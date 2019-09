Urheiluankkuri Inka Korhosen mielestä miesten pukuhuoneissa haisee pahemmalta kuin naisten

Inka Korhonen, 45, on tullut tutuksi MTV:n Tulosruudun ankkurina. Syksystä alkaen Korhonen nähdään uudessa roolissa Viiden jälkeen -ajankohtaisohjelman toimittajana.

Miltä nyt tuntuu?

– Nyt just tuntuu erittäin mukavalta, levolliselta. Uusi arki on alkamassa.

Olet kotoisin Orimattilasta. Mitä Orimattila antoi sinulle?

– Ihanan turvallisen kasvuympäristön, ystäviä... Sanon edelleen olevani orimattilalainen, vaikka muutin sieltä pois vuonna 1995.

Ovatko kaikki urheilijat nykyään ulkonäkökeskeisiä?

– Eivät ole. Eivät nyt, eivätkä ole koskaan olleetkaan. Ei ole yhtä sellaista käsitettä kuin urheilija, kun sen käsitteen alle mahtuu kaikkea e-urheilusta alkaen. Urheilijoitakin on niin monenlaisia, ja edelleen on lajeja, joissa vedetään ihan räkä poskella. Eli ei voi sanoa noin.

Oletko vihdoinkin vaihtanut oikeisiin töihin?

– Noo, tuota, tuota… En tiedä, voiko sanoa ihan noinkaan. Vaihdoin ainakin uuteen päivärytmiin. En ole koskaan ollut aamuihminen ja nyt olen ihmeissäni, kun aamulla herätessä kellonaika alkaa kuutosella.

Kummassa haisee pahemmalta, naisten vai miesten pukuhuoneessa?

– Olen käynyt niin harvoin miesten pukuhuoneessa, etten oikein pysty sanomaan. Mutta poikani pelaa jääkiekkoa ja hänellä on tapana jäädä pukukoppiin fiilistelemään 45 minuutiksi. Joskus joudun käymään pukukopin ovella karjaisemassa ”nyt autoon siitä”, ja silloin olen ollut haistavinani, että miesten pukukopissa on pahempi haju.

Mikään ei ole enää yllättänyt sinua suorassa lähetyksessä sen jälkeen, kun…

– Jouduin vetämään yhden lähetyksen niin, ettei ulos tullut mitään muuta kuin studiokuvaa. Koko lähetys vedettiin siis minun naamallani. Siitä tuli katsojalta palautetta, ettei hän oikein pitänyt meidän uudesta tavastamme tehdä lähetystä. Siitäkin selvittiin.

Miksi kilpaurheilu on tärkeää?

– Jos puhutaan ihan huippu-urheilusta, niin ainakin se tuottaa sellaisia elämyksiä ja tuntemuksia, joita tavallinen ihminen, siis ei-huippu-urheilija, ei normaalisti pääsisi kokemaan. Ne ovat myös usein huipputasolla sellaisia koko kansakunnan kokemuksia, joita mikään muu ei enää nykymaailmassa voi tarjota. Ajatellaan vaikka MM-jääkiekkoa. Kilpaurheilija puolestaan kokee ja saa itse näitä kokemuksia.

Nopeutetaanko puhettasi televisiossa?

– Ei todellakaan, enemmän yritän hidastaa. Tv-jutuilla on tietty kesto. Jos se menee tiukalle, niin yritän puhua nopeammin, jos taas pitää puhua pidempään, hidastan omaa puhettani. Urheilutoimittajilla on puheessa se tietty tyyli. Ei voi olla kauhean harras, se ei sovi ollenkaan urheiluun. Pitää olla energisyyttä, mutta ei saa olla hätäinen tai höseltävä.

Mikä on suomalaisten seuraava menestyslaji?

– Se näyttäisi nyt olevan naisten pika-aidat. Tai se on jo nyt. Koko lajikirjo on tietysti nykyään niin valtava. Lisäksi joitain lajeja jää pois ja uusia tulee tilalle. Mutta luulen, että yleisurheilu säilyy, se on ikuinen. Jos kysyisit tätä talvella, aivot voisivat olla talviurheiluasennossa, mutta nyt vastaan näin.

Jos osallistuisit nyt viisiotteluun, mikä olisi vahvin lajisi?

– Ai kauhea! Jos saan ihan itse valita, niin se on vastustajan psyykkaaminen. Tai valmennus! Erityisesti henkinen valmennus, auttaisin muita hyviin suorituksiin. Olen välillä ajatellut, että jos vaihtaisin alaa, opiskelisin urheilupsykologiksi. Mutta en ole kyllä vaihtamassa.