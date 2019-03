Valtion pelimonopoliin liittyy paljon salaliittoteorioita – Kerro totuus, Veikkaus!

Kenoon ei voi enää luottaa, koska numeroita ei arvota fyysisellä koneella niin kuin aiemmin, vaan tietokoneella. Muun muassa tämän väitteen vastuumyyjä Helena Rauhala kuulee usein kuponkiaan jättäviltä asiakkailta K-Market Aittorinteessä Jyväskylässä.

Valtion pelimonopoliin Veikkaukseen liittyy monia muitakin salaliittoteorioita, joiden kaikkien sanoma on sama: Veikkaus huijaa.

Veikkauksen tiedottaja Pipsa Öhman vastaa Sunnuntaisuomalaisen pyynnöstä yleisiin juonitteluväitteisiin. Hän myös vakuuttaa, että Keno on yhtä luotettava kuin aiemminkin.

– Arvonnat suoritetaan peliajan päätyttyä Poliisihallituksen hyväksymällä ja hallussa olevalla arvontajärjestelmällä. Arvonnan tulos on täysin satunnainen, Öhman sanoo.

Veikkaus on valinnut lottovoittajat etukäteen, eikä lottokoneella ole mitään tekemistä asian kanssa.

– Lottoarvonta suoritetaan suorassa televisiolähetyksessä Loton arvontalaitteella virallisten valvojien läsnä ollessa lauantaisin noin kello 22.10.

Kun lottoarvonnan aikana kuva leikataan toiseen kameraan, katsoja ei voi tietää, onko välistä jätetty jotain pois. Arvonta pitäisi kuvata kokonaisuudessaan yhdellä kameralla.

– Lottolähetys on tv-dokumentaatio arvonnasta, jota valvoo kaksi Poliisihallituksen virallista valvojaa. He todentavat arvotut numerot luettelemalla ne ääneen, kun kukin pallo on arvottu. Arvotuksi pallo lasketaan silloin, kun se on tullut ulos arvontakoneesta. Televisiokuva seuraa arvontaa esittämällä kuvaa arvontakoneen toiminnasta sekä pallojen putoamisesta kouruun, jolloin kaikki arvotut pallot näkyvät kourussa. Tämän jälkeen juontaja toistaa arvotun rivin suomeksi ja ruotsiksi. Oikeat numerot todennetaan lisäksi grafiikalla kuvan alalaidassa. Lottolähetys tehdään televisiolle tyypilliseen tapaan monikameratuotantona.

Viralliset valvojat ovat Veikkauksen eli valtion palkkalistoilla ja saavat työstään ylimääräistä palkkaa. Siksi he eivät paljasta väärinkäytöksiä.

– Viralliset valvojat ovat Poliisihallituksen valitsemia henkilöitä, jotka ovat työ- tai virkasuhteessa poliisiin.

Lottopalloja on käpälöity. Niissä on esimerkiksi sähkövaraus tai magneetti, jonka avulla palloja ohjaillaan. Pallot voivat olla myös keskenään eripainoisia ja -kokoisia.

– Kaikki Veikkauksen pelien arvonnat suoritetaan Poliisihallituksen valvonnassa, eikä lottopalloihin saa koskea kukaan muu kuin virallinen valvoja. Pallot ovat Stigan valmistamia, halkaisijaltaan 40 millimetrin pingispalloja, jotka on numeroitu ja samanpainoistettu sadasosagramman tarkkuudella.

Kannattaa lotota aina aivan viime tipassa, kun peli on vielä auki. Veikkauksen tietokone on jo silloin laskenut sellaisen voittorivin, jolla Veikkaus itse häviää vähiten. Hetki ennen pelin päättymistä sisään jätetyt numerot jäävät pois Veikkauksen tietokoneen laskelmista.

– Kaikki Veikkauksen pelien arvonnat suoritetaan luotettavasti Poliisihallituksen valvonnassa. Poliisihallitus testaa ja hyväksyy kaikki Veikkauksen pelien arvontalaitteet ja -välineet.

Kun valitsee numerot itse, silloin tällöin natsaa. Sen sijaan koneen arpomilla numeroilla ei voita ikinä, vaikka olisi millainen kimppaharava.

– Noin 45 prosenttia pelatuista lottoriveistä on koneen arpomia niin sanottuja pikapelejä, ja 55 prosenttia riveistä on valittu itse. Jokaisen rivin päävoiton todennäköisyys on täsmälleen sama riippumatta siitä, onko rivi pelaajan itse laatima vai pikapeli. Sama suhde pätee voittoihin: noin puolet voitoista tulee koneen arpomalla rivillä.

Veikkauksen kirstusta jaetaan puolue- ja vaalitukia, ja poliitikot jakavat veikkausvaroja omiin tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön järjestöihinsä. Voittojen jako on lisäksi painotettu eduskuntasuhteiden mukaan.

– Veikkaus ei itse osallistu tuottojen jakamiseen vaan tilittää koko tuottonsa valtiolle. Arpajaislain mukaisesti Veikkauksen tuotot käytetään seuraavasti: 53 prosenttia urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistämiseen, 43 prosenttia terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä 4 prosenttia hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Tuoton käytöstä päättävät opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö. Tuotonjako perustuu lainsäädäntöön.