Uutisankkuri saa katsojapalautetta etenkin pukeutumisestaan – "Totta kai on ulkonäköpaineita"

MTV Uutisia katsoo joka ilta yli 1,3 miljoonaa suomalaista. Maija Lehmusvirta, 49, on yksi kanavan pitkäaikaisista uutisankkureista, ja hänet tunnetaan myös tyylikkäästä työpukeutumisestaan. Joulukuussa MTV:n uutislähetykset siirtyvät uuteen studioon, ja sen myötä uutisankkurit joutuvat miettimään pukeutumistaan entistä enemmän.

Olet ollut uutisankkuri pian kaksikymmentä vuotta. Mikä on kamalinta, mitä suorassa lähetyksessä on tapahtunut?

– Mitään yksittäistä isoa katastrofia ei ole sattunut. Alkuaikoina minua jännitti kamalasti, jos studiossa oli vieras. Pelotti, miten se menee. Myös suorat yhteydet maapallon toiselle puolelle jännittivät, kun yhteys saattoi katketa. Nämä tilanteet kuuluvat tähän työhön: asioita menee pieleen ja niistä vain selvitään. Mitä pidempään on ollut tässä ammatissa, sitä vähemmän kamalilta ne tuntuvat.

Jos et olisi uutisankkuri, mitä tekisit työksesi?

– Uskon, että olisin viestintätehtävissä, sillä olen opiskellut viestintää. Varmaan työskentelisin yritysviestinnän puolella.

Mikä on työssäsi parasta?

– Vapaus.

Mikä on yleisin virhekäsitys uutis­ankkurin työstä?

– Se, että tulemme tänne vain lukaisemaan uutiset. Vapaapäivänä minulta saattaa yhä joku tuttu kysyä kadulla iltakuudelta, että menetkö tänään töihin. Monet katsojat eivät tiedä, että teemme pitkän työpäivän ennen uutislähetyksiä. Meillä Maikkarilla ankkurit osallistuvat uutislähetyksen valmisteluun, aiheiden miettimiseen, vieraiden hankkimiseen ja tekstien kirjoittamiseen. Kun olen Kymppiuutisissa kello 22, minulla saattaa olla takana jo yhdentoista tunnin työpäivä.

Kuka valitsee työvaatteesi?

– Minä itse. Meillä ei ole stylistiä, joka hankkisi vaatteita valmiiksi uutisankkureille, vaan me ostamme vaatteemme itse. Yritys maksaa työvaatteista tietyn korvauksen vuodessa. Uudessa studiossa vaatteet, kenkiä myöten, näkyvät nykyistä enemmän. Se tuo uusia haasteita. Onneksi minulla on paljon korkokenkiä.

Työsi on iltapainotteista. Mitä ehdit harrastaa?

– Harrastuksille jää hyvin aikaa. Minulla on aina aamut vapaita, tulen aikaisintaan yhdeltätoista töihin. Työvuoro voi alkaa vasta kahdeltakin. Aamuisin harrastaminen ei myöskään ole pois perheeltä. Olen innokas lenkkeilijä: juoksen monta kertaa viikossa, useimmiten kymmenen kilometrin lenkin. Käyn salilla, ja ystävieni kanssa pyrin sopimaan aamiaistreffejä. Harrastan myös kulttuuria: käyn näyttelyissä, luen kirjoja ja käyn elokuvissa.

Saatko katsojapalautetta?

– Palautetta ei tule joka päivä, mutta melko usein kuitenkin. Palautteet tulevat sähköpostilla, ja niiden sisältö on usein samantyyppinen. Joku naisihminen kertoo, että minulla on ollut lähetyksessä esimerkiksi kiva mekko ja kysyy, mistä se on ostettu. Vastaan kaikkiin näihin palautteisiin, ja kerron, mistä mikin vaate on ostettu.

Pyydetäänkö sinua juontamaan sukujuhlia?

– Ei ole pyydetty.

Täytät ensi vuonna viisikymmentä. Mikä olisi sinulle sopiva viidenkympin villitys?

– Siihen on vielä niin pitkä aika!

Sinulla kaksi teini-ikäistä tytärtä. Mitä olet oppinut heiltä?

– Opin heiltä joka päivä. Olen oppinut lempeyttä, itsehillintää ja tykkäämään rap-muusikista.

Onko sinulla ulkonäköpaineita?

– Totta kai on. Mutta meillä on täällä töissä se ihana luksus, että meillä on ammattimeikkaajat ja -kampaajat. Vaikka olisi miten väsynyt, he saavat ihmeitä aikaan.