Tutkija: 1990-luvun loppu oli kulta-aikaa viettää nuoruutta – Y-sukupolven varttumisen aikaa kuvaavat sanat yksilöllisyys, yltäkylläisyys, kännykkä, MM 95, kannabis ja tulevaisuus

Tuokiokuva 1990-luvulta:

Tampereen Pispalan kapeilla ja mäkisillä kaduilla, tonttiaitojen välissä, suhahteli pitkä poika.

Kun sosiologi Mikko Piispa oli koululainen, hänellä oli tapana juosta joka paikkaan. Hän oli malttamaton lapsi, aina innokkaana matkalla seuraavaan peliin tai leikkiin. Kaikki kävelemiseen tuhrautunut aika tuntui menevän hukkaan.

Koulumatka kesti juosten viisi minuuttia, mutta koulusta kotiin ei ollut koskaan kiire. Silloin jäätiin kavereiden kanssa ulos leikkimään. Pelattiin jalkapalloa, koripalloa ja jääkiekkoa, käytiin omenavarkaissa ja tehtiin kaikkea muutakin pikkupoikien mielestä jännittävää.

Usein koulun jälkeen mentiin jonkun luokkakaverin kotiin pelaamaan Nintendoa tai Segaa ja soitettiin sitten lankapuhelimella kotiin äidille: Voinko jäädä tänne syömään?

Ruokapöydässä oli perunoita ja kalapuikkoja tai jauhelihakastiketta. Elämä oli selkeää ja säännöllistä. Huoletonta.

Hyppy vuoden 2018 viimeisiin päiviin:

Mikko Piispa, 35, istuu entisillä kotikulmillaan Pyynikin näkötornin kahvilassa ja pohtii omaa ja ikätovereidensa lapsuutta. Sukupolvikokemuksia.

Moni Y-sukupolven lapsi muistaa Turtlesit, jojot, Tamagotchit ja Kummelin, mutta ne tuskin määrittävät sitä, millaiseksi heidän myöhempi elämänsä muodostui. Merkittävämpiä voivat olla esimerkiksi vapaa-ajanviettotavat.

– Meidän sukupolvemme enemmistölle oli vielä itsestään selvää, että lapset leikkivät kavereidensa kanssa ulkona, ja vieläpä suhteellisen vapaasti, Piispa sanoo.

– Välillä tuli mustelmia tai myöhästyttiin ruokailuajoista, mutta perusvire oli, että lapset kyllä pärjäävät.

Tällainen muistelu olisi helppo kuitata nostalgiaksi, menneiden haikailuksi ja ”ennen kaikki oli paremmin” -ajatteluksi.

Mutta vuonna 1983 syntyneen Piispan tapauksessa kyse on muustakin.

Piispa on nykyään Helsingissä asuva tutkija, joka on ollut mukana erityisesti monenlaisissa nuorisoon liittyvissä tutkimushankkeissa. Hän on tutkinut muun muassa taiteilijoiden ja huippu-urheilijoiden elämänkulkuja.

Viime syksynä häneltä ilmestyi kirja Yhdeksän sanaa Y-sukupolvesta (Teos). Se on aikalaisdiagnoosi, jota varten Piispa kävi laajasti läpi suomalaista elämää ja sukupolvia luotaavia tutkimuksia. Hän käsittelee teoksessa 1980-luvulla syntyneiden suomalaisten elämää, ajatuksia ja asenteita – ja peilaa niitä samalla omiin kokemuksiinsa.

1980-luvun lapset ovat nyt nousseet tai nousemassa päättäviin asemiin politiikassa ja yritysmaailmassa. Esimerkiksi siksi on oleellista tietää ja analysoida, millaisista rakennuspalikoista heidän arvomaailmansa on kasattu.

Lisäksi Piispa ajattelee sukupolven olevan käsite, joka voi toimia ihmiselle avaimena oivalluksiin siitä, mikä on hänen paikkansa yhteiskunnassa ja maailmassa.

Piispa sanoo usein ajatelleensa, että 1980-luvulla syntyneet osuivat kasvamisen kultakauteen.

– Se oli aikaa, jolloin oli helppo pitää hauskaa, hän kuvaa.

1940-luvun jälkipuoliskolla syntyivät suuret ikäluokat. 1950-lukulaisia on kutsuttu lähiösukupolveksi suuren maaltamuuton seurauksena. 1960-luvun lopun ja 1970-luvun lapset taas on joissakin tutkimuksissa nimetty hyvinvoinnin sukupolveksi. 1970-lukulaisille on myös lätkäisty kirjain X Douglas Couplandin X–tuntematon sukupolvi -menestyskirjan perusteella. X-sukupolvea on kutsuttu myös mediasukupolveksi, joka viimeistään 1990-luvun laman lyödessä kasvoille kadotti uskon siihen, että huominen on aina parempi.

Y-sukupolvea taas on tituleerattu kännykkäsukupolveksi ja diginatiiveiksi sen perusteella, että heidän lapsuudessaan ja nuoruudessaan teknologia on ollut läsnä ennennäkemättömällä tavalla.

Viime aikoina Y-sukupolvea on syytetty myös itsekkääksi, narsistiseksi ja loputtoman ironiseksi – jopa vastuuttomaksi. He maleksivat opinnoissaan, eivät löydä paikkaansa työelämässä eivätkä halua sitoutua oikein mihinkään. Ja nauravat päälle.

Piispaa tällaiset leimat ja stereotypiat ärsyttävät. 1980-luvulla syntyi 630 000 lasta, ja maahanmuuton myötä Y-sukupolven koko on paisunut jo 700 000 yksilöön. Miten tällaisen heterogeenisen joukon tekemiset tai ajatukset voisi typistää yhteen tai edes kahteen sanaan?

– Ajattelin, että olisi kiva, jos siitä porukasta pystyttäisiin puhumaan tietoon perustuen eikä vain mututuntumalla.

Piispan kirjaansa valitsemat avainsanat ovat yksilöllisyys, yltäkylläisyys, portfolio, kaupunki, kännykkä, 9/11, MM 95, kannabis ja tulevaisuus.

Tiivistettynä tarina menee näin: Kun Y-sukupolvi syntyi, maailma hahmottui selkeästi. Oli jako itään ja länteen, ja teknologinen kehitys oli vasta idullaan.

1990-luvun laman jälkeen elettiin nousukautta ja Suomi oli yhdentymässä Eurooppaan. Asiat tuntuivat rullaavaan vääjäämättömästi eteenpäin.

Piispa kuvaa Y-sukupolven lasten tulevaisuuden näkymiä ”huolettomuuden horisontiksi”. 1980-luvun lapsilla ei ollut kokemusta samanlaisesta jaetusta uhasta kuin edeltäneillä sukupolvilla. Kylmä sota oli loppumassa tai jo ohi Y-lapsien tullessa kouluikään. Neuvostoliitto romahti, rautaesirippu katosi eikä hyvinvointivaltiota tarvinnut rakentaa – se oli jo valmis.

Oli siis mahdollisuus keskittyä omaan itseensä: räätälöidä yksilöllistä elämäntarinaa ja etsiä yhteisöllisyyttä ennemmin perheestä ja kavereista kuin vaikkapa yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Y-sukupolvelaisten elämässä on ollut monenlaisia murroksia, mutta niiden merkitystä helposti myös liioitellaan.

Mietitään vaikka työelämää. Y-sukupolvelaisten on väitetty olevan vaativia ja lyhytpinnaisia ja vaihtavan nopeasti työpaikkaa, jos meno ei miellytä. He kaipaavat joustoja ja vapaita työaikoja, mutta toisaalta työn pitää olla merkittävää. Sitoutuminen ei kiinnosta, vaan tärkeintä ovat kiinnostavat projektit.

Tutkimustiedon valossa nämä yleistykset eivät pidä paikkaansa. Piispa kirjoittaa, että esimerkiksi vuosittain tehtävien Nuorisobarometri-kyselytutkimuksien perusteella y-sukupolvelaiset arvostavat työtä kuten heitä edeltävätkin sukupolvet. Selvästi suurin osa haaveilee vakituisesta, pysyvästä työstä ja haluaa sitoutua yhteen työpaikkaan.

”Näyttääkin hieman siltä, että työn sisällön merkitys Y:lle korostuu Etelä-Suomen kaupungeista kumpuavassa mediapuheessa”, Piispa kirjoittaa.

Tai kun on väitetty kaikkien Y-nuorten haluavan julkisuuteen, ei ole huomattu, että Idols-laulukisan esikarsintajonossa seisoo tuhat ihmistä, ja loput 699 000 katselevat menoa kotisohvalta.

Kun Piispa kävelee Pyynikin näkötornilta Pispalanharjua alaspäin, lähes jokaisen talon ja kadunkulman kohdalla mieleen nousee jokin muisto: tuossa asui se ja se kaveri, tuolla juotiin nuoruuden ensimmäisiä kaljoja, tuossa pelattiin aina jalkapalloa.

Mäessä siintää Pispalan alakoulu. Se on parhaat päivänsä nähnyt kolmekerroksinen rakennus, jossa Piispa kävi ensimmäiset kuusi koululuokkaansa.

Paluu koulun pihaan tuo heti mieleen valtavasti lisää muistoja: Tuohon koriin heitetyssä vapaaheittokisassa Piispa peittosi sittemmin maajoukkueeseenkin nousseen koripalloilijan Antero Lehdon. Tuota seinää päin Piispa liukastui leikin tiimellyksessä ja mursi ranteensa. Tuohon tehtiin aina jonot ennen siirtymistä välitunnilta sisään luokkiin.

Mutta silti Piispakin sanoo, ettei koulunkäynti sinällään ollut asia, jota rakastettiin.

– Muistan tietynlaisen tunnelman marras–joulukuun aamuista, kun ulkona on mustaa ja väsyneet lapset istuvat luokassa pänttäämässä jotain matikkaa.

Koulussa olivat kuitenkin kaverit, pelit ja leikit. Nostalgisissa muisteloissa ikävät asiat helposti unohtuvat, ja mieleen palaavat vain hyvät hetket.

Kun mietitään todellisia sukupolvikokemuksia, Suomen ilmaista ja käytännössä kaikki lapset yhdistävää peruskoulua ei voi sivuuttaa. Koulu on paikka, jossa ikäluokka toisensa perään kokee jotakin yhteistä. 1990-luvun lamassa koulunsa käyneille yhteinen kokemus saattavat olla esimerkiksi opettajien lomautukset tai muut säästöt. Kaikkea piti kierrätää.

Mutta vaikka lama lävisti 1990-luvulla koko yhteiskunnan, kaikki lapset eivät sitä huomanneet. Vaikka Piispankin kotona oli tuolloin tiukempaa, lasten elämä oli huoletonta. Niitä perheitä, joihin lama osui kovaa, oli paljon vähemmän kuin niitä, jotka selvisivät kuivin jaloin.

– Lamakokemukset ovat erottava tekijä sukupolven sisällä.

Y-sukupolvea voi toisaalta sanoa myös polarisoituneeksi sukupolveksi. Esimerkiksi vuonna 1987 syntyneiden ikäluokasta joka kolmas on saanut psykiatrisen diagnoosin tai syönyt psyykenlääkkeitä. Joka seitsemänneltä puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto, ja joka kolmas on tuomittu rikoksista.

Laman jälkeen alkoi uusi nousukausi, joka viimeistään toi yltäkylläisyyden Y-sukupolven elämään. Kulutusmahdollisuudet olivat lähes rajattomat ja lisäksi pienestä pitäen oli toitotettu valinnanvapautta eri asioissa. 2000-luvulla tuli esimerkiksi luokaton lukio, ja muutenkin omasta elämästä piti ottaa enemmän vastuuta kuin aiempien ikäpolvien.

Y-sukupolvi on kasvatettu itsenäisyyteen. Mutta se johtikin siihen, että valittiin kansantalouden ja päättäjien mielestä ”vääriä asioita”. On pidetty välivuosia opiskelusta tai haettu liian kauan omaa paikkaa työelämässä. Puhumattakaan siitä, että itsekkäät ja vastuuttomat 1980-lukulaiset haluavat elää ikuista nuoruutta eivätkä perusta perheitä entiseen tahtiin.

Tässäkin Piispan oma tarina käy osin yksiin sen kanssa, mikä yhdistää monia hänen ikätovereitaan: lukion jälkeen Piispalle ei ollut selvää, mitä hän haluaisi tehdä. Pari sapattivuotta kului muun muassa matkustellessa. Kun hän pääsi yliopistoon opiskelemaan vanhempiensa jalanjäljissä sosiologiaa, hänellä ei ollut kiire valmistua.

Nyt Y-sukupolvelaisia syytetään itsekkäiksi, vaikka juuri yksilöllisten valintojen maailmaan heidät kasvatettiin.

– On absurdia, että ihmetellään ja syytellään, että miten nuoret kehtaatte.

Y-sukupolven kasvua leimasivat myös kaupungistuminen ja kansainvälistyminen.

1980-luvun lapset olivat ensimmäinen suomalainen sukupolvi, jolle maailma todella avautui. Suomi liittyi Euroopan unioniin, ja 2000-luvun alussa halventuneet lennot mahdollistivat ”sellaisten paikkojen näkemisen, joista edeltävät sukupolvet eivät olleet edes kuulleet”.

Piispa itse tottui matkustelemaan jo pienenä. Nelihenkinen perhe reissasi ulkomailla vähintään kerran vuodessa, ja parina kesänä he interreilasivat yhdessä Euroopassa.

Erityinen vaikutus Y-sukupolven matkustusasenteisiin oli 2000-luvun alun Madventures-matkailuohjelmalla. Siinä sittemmin suuriksi julkkiksiksi nousseet Riku Rantala ja Tuomas ”Tunna” Milonoff reissasivat paikoissa, joissa massaturistit eivät käyneet. Se vahvisti ”travellauksen” kulttuuria, jonka ytimessä oli ajatus yksilönvapaudesta. ”Lähtekää meneen”, Riku ja Tunna julistivat, ja tulivat samalla antaneeksi Y-sukupolvelaisille esimerkin: näinkin voi matkustaa.

Nyt vapaan ja vastuuttoman menemisen kulta-aika on ohi. Ilmastonmuutos on kaikkien huulilla, eikä Y-sukupolvikaan voi väistää vastuutaan. Joka viikonloppu ei voi lentää Eurooppaan eikä päivälliseksi nauttia pelkästään pihviä.

Pitäisi kääntää ajatukset huolettomuudesta vastuullisuuteen.

Piispa muistuttaa, että Y-sukupolvi on sosiaalistunut muutokseen. Heidän elinaikanaan rajat ovat avautuneet, teknologia on kehittynyt uskomattomalla vauhdilla ja kaikenlaiset uhat tulleet todellisiksi ainakin mielikuvien tasolla.

– Muutoksen nopeus on niin kova, että se aiheuttaa väistämättä huolia viimeistään siinä vaiheessa, kun alkaa tulla omia lapsia.

Piispa sanoo, että suomalainen Y-sukupolvi on todennäköisesti eräs maailmanhistorian koulutetuimmista ja osaavimmista sukupolvista ja elänyt yltäkylläisen lapsuuden ja nuoruuden.

– Siksi meillä pitää olla muutakin annettavaa kuin vain sanoa, että tämä on epäoikeudenmukaista. Meillä pitää olla rahkeita toimia, että tulevillakin sukupolvilla on mielekkäät edellytykset hyvään elämään.

Piispalla itsellään on pieni tytär. Voi hyvin olla, että hänet ja muut 2010-luvun lapset nimetään myöhemmissä sukupolvitutkimuksissa ilmastonmuutoksen sukupolveksi.

Mikko Piispa, 35

Tutkija, sosiologi ja valtiotieteiden maisteri. Työskennellyt aiemmin muun muassa Nuorisotutkimusseurassa.

Tutkinut muun muassa nuorten asenteita tupakkatuotteisiin, huippu-urheilijoiden elämänkulkua ja dopingin käyttöä suomalaisessa liikuntakulttuurissa.

Seuraavaksi aikeissa tutkia nuorten liikkuvuutta ja matkustamista ilmastonmuutoksen aikakaudella.

Yrittää joka vuosi opetella jonkin asian, joka on hänelle uusi tai jossa hän on huono. Viimeisimmäksi hän opetteli uimaan ja snorklaamaan sekä kiinan ja japanin kieliä.