja keskusta ajoivat lakiin alkoholin etämyynnin kieltoa, mutta EU-komission mielestä kielto rikkoisi tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Asiaa koskevaan lakipykälään ei ole tällä vaalikaudella tulossa uusia muutoksia.

Käytännössä etämyyntinä ostetut alkoholituotteet tulevat perille normaalisti, kertoo ylitarkastaja Raitolahti.

– Tulli pidättäytyy pysäyttämästä lähetyksiä, koska etämyynnin kieltopykälä jäi epäselväksi. Paketit liikkuvat siinä missä muutkin.