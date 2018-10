Vievätkö robotit työmme? Tuhoaako tekoäly ihmiskunnan? Koneiden uhka otetaan taas vakavasti, kirjoittaa Timo J. Tuikka esseessään

Pieni tummiin pukeutunut ryhmä tunkeutuu yön hämyssä tehtaaseen. Aktivistien kohteena ovat epäinhimilliset koneet, joiden he kokevat uhkaavan itseään ja koko ihmiskunnan tulevaisuutta.

Iskuryhmä onnistuu kiertämään tehtaan vartijat ja tuhoaa koneet. Virkavallan saavuttua paikalle ryhmä taistelee tiensä ulos palavasta tehtaasta.

Kyseessä voisi olla Terminator 2 -elokuvan (1991) kohtaus, jossa isketään tekoälytehtaaseen, mutta se on todellinen tilanne 1810-luvun alun Isosta-Britanniasta.

Käsityöläiset olivat joutuneet vastakkain työtään ja toimeentuloaan uhkaavien Kehruu-Jennyjen eli langan valmistusta merkittävästi nopeuttaneiden kehruukoneiden kanssa. Kehruu-Jenny oli patentoitu 1700-luvun lopussa.

Radikaaleimmat koneiden vastustajat ryhtyivät rikkomaan kehruu- ja kutomakoneita. Koneiden vastainen liike nousi kukoistukseensa Englannissa vuosina 1811–1813.

Koneenrikkojia nimitettiin luddiiteiksi heidän myyttisen johtajansa, ”kuninkaaksi” tai ”kenraaliksi” kutsutun Ned Luddin mukaan. Luddin henkilöllisyys on yhä epäselvä. Ei edes tiedetä varmasti, oliko miestä todellisuudessa olemassa. Hän olikin lähinnä kollektiivisen taistelun ilmentymä.

Luddiitteja pidettiin niin suurena uhkana talouskehitykselle, että Isossa-Britanniassa säädettiin kuolemanrangaistus koneiden rikkomisesta. Luddiittien kapinat kuihtuivat muutamassa vuodessa.

Nyt, kaksisataa vuotta luddiittien jälkeen, koneiden uhka otetaan jälleen äärimmäisen vakavasti.

Viime vuoden elokuussa Yhdysvaltain Seattlesta kuului kummia. Tekoäly oli voittanut Dota 2 -strategiapelissä huippupelaajan, joka oli ihminen. Shakissa ja go-pelissä tekoäly oli jo aiemmin lyönyt ihmisen pysyvästi laudalta, mutta Dota 2 vaatii peliasiantuntijoiden mukaan huomattavasti monimutkaisempaa ajattelukykyä kuin hevosen tai kiven liikutteleminen laudalla.

Pelin jälkeen teknologiamiljardööri ja tulevaisuusvisionääri Elon Musk varoitti ihmiskuntaa Twitterin välityksellä: ”Jos et ole vielä huolissasi tekoälyn turvallisuudesta, sinun pitäisi olla. Se on valtavasti suurempi riski kuin Pohjois-Korea.”

Aivan lähivuosina tekoälyn hallitsemat koneet tuskin nousevat maailman valtiaiksi, mutta esimerkiksi Googlella työskentelevä tulevaisuustutkija Ray Kurzweil on ennustanut tekoälyn saavuttavan ihmisälyn jo vuonna 2029 ja pyyhkivän sitten pikaisesti koko ihmiskunnan kykyjen ohi.

Viime keväänä kuollut kosmologi Stephen Hawking varoitteli viimeisinä elinvuosinaan, että tekoäly voi syrjäyttää ihmiset lähitulevaisuudessa ja koitua ihmiskunnan tuhoksi.

Tutkijoiden viimeaikaiset kuolinkellojen kalistelut, jotka kertovat tuomiopäivän lähestymisestä, ovat meille populaarikulttuurista tuttua tarinaa.

Ihmisten epätoivoinen taistelu temppuilevaa tekoälyä vastaan palkittiin Oscarilla jo vuonna 1968. Stanley Kubrickin elokuvassa Avaruusseikkailu 2001 jääräpäinen HAL-tietokone ei salli ihmisastronauttien sulkevan itseään vaan ryhtyy surmaamaan sammuttajiaan.

Scifi tunkeutui pienemmistä piireistä populaarikulttuurin valtavirtaan 1900-luvun lopulla. Aikakauden keskeisiä kulttuurituotteita olivat Terminator- ja Matrix-elokuvat.

”Kuvittele lentäjä, joka ei koskaan väsy, ei tee virheitä eikä tule krapulassa töihin”, kehui tekoälyn kehittäjä työtään vaimolleen Terminator 2:ssa. ”Mutta se ei rakasta sinua, kuten me”, vaimo vastasi.

Matrix pani meidät ajattelemaan, olemmeko sittenkään olemassa vai olemmeko pelkkiä ihmisparistoja, joille maailman herruuden kaapannut tekoäly syöttää keinotodellisuutta.

Elokuvateattereiden kassakoneet lauloivat korkeaveisua, kun ihmiset jonottivat ällistelemään ihmisiä tuhoavia ja alistavia koneita.

2000-luvun populaarikulttuurissa ihmisen ja tekoälyn kohtaaminen on yksi suosituimpia aiheita. Jos kirjojen, televisiosarjojen ja elokuvien tulevaisuusvisioita on uskominen, lähitulevaisuuden kohtaaminen ei suju yhtä kepeissä tunnelmissa kuin kesäpäivä Strömsössä.

Esimerkiksi suositussa Westworld-sarjassa ihmisen kaltaiset androidit eivät enää sulata sitä, että niitä käytetään raa’asti hyväksi, vaan kääntävät aseiden piiput ihmisiä kohti.

Vastakkaista kantaa elokuva- ja televisioteollisuuden luomille konekauhukuville ja tekoälyn tyrannialle edustaa Timo Honkela, joka on tutkinut tekoälyä kolmekymmentä vuotta. Hän kuvaa kirjassaan Rauhankone (2017) tekoälyn mahdollisuuksia edistää ihmisten kanssakäymistä ja sovitella heidän välisiään ristiriitoja.

Honkelan mukaan tekoäly voi auttaa meitä ymmärtämään toisiamme kieli- ja kulttuurimuurien yli ja olla tuomassa rauhaa maailmaan.

Myös lukemattomissa tekoälyseminaareissa keinoälyn kehitykseen suhtaudutaan ihmiseloa helpottavana ja parantavana mahdollisuutena.

Talousnobelisti Bengt Holmström pitää tekoälyä yhtenä suurimmista yhteiskuntaa mullistavista keksinnöistä. Hän painottaa, että Suomen on tärkeää pysyä tekoälykehityksen kelkassa.

Vihreiden tärkeimpiin vaikuttajiin kuuluvan Osmo Soininvaaran johtama työryhmä raportoi tämän vuoden kesäkuussa elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk.), että jopa miljoonan suomalaisen työntekijän osaaminen on päivitettävä tekoälyaikaan.

Entä jos töitä ei koneiden hallitsemassa tulevaisuudessa enää kerta kaikkiaan riitä läheskään kaikille?

Talouden toisinajattelija Ari Ojapelto on jo kolmekymmentä vuotta painottanut, ettei talouskasvukaan tuo meille täystyöllisyyttä. Syynä on teknologian ja digitalisaation aiheuttama ”järjestelmävika”.

Ojapelto kirjoitti jo teoksessaan Lisääkö automaatio kilpailukykyä vai työttömyyttä? (1989), että kun ”palkkaneuvotteluissa”ei ole duunareita vaan robotteja, työn tuotto ohjautuu robottien omistajille.

Luddiitiksikin nimitelty Ojapelto kehui kirjassaan Kasvun loppu! (2016) ennustustensa käyneen toteen. Hän irvaili poliitikkojen ja taloustieteilijöiden digi- ja teknologiauskolle, jonka mukaan automatisoitujen työpaikkojen tilalle syntyisi uusia ja entistä tuottavampia töitä.

Kansainväliset suhdanteet ovat aiempaa ennakoimattomampia – ja yksi syy siihen on tekoäly. Riehaantuneiden tekoälyjen on jo uutisoitu heilutelleen pörssikauppaa.

Globalisaation aiheuttama myllerrys ja kapinaliikehdintä vuosituhannen vaihteessa taisi olla pientä verrattuna siihen, mitä edessämme häämöttää.

Tekoäly ja robotisaatio eivät korvaa pelkästään rutiinityötä. Yllättävän pian tekoäly voi tehdä luotettavamman diagnoosin kuin lääkäri.

Kohta tekoäly kirjoittaa tämänkin jutun selkeämmin, luovemmin ja miljoona kertaa nopeammin kuin minä.

Teknologista harppausta kuvastaa hyvin se, että vain 25 vuotta sitten lähetin lyijykynällä kirjoittamani elokuva-arvion Markku Pölösen Onnen maasta (1993) kirjekuoressa paikallislehteen. Siellä se siirrettiin onnettoman hitaalle tietokoneelle.

Kysymys kuuluukin, miten suhtaudumme työmme ylivertaisiin korvaajiin? Kehottaako Lääkäriliitto boikotoimaan erehtymättömiä tekoälylekureita ja Journalistiliitto verbaalikoneiden kirjoittamia juttuja?

Historioitsija Eric Hobsbawmin mukaan 1800-luvun alun luddiitit eivät vastustaneet koneita sinänsä, vaan koneiden rikkominen oli työtaistelutoimi. Merkkejä koneiden vastaisesta työtaistelusta on taas ilmassa.

Matkapuhelinsovelluksella tilattavat Uber- ja Lyft-taksit ovat kohdanneet ympäri maailmaa vanhan liiton taksiautoilijoiden rattiraivoa. Suomen Taksiliitto tuskin aikoo lähitulevaisuudessa kannattaa luotettavienkaan tekoälysuhareiden pääsyä taksitolpille.

Kehruu-Jennyjä särkeneet luddiitit saivat osakseen laajaa kansalaisymmärtämystä. Myös poliitikko ja runoilija Lordi Byron vastusti Ison-Britannian parlamentin ylähuoneessa luddiittien saamia kuolemanrangaistuksia.

Yhtä laajasta tuesta eivät päässeet nauttimaan uusluddiitit eli 1900-luvun lopun anarkistit, jotka käyttivät väkivaltaa osana teknologian vastaista taisteluaan. Heistä kuuluisin on elinkautista vankeustuomiota istuva yhdysvaltalainen Theodore Kaczynski, joka tunnetaan Unabomberina.

Modernia teknologiaa vastustanut Kaczynski ei tosin rikkonut koneita. Sen sijaan erakoitunut matematiikan professori tehtaili vuosina 1978–1995 kirjepommeja, jotka surmasivat kolme ja silpoivat parikymmentä ihmistä tietokoneasiantuntijoista geeniteknologian tutkijoihin.

Kaczynskin manifestin Teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus (1995) sanoma jäi järjettömien veritekojen varjoon.

Manifestissaan Kaczynski ennusti, että ihmiset tulevat riippuvaisiksi tekoälystä. Hän väitti, että teknologia orjuuttaa ihmisen ja aiheuttaa runsaasti psykologisia ongelmia. Hän myös povasi omaisuuden keskittyvän harvojen teknojohtajien käsiin.

Kaczynski näki työpaikkojen menetystä pelkäävien ihmisten kouluttautuvan ja sopeutuvan kyseenalaistamatta ”uuden teknologian vaatimuksiin”. Järkyttävässä tulevaisuusvisiossaan hän hahmotteli, kuinka helppoa uuden teknologian välityksellä olisi valvoa ihmisiä ja miten sen avulla pystyttäisiin jopa vaikuttamaan äänestystuloksiin.

Viime vuosina demokratioiden kansalaiset ovatkin joutuneet havaitsemaan, etteivät ajatukset olleet aivan tuulesta temmattuja.

Brittiläinen sanomalehti Guardian kysyi viime keväänä otsikossaan: ”Onko 2018 uusluddiittien vuosi?” Jutun kirjoittaneen Jamie Bartlettin mukaan ihmiset ovat lopulta heränneet siihen karuun todellisuuteen, että elämä on jatkuvaa pyyhkäisemistä, tarkkailemista ja tuijottamista.

Bartlett väittää, että tätä kehitystä kohtaan on syntymässä vastaliike. Nykyluddiitit eivät riko koneita vaan rajoittavat ruutuaikaansa. He odottavat bussia ja lääkäriaikaa älyluuria hipelöimättä. Kyse on elämäntavasta.

Jopa teknologian valmistajat ovat havahtuneet ilmiöön. Esimerkiksi Apple lisäsi syyskuussa julkaisemaansa käyttöjärjestelmän päivitykseen sovelluksen, jolla omaa ruutuaikaansa voi tarkkailla ja rajoittaa.

Suuri osa ihmiskuntaa on kuitenkin jo niin vahvasti kiinnitettyjä koneisiinsa, etteivät he enää kykene sulkemaan verkkoyhteyttään missään.

Tekoälyn tarkoituksena oli vapauttaa ihminen luovempaan toimintaan, mutta jo nyt on nähtävissä, kuinka tehokkaasti yksinkertainenkin tekoäly voi kahlita ihmisen vangikseen.

Suuryrityksillä ja hakualgoritmeillä on käsittämättömän paljon vaikutusvaltaa todellisuuteen. Taustoittaessani tätä kirjoitusta taistelin Googlen ylivaltaa vastaan menemällä kirjastoon. Siellä jouduin tietysti hakusana-algoritmin armoille.

Nopeasti kehittyvistä koneista ja tekoälystä on varmasti tulevaisuudessa paljon iloa ja hyötyä, mutta ne tuottavat myös monenlaisia eettisiä ja poliittisia kysymyksiä. Ne kysymykset ihmiset joutuvat ratkaisemaan itse.

Suomen yhteiskunnallinen keskustelu on tällä hetkellä talouspainotteista. Keskustelussa korostetaan kansainvälisessä tekoälykilpailussa pärjäämistä. Siksi kouluihin halutaan viedä koneita, koodaamista ja myös tekoälyn opetusta.

Maassamme keskustellaan kuitenkin yllättävän vähän siitä, mitä me koneilta ja tekoälyltä haluamme. Ja siitä, kuinka paljon lasten kannattaa kommunikoida koneiden kanssa. Ja siitä, mihin suuntaan järisyttävä teknologinen kehitys kuljettaa yhteiskuntaa ja ihmisyyttä.

Kirjoittaja on tietokirjailija.