Uusi laki antaa ravintoloiden olla auki läpi vuorokauden, niinpä absolutisti istui baarissa kellon ympäri ja katsoi, kun suomalaiset joivat

Vieressäni penkillä istuu Eki, 40, vastapäätä pöydän toisella puolella istuu Andy, 41.

He haluavat kertoa minulle, mistä ravintola Populuksessa on kyse. Ainakin kyse on ystävyydestä, omasta porukasta, joka ottaa kaikki lämmöllä vastaan ja puolustaa omiaan. Rauhanhäiritsijöitä ei suvaita, koska kaikilla pitää olla hauskaa ja rauhallista.

Ainakin minut on otettu lämmöllä vastaan. Olen ollut baarissa puoli tuntia ja istun jo Ekin ja Andyn kantapöydässä. Minua käydään kiskomassa myös toisiin pöytiin juttelemaan.

En pääse niihin, koska Eki ja Andy ovat hyvässä vedossa. Mutta kiirekös tässä: aion olla täällä, Helsingin Kalliossa sijaitsevassa ravintolassa, seuraavat 24 tuntia.

– Otatko jotain, Andy kysyy mennessään alakertaan baaritiskille.

Ei kiitos, vastaan, en käytä alkoholia.

Vastaus naurattaa Ekiä:

– Ollenkaan? Sulle tulee helvetin pitkä yö.

Populuksessa tosiaan voi viettää pitkän yön. Ja päivän.

Tänä vuonna voimaan astunut uusi alkoholilaki antaa ravintoloiden itse päättää aukiolostaan. Pitkä aukiolo ei ilmeisesti ole ollut kovin kannattavaa. Viikon jokaisena päivänä 24 tuntia auki olevia baareja on Suomessa tasan yksi: Populus, vuodesta 1939 samalla paikalla toiminut anniskeluravintola.

Oulussa on toinen ravintola, joka on auki kellon ympäri, mutta vain viikonloppuisin.

Populuksen omistajan Jouni Lanamäen mielestä edes Helsingissä ei riitä asiakkaita kahdelle kellon ympäri auki olevalle ravintolalle. Populuksella on kuitenkin riittävästi erilaista asiakaskuntaa siihen, ettei hiljaisia hetkiä tule.

– Meillä oli aikaisemminkin asiakkaita aamuyhdeksästä pitkälle yöhön, joten heidät piti vain saada olemaan paikalla seitsemän tuntia pidempään.

Perjantai kello 12.00

Yes sir, alkaa polttaa!

Kun saavun Populukseen puoliltapäivin, ravintolassa on parikymmentä henkeä. Isokokoinen mies vetää Einin vanhaa hittiä nousuhumalaisen rosoisella karaokerutiinilla, ja valkopaitainen mies hänen vieressään sohii ilmaan ja puhuu lattialle. Sohiminen jatkuu keskeytyksettä, vaikka biisi loppuu ja vaihtuu Apulantaan.

Vieraaseen kiinnitetään heti huomiota. Tiskillä kanta-asiakas kertoo ystävällisesti ja oma-aloitteisesti, että paikalla on muitakin vieraita, esimerkiksi Jyväskylästä Helsingin seksimessuille saapunut pariskunta.

Karaokelattian vieressä päivystävät vaasalaiset veljekset, jotka ovat tulleet Populukseen ”ottamaan märkää” ja laulamaan. Einiä äsken laulanut mies on veljeksistä toinen.

Heidän torstai-iltansa on kulunut Helsingissä järjestetyssä NHL-pelissä.

– Me kysyttiin taksikuskilta, missä pääsee laulamaan, ja se toi meidät tänne, toinen veljeksistä sanoo.

Nuorempi veljeksistä vetäisee Irwinin Mutakuonon ja lakupellen. Esityksen jälkeen sivupöydän maahanmuuttajat tekevät veljesten kanssa fist bumpeja, veljellisiä tervehdyksiä, joissa nyrkit kolautetaan yhteen.

Perjantai kello 12.30

Eki ei laula. Hänen juttunsa ovat naiset.

– Nää puhelahjat, jumalauta! Eki selittää.

Pöydässä olijat todellakin seuraavat Ekin magneettista tarinankerrontaa.

Jokainen ihminen tekee sitä, missä on hyvä, Eki kiteyttelee elämänfilosofiaansa. Hänellä on kaksi asiaa, joissa hän on hyvä: suuseksi ja golf.

– Eli mun elämä pyörii reiän ympärillä.

Andy nappaa Ekiltä lippalakin päästä, ja Eki esittelee päässään olevaa isoa arpea. Se on seurausta pari vuotta sitten tapahtuneesta pahoinpitelystä. Eki loukkasi päänsä, oli pitkään koomassa ja menetti maku- ja hajuaistinsa.

Aistien menettäminen on ollut Ekin mielestä oikeastaan hyvä juttu, sillä vamman jälkeen suuseksin antaminen Populuksen naistenvessassa on ollut hyvin mukavaa. Suosio on ollut taattu.

Vähemmän hyötyä on ollut kymmenisen vuotta sitten sattuneesta puukotuksesta. Eki näyttää pitkiä arpia vartalostaan.

Ekin mukaan syy pahoinpitelyihin ei ole ollut hänen. Kahdeksaan puukoniskuun johtaneessa tapauksessakin hän vain meni väliin, kun mies pahoinpiteli naista kadulla.

Vastoinkäymiset eivät kuitenkaan ole lannistaneet.

– En ole koskaan juonut suruun ja juon aina vähintään kolme päivää putkeen. Tulen tänne, kun en enää kestä Emmerdalea, hän sanoo.

Vauhdikkaassa keskustelussa on vaikea pysyä perässä. Käy ilmi, että Populus paikkana ei olekaan se juttu Ekille ja Andylle. Se juttu on löyhä tuttavapiiri, joka kulkee Populuksen ja toisen legendaarisen karaokepaikan, Pataässän, väliä. Ja ”rakastava vittuilu”.

Populukseen tullaan aamulla tai mahdollisesti yöllä, kun Pataässä sulkeutuu, mutta Pataässään siirrytään heti, kun se aukeaa kolmelta iltapäivällä.

Oma yhteisö tarkoittaa ystävyyttä ja takaa rauhan.

– Aika monta äijää pomppaa ylös, jos mulle sattuu jotain, Eki sanoo.

Mutta miksi ihmiset tulevat ravintolaan aamuyöstä?

– Jos ei ole jatkoja, sitten tullaan tänne.

Kerran kävi niin, että Eki ja Andy tapasivat Pataässässä arvostamansa brittiläisen Prodigy-yhtyeen jäsenen.

He auttoivat häntä ratkaisemaan ”muutaman ongelman” Helsingin yöelämässä. Kiitokseksi he saivat bändiltä ”kaiken”: backstage- ja VIP-passit, liput ja paikat pittiin.

– Mutta me ei menty. Me oltiin mieluummin täällä ja Pataässässä, Andy kertoo.

Johanna ja Mia, kaksi neljäkymppistä naista, ovat tulleet Populukseen edellisenä yönä työvuoron päätyttyä kello 22.15 ja ovat paikalla yhä, neljätoista tuntia myöhemmin.

Populus on baarikierroksen ensimmäinen ja viimeinen paikka. Sinne on helppo tulla, kun tietää, että se on aina auki.

– Tämä on paikkana jotakin niin ainutlaatuista. Ja keskustassa on liian kallistakin, Johanna sanoo.

Taustalla karaokessa vedetään Tuomari Nurmion Tonnin stifloja, ja nyt jo runsaan vuorokauden valvonut Johanna haluaa puhua rakkaudesta ja siitä, miksi ihmiset juovat. Taustalla on usein surua, ja sitä on hänellä itselläänkin.

Mutta rakkaus on voima, joka ajaa eteenpäin.

– Haluan uskoa, että asiat tässä maailmassa voisivat olla hyvin. Että kilpailun ja katkeruuden ja oman asian ajamisen keskellä muistettaisiin, että mikään ei tuota yhtä hyvää oloa kuin se, että voi antaa jotakin yhtä aitoa kuin rakkaus, Johanna sanoo.

– Elämä voi päättyä koska tahansa, ja siksi siihen pitää muistaa tarttua.

Herkkä keskustelu kärsii siitä, että Andy käy välillä pöydän päässä kertomassa ”vessassa hoitamiensa” naisten määrän.

– Vessassa kyllä näkee kaikenlaista, Johanna sanoo.

Johannan ja Mian on poistuttava: illalla on työkaverin syntymäpäivät, sitä ennen pitäisi käydä suihkussa ja nukkua muutama tunti.

– Miten me jaksetaan. Me ollaan mokattu tää, Johanna kauhistelee.

– Mutta me ollaan edelleen pystyssä, Mia huomauttaa.

– Katsoin äsken itseäni vessan peilistä. Ei ihme, että käy koko ajan flaksi, Eki huutelee tupakkahuoneen oven raosta.

Perjantai kello 17.00

Karaokessa lauletaan AC/DC:tä, ja entiseksi rauhanturvaajaksi esittäytyvä mies haukkuu suomalaista päihdepolitiikkaa. Se ajaa ihmiset juomaan alkoholia, kun muiden huumeiden vastuullinen käyttö olisi parempi ratkaisu, mies sanoo.

Hyvin väsyneet vaasalaisveljekset ja koko Ekin ja Andyn porukka lähtevät Populuksesta. Matka on jatkumassa Pataässään tai vain yleisesti kohti yötä.

Baariin tuli päivällä kaksi siistiä pikkutakkimiestä. Nyt heistä toinen notkuu henkarissa olevien paitojen ja matkalaukun kanssa kadulla, toista ei näy enää lainkaan.

Henkilökunta kertoo ohjanneensa herrat ulos. Sitä ennen toinen miehistä oli ehtinyt ostaa yhdelle pöytäseurueelle neljä pulloa kuohuviiniä ja jättää kunnolla tippiä henkilökunnalle.

Pullot ovat pöydässä koskemattomina.

Perjantai kello 17.30

Baarin tunnelma on muuttunut selvästi. Ravintola on hiljainen, asiakkaita on vähän. Muutama vanhempi herrasmies, opiskelijapariskunta ja yksi ulkomaalainen nainen käyvät laulamassa karaokea. Nuoret laulavat englanninkielisiä kappaleita, vanhemmat tulkitsevat suomalaisia ikisuosikkeja.

Muutama työporukka pysähtyy juomaan lasillisen tai pari. Ystävällinen vahtimestari panee yhden asiakkaan pizzat narikkaan turvaan.

Karaokessa lauletaan aina samat biisit, henkilökunta vahvistaa.

– Mitäs sä teet? Sulla on joku lehtiö siinä, olet sä paikan omistaja, kysyy raamikas mies pilottitakissa.

Hän pysähtyy viereeni peliautomaattien luona puoli kahdeksan aikaan illalla. Mies huomaa saman kuin minäkin: lattia on niin tahmea, että kävely tuntuu imevässä suossa tarpomiselta.

– Olen toimittaja ja teen juttua Populuksesta, vastaan.

– Mikä lehtimies? Tämähän on mielenkiintoista, minä jään tähän, Börjeksi esittäytyvä mies sanoo.

Börje on merimies, joka on tullut vanhoille kotikulmilleen verestämään muistoja. Hänellä on paljon ihmeteltävää nykymaailmassa. Miten kivijalkaliikkeet, ”rättikaupat”, voivat enää pärjätä kilpailussa? Entä miksi Suomesta on tullut yliholhoava yhteiskunta?

– Jos nyt istuisi kannonnokkaan ja alkaisi suunnitella yhteiskuntaa, eihän siitä tällainen tulisi kuin Suomi nyt on, Börje puhisee.

Sitten puhutaan urheilusta. Börje tarjoutuu hakemaan minulle tuopin. Kiitän mutta kieltäydyn.

Se muuttaa Börjen käytöstä. Hän alkaa vähätellä omia mielipiteitään.

– Mä nyt olen ihan kännissä.

Ravintolan hiljaisuuteen voi olla syynä Helsingissä perjantaina jälleen pelattava NHL-peli, ravintolan vahtimestari Matti arvioi. Hänen työvuoronsa kestää kaksitoista tuntia illasta aamuun.

Matin mukaan Populus on yleensä melko rauhallinen ravintola. Pidempi aukiolokaan ei ole aiheuttanut isompia ongelmia.

Aamuyön tunteina ihmiset tulevat yökerhoista Populukseen, on laskuhumalaa ja väsymystä. Matti etsii pitkään oikeaa sanaa kuvaamaan tunnelmaa. Ei levoton eikä rauhaton, enemmän kyse on siitä, että väsyneiden ihmisten säätäminen ja sählääminen käyvät raskaiksi...

– Kuormittava! Se on se sana, Matti äkkää.

Populus avasi ovensa ympärivuorokautisesti viime aprillipäivänä. Asiakkaita on riittänyt tasaisesti alun suursuosion jälkeenkin.

– Lokakuussa oli arkisin hiljaisempaa, mutta nyt pikkujoulukausi tuo taas enemmän ihmisiä.

Hiljaiseen baariin tulee nuori nainen, joka ottaa tilan haltuunsa ja tietää kääntävänsä päitä. Hän liikkuu neljän–viiden miehen seurueessa.

Tapaan naisen tupakkahuoneen ovella. Kerron, kuka olen ja mitä teen, ja että haluisin jutella.

– Tulisit sä meidän pöytään, nainen kysyy.

Tottahan toki! Etenkin, kun naisen mukaan pöytäseurueella ei ole mitään valokuvaamista vastaan.

Pöydässä seurueen mieli muuttuu päinvastaiseksi.

– Älä kuvaa mua, kun mä olen täällä aika legendaarinen tyyppi, huppupäinen mies selittää kuvaajalle.

Porukan miehet lähtevät laulamaan karaokea ja laulavat hyvin.

– Minulla oli siis näitä kysymyksiä, sanon naiselle.

– Mä voin kirjoittaa vastauksen sulle ite, nainen sanoo ja ottaa lehtiön ja kynän kädestäni.

Hän antaa lehtiön takaisin. Sivun ylälaitaan on kirjoitettu pyöreällä, naisellisella käsialalla ”haista vittu”.

– Sä olisit ihan söpö, ellet sä olis töissä, nainen sanoo happamasti.

Perjantai kello 22.00

Kun NHL-peli loppuu, Populus alkaa täyttyä, mutta väki on kovin erilaista kuin päivällä. Nyt paikalla on samanlaista yökerho- ja baarikansaa kuin perjantai-iltana baareissa yleensäkin. Siististi ja trendikkäästi pukeutunutta keskiluokkaa, opiskelijoita. Päivällä baarissa istuneet kanta-asiakkaat ovat kadonneet.

It-alan yrittäjiksi esittäytyvät neljäkymppiset Pirkka ja Jussi ovat tulleet ravintolaan Espoosta. Heitä on houkutellut Populuksen ”legendaarinen maine” klassisena karaokebaarina Kalliossa.

Pikkutakkiin pukeutunut Pirkka vetäisee välillä karaokea.

Paikalla on myös julkkiksia. Masterchef-ohjelmassa kilpaillut Sasha Löytty tulee viettämään polttari-iltaansa ystävänsä Peppi Vuokolan kanssa.

– Tänne on aina helppo tulla, kun paikka on aina auki, Löytty selittää.

– Jotkut sanovat, että Populuksella olisi tietynlainen maine, mutta mä en ole koskaan nähnyt mitään.

Mutta Populus onkin muuttunut, sanoo keskustelua vierestä seurannut Petri, 61.

– Tämä oli pitkään aito työväenluokan baari, mutta 1990-luvulla kaikki muuttui. Sitä ennen paikassa oli työväenluokkaa, mutta sitten tänne tuli mainostoimistoihmisiä aistimaan ”aitoa kalliolaista tunnelmaa”.

Petrillä on pitkä perspektiivi: hänen äitinsä asui lapsena melkein ravintolan naapurissa.

Aitoa tunnelmaa ja aitoja ihmisiä on tullut hakemaan myös porukka, jonka jäsenistä kaikki ovat toimineet opettajina Keravalla.

– Sä näytät Timo Harakalta, joku sanoo minulle.

– Me tultiin kiertämään Kalliota, ja kaikki tietää Populuksen, porukan oppaana toimiva Mirka, 30, sanoo.

Hän tietää paikan, koska asuu sen vieressä.

Porukalla on yksi harmin aihe. Heitä olisi laulattanut, mutta karaokeen ei enää saa vuoroa.

Karaoke onkin jatkunut tauotta siitä asti, kun ravintola alkoi täyttyä. Suomalainen iskelmä ja englanninkieliset hitit vaihtelevat. Suomalaiseen tapaan duurivoittoisetkin kappaleet tosin alkavat kääntyä molliin.

Lauantai kello 1.00

Baari alkaa vähitellen olla niin täynnä, että liikkuminen on hankalaa. Tunnen olevani tiellä. Vasta sitten tajuan, että tilanne on kaikille sama, mutta humalaiset eivät piittaa tönimisestä ja törmäilystä. Jotkut yrittävät tanssia musiikin tahdissa. Heidän ympärilleen muodostuu nopeasti tyhjää tilaa.

Keskustelut alkavat käydä samanlaisiksi. Epäselviä virkkeenpätkiä seuraa pitkä tuijotus, sitten asiaa toistetaan kunnes keskustelu kuolee.

Apaattiseksi liukumassa ollut tunnelma sähköistyy, kun karaoke loppuu puoli kahdelta. Ravintolan naapureille on annettava nukkumarauha, mutta kaikkia laulun loppuminen ei miellytä.

Seuraavana vuorossa olisi ollut Jenna, 26. Nyt jää kuulematta hänen versionsa Sannin kappaleesta 2080-luvulla, mikä sapettaa erityisesti Jennan ystävää Janinaa, 25.

Laulua voi jatkaa karaokekopeissa, mutta Jaminasta se ei ole sama asia. Populuksessa kuuluu laulaa yleisölle.

– Eihän tämä oikeasti ole 24:ää tuntia auki, kun koko ajan ei saa laulaa, hän valittaa.

Baari alkaa vähitellen tyhjentyä. Hiljenevän ravintolan taustamelusta erottuu mölisevää yhteislaulua.

Lauantai kello 3.30

Ravintola alkaa täyttyä uudestaan.

Aamuyön vetonaula on aamiaispuuro, jota tarjoillaan aamuneljästä alkaen. Alkoholitarjoilu loppuu neljältä, ennen sitä ostettuja juomia saa juoda pöydissä viiteen asti. Hetkeä ennen neljää ihmiset kantavat tarjottimilla shotteja ja tuoppeja pöytiinsä.

Alkoholilaki kieltää anniskelun aamuneljän ja yhdeksän välillä. Yhdeksään asti Populuksessa tarjoillaan vain alkoholittomia juomia, pilsneriä ja asiakkaiden ”limulonkeroksi” kutsumaa vähän alkoholia sisältävää lonkeroa.

Se tekee hyvin kauppansa.

Tunnelma alkaa kääntyä alakuloiseksi. Ihmisten päällä olevat toppatakit huokuvat kylmää ja haisevat ulkoilmalta. Ravintola on lähes täynnä, ja ulos muodostuu jono. Viikonloppuina aamuöisin oven edessä on jonoa yleensä viidestä seitsemään.

Populuksen puuro on tuhtia kaurapuuroa, johon saa hillo- tai voisilmän.

– Kato, toimittaja vetää täällä puuroa, toinen vaasalaisveljeksistä sanoo yhtäkkiä.

He ovat palanneet Populukseen. Veljeksistä nuorempi kertoo iltansa menneen pieleen: hän oli nukahtanut hotellissa ja nukkunut pääosan illasta ja yöstä.

– En ole oikein tyytyväinen, hän sanoo.

Velimies sen sijaan on humpannut koko yön.

– 20–30 kaljaa on tänään mennyt, hän laskee.

Vahtimestari käy välillä herättämässä pöytään nukahtaneen nuoren miehen ja kehottaa häntä lähtemään kotiin nukkumaan.

– Joo, kalpea mies sanoo vaisusti ja lähtee kohti ovea.

– Näin herrasmies pääsee seuraavallakin kerralla sisään, vahtimestari sanoo.

Lauantai kello 5.00

Henkilökunnan mukaan suuri osa viiden jälkeen Populukseen jäävistä ihmisistä on ulkomaalaisia. Portailla nuokkuva suomalainen mies, joka haluaa käyttää itsestään nimeä Pentti Testamentti, muotoilee asian toisin.

– Ei täällä voi koko aamua olla, kohta tänne tulee monikansallinen kulttuurishokki.

Tiedä kulttuurishokista, mutta aamulla Populuksessa on jälleen selvästi muista kellonajoista erottuva asiakaskunta. Yhtäkkiä ravintolassa puhutaan enemmän muita kieliä kuin suomea.

Yläkerrassa keskustelu käy yhä kiihkeämmäksi, kunnes se kulminoituu pieneen tönimiseen. Töniminen rauhoittuu nopeasti, kun vahtimestari puuttuu tilanteeseen.

Lähden käymään miestenhuoneessa. Ahtaudun kolikkopelien ohi – ne ovat olleet pääosin käyttämättä, mutta aamun tunteina niille on välillä jonotettu.

Pilottilaseja sisällä pitävä mies pysäyttää minut tarttumalla rinnuksista:

– Sinä olet ulkomaalaisvirastosta?

Ei, en ole. Vastaan samalla litanialla kuin ennenkin:

– Olen toimittaja, ja teen juttua...

– Sinä et pidä ulkomaalaisista! Minä näen sen sinusta!

Mies tulee iholle. Tila on ahdas, ja suoraan takanani aukeavat portaat alakertaan.

Nainen käskee miehen lopettaa.

Jatkan matkaani. Mies huutelee vielä perääni jotakin silmälaseista. Kyse taisi olla lähinnä naiselle pörhistelemisestä.Lauantai kello 6.00

Koko ravintolan lattia on tahmea. Huomaan, että pilottilasimies tuijottelee minua. Lopulta hän kävelee nopeasti ravintolasalin toiselta puolelta baaritiskille, johon nojailen.

Mies aloittaa nopean englannin ja suomen sekaisen selityksen, jossa on vaikea pysyä kärryillä, mutta mies ei ole enää fyysisesti aggressiivinen.

Saan puhetulvasta kiinni joitain yksityiskohtia: Mogadishussa yksikään toimittaja ei ole mitään, ylipäänsä harva säilyy hengissä, paitsi jos Jumala suo. Finnair ja SAS eivät ole mitään, sininen väri ei tarkoita mitään.

Mies näyttää arvoituksellisesti sinistä väriä alushousujensa resorista.

Puhetulva päättyy siihen, että mies viittaa silmälaseihini, jotka minun pitäisi ottaa päästäni. Hän lähtee takaisin salin toiselle puolelle.

Tähän aikaan aamusta tuntuu olevan paljon kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tarvetta.

Lauantai kello 9.00

Populuksessa on enää kourallinen ihmisiä. Ekin ystävistä yksikään ei ole tullut takaisin, mutta tunnistan muutamia kasvoja, jotka olivat edellisenä päivänä paikalla.

Kukaan muu kuin minä ei ole ollut ravintolassa koko vuorokautta.

Populus näyttää hengittävän omassa rytmissään. Päivän kantaporukka ja yön keskiluokkaiset bilettäjät kohtaavat harvoin. Ne, jotka tulevat iltaisin fiilistelemään legendaarista ravintolaa, tekevät sen keskenään muiden fiilistelijöiden kanssa.

Aamulla baarin kansoittavat ne, jotka on unohdettu – ne, joiden elämää ei tulla fiilistelemään.

Tasan yhdeksältä karaoken ja alkoholitarjoilun alkaminen uudelleen otetaan vastaan taputuksin. Osa ihmisistä on istunut nurkkapöydissä odottamassa, osa on tullut paikalle varta vasten yhdeksäksi.

Ensimmäisen lauluvuoron varannut Jassi ei olekaan paikalla. Vuoron saa Jugis, joka esittää Johnny Cashin version Nine Inch Nailsin Hurtista.

Esitys kärsii siitä, että laulaja ja yleisö alkavat keskustella kappaleen alkuperäisestä esittäjästä kesken kappaleen.

Sitten vuorossa on jo edellisenä iltana paikalla ollut Arska. Hän on tullut Populukseen hetkeä ennen yhdeksää ja protestoinut henkilökunnalle sitä, että hänet on illalla aiheettomasti poistettu ravintolasta.

Arska lausuu Hopeisen kuun, johon hän vaihtaa illan tilalle sanan aamu ja kaipauksen kohteeksi Anna-Maijan. Arska on vain pistäytymässä, kotona odottavat lauantairuoaksi valmistettavat suppilovahverot ja riistaliha.

Jassikin ilmaantuu.

– Olin tossa naapurissa ottamassa puolen tunnin voimaunet, mutta menikin pitkäksi, Jassi selittää.

Yleisölle Jassin paluu on kovasti mieleen, hänet otetaan aplodein vastaan.

Sitten vuoro siirtyy Pötkölle, joka tulkitsee suomalaista iskelmää eroottissävytteisesti.

Lauantai kello 11.00

Aamu jatkuu samanlaisena kohti päivää, sitten iltaa ja taas aamua.

Olen itsekin muuttunut kalustoksi.

Suomalais-venäläiseksi kuvanveistäjäksi esittäytyvä mies haukkuu minut siitä, että olen ollut Populuksessa selvin päin – hänen mukaansa paikkaa ei voi ymmärtää selvänä.

Lisäksi hän haukkuu minut lihavaksi ja säälittäväksi, mutta sävy on kuitenkin välittävä.

Miehen mukaan voisin vähintään laulaa karaokea.

Menen kuvaajan kanssa karaokekoppiin, valitsemme listalta Kirkan Hetki lyö -kappaleen.

Meidän hetkemme on lyönyt. Alkaa olla keskipäivä.

Kun lähdemme, pilottilasimies lähestyy meitä kadulla.

– We love you. Sinä olet director, mies sanoo ja puristaa pitkään kättä.

Seuraavana päivänä minun tekee mieli palata Populukseen.