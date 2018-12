Virossa elää suuri vähemmistö vailla passeja ja äänioikeutta – "Neuvostoliitossa asiat olivat paremmin, oli vapautta ja mahdollisuuksia"

Kakumäen rannassa Tallinnan luoteispuolella tuulee kovaa. Sade vihmoo harmaata merta. Pieni vene lähestyy vaivalloisesti rantaa.

Vanhat venäläiset kalastajat on ahdistettu rannan perimmäiseen nurkkaan. Vieressä kohoaa uudenkarhea venesatama, jonka aallonmurtajien suojissa köllöttelee pöyhkeitä huviveneitä.

Tien päässä odottaa vanha punainen Lada, jolla Aleksei saapuu kalaan melkein päivittäin. Mutta tänään mereltä rantautuminen on hankalaa. Veneen moottori sammuu eikä suostu enää käynnistymään. Vene pomppii mainingeissa vaarallisen näköisesti.

– Ihan kuin et olisi ollut kalassa koskaan ennen. Tee nyt jotakin, Aleksei jupisee rannalla odottavalle kaverilleen.

Lopulta vene pääsee rantaan. Märät miehet ryhtyvät nostelemaan päivän saalista maihin.

Satamassa kohtaavat uusi ja vanha Viro, hulppeat huvijahdit ja vanhan kalastajan pieni vene. Uusi levittäytyy, vanha väistyy.

Aleksei syntyi Himkissä Moskovan luoteispuolella. Tallinnaan hän saapui vuonna 1965, jolloin Suomen ja Viron välillä alkoi uudelleen säännöllinen laivaliikenne. Aiemmin se oli katkennut toiseen maailmansotaan.

Aleksein työ oli ihmisten matkustusasiakirjojen tarkastaminen. Neuvostoliitto oli kouluttanut häntä kolmen vuoden ajan tunnistamaan dokumentteja.

– Olin KGB-mies, Aleksei virnistää.

Nyt vanha agentti ajelee Ladallaan kalastamaan ja kaipaa Neuvostoliittoa.

– Silloin asiat olivat paremmin. Oli vapautta ja mahdollisuuksia. Kaikkialta sai hyvää kuivattua ankeriasta, jota ei nykyään ole tarjolla oikein missään.

Aleksei kuuluu Viron suurimpaan etniseen vähemmistöön, vironvenäläisiin. Heitä on 1,3 miljoonan asukkaan maassa noin 330 000.

Moni pitää vironvenäläisiä toisen luokan kansalaisina. Yli 80 000 heistä on vailla minkään maan kansalaisuutta. He eivät saa esimerkiksi äänestää valtiollisissa vaaleissa. Lisäksi lähes 90 000 vironvenäläistä on Venäjän kansalaisia.

Äidinkielenään venäjää puhuvat voivat saada Viron kansalaisuuden, mutta ennen sitä heidän pitää osoittaa osaavansa riittävän hyvin viroa ja tietävänsä tarpeeksi maan historiasta.

Aleksei vastaa stereotyyppistä kuvaa vironvenäläisistä. Moni ajattelee heidän olevan menneisyyteen jämähtäneitä ihmisiä, jotka ovat eristäytyneet lähiöasuntoihinsa katsomaan Venäjän television propagandaa.

Heitäkin on, mutta on myös toisenlaisia vironvenäläisiä. Haluamme tavata heitä, ja siksi siirrymme viimaiselta rannalta aivan Tallinnan ydinkeskustaan.

Tallinnan kaupungintalon ja Jaanin kirkon välissä sijaitsee Venäläinen teatteri. Sen edessä oleva aukio nousi kansainväliseksi uutiseksi vuonna 2007. Tuolloin Viron hallitus päätti siirtää vironvenäläisille tärkeän Pronssisoturi-patsaan pois keskustasta kaupungin sotilashautausmaalle.

Patsaskiistan vuoksi Tallinnassa mellakoitiin kaksi yötä. Ainakin yksi vironvenäläinen kuoli, ja poliisi käytti väkijoukkoa vastaan kyynelkaasua, kumiluoteja ja vesitykkejä. Mellakoissa myös etniset virolaiset ottivat yhteen vironvenäläisten kanssa.

Patsaskiistan tapahtumapaikalla Venäläisessä teatterissa tapaamme näyttelijä Tatjana Manevskajan. Teatteri on yksi vironvenäläisen kulttuurin kehdoista.

Manevskaja kertoo olevansa vähän yli 60-vuotias. Hän saapui Pietarista Tallinnaan 36 vuotta sitten, sillä kaupungissa oli tarjolla kiinnitys vastavalmistuneelle näyttelijälle. Ja täällä hän on edelleen.

– Kun oli ensimmäinen tilaisuus palata Venäjälle, olin rakastunut virolaiseen mieheen. Kun tarjoutui uusia tilaisuuksia, olin jo kotiutunut tänne, Manevskaja nauraa.

Nyt hän ei lähtisi mistään hinnasta.

– Viro on asuinpaikkana kohtalon lahja. Jos olisi aikaa, kirjoittaisin kirjan otsikolla ”Viro on paratiisini”.

Toisin kuin Aleksei, Manevskaja ei kaipaa neuvostoaikoja.

– Peruskoulussa jouduin puhutteluun, kun sanoin historianopettajalle, että neuvostotasavallat ovat Venäjän siirtomaita. Todellisuudessa monet venäläisetkin ajattelivat niin.

Hän tekee mahdollisimman selväksi myös toisen asian, joka kiinnostaa monia suomalaisiakin:

– Viron ja Venäjän välille ei takuulla tule mitään konfliktia. En usko sellaisiin pelkoihin.

Manevskaja sai Viron kansalaisuuden vuonna 2000 tunnustuksena pitkästä urastaan kulttuurityöntekijänä. Hän ei silti koe muuttuneensa virolaiseksi eikä aiokaan muuttua.

– Pysymme vironvenäläisinä. Olemme vähän erilaisia kuin venäläiset Venäjällä mutta silti ylpeitä juuristamme.

Manevskajan mukaan vaikeinta on vironvenäläisten vanhalla sukupolvella, joka ei osaa muita kieliä kuin venäjää.

– Heitä ei pitäisi vaatia opettelemaan viroa.

Näyttelijän mielestä nuoret ovat aivan eri maata. He puhuvat viroa ja englantia ja sukkuloivat luontevasti kulttuurien välissä.

– Vironvenäläisistä nuorista tulee kosmopoliitteja, jotka voivat tulevaisuudessa rakentaa siltaa Venäjän ja Länsi-Euroopan välille. Tiedekin todistaa, että kulttuurien rinnakkaiselo on hyödyllistä.

Manevskaja ottaa kaiken ilon irti elämästään kahden kulttuurin rajapinnalla. Esimerkiksi urheilussa hän juhlii niin Venäjän kuin Vironkin voittoja. Ja kun viettää sekä venäläiset että virolaiset juhlapäivät, juhlia on useammin.

Vielä yhden asian näyttelijä haluaa sanoa – painokkaasti:

– Virolaiset naiset rakastavat venäläisiä miehiä, tämä on varmaa!

Yksi Venäläisen teatterin ohjaajista on Artjom Garejev, 39. Ohjaaja on puhelias, mutta hänet saa mietteliääksi yhdellä kysymyksellä:

Mistä olet kotoisin?

– Lapsuudenkotini on Latviassa, mutta synnyin etuajassa, kun äitini oli matkalla Ukrainassa. Opiskelin Moskovassa, työskentelen Virossa. Vanhempieni juuret ovat Ukrainassa.

Garejevin identiteetti on moniulotteinen cocktail, jossa kansallisuus ei ole päällimmäisenä.

– Olen teatterintekijä ja kolmevuotiaan tyttären isä. Yhdysvalloissa on organisaatio, joka myy maailmankansalaisen passeja. Ajattelin ottaa sellaisen.

Tällä hetkellä maailmankansalainen ei ole minkään maan kansalainen, vaan taskussa on muukalaispassi, kuten monella muullakin venäläisellä Baltian maissa. Garejev ei siis saa äänestää eikä asettua ehdokkaaksi vaaleissa.

Mutta muukalaisuudesta on myös yllättävä etu. Garejev nimittäin pääsee matkustamaan ilman viisumia sekä Venäjälle että Schengen-alueelle. Siitä hän on ottanut kaiken ilon irti.

– Olen reissannut ympäri Eurooppaa ja Aasiaa.

Päättyvänä vuonna on vietetty Viron ensimmäisen itsenäisyyden satavuotisjuhlaa. Siihen ovat osallistuneet myös maan kaikki teatterit, joista jokaiselle valittiin arvalla jokin Viron historian vuosikymmen käsiteltäväksi draaman keinoin.

– Venäläinen teatteri sai aiheekseen tulevaisuuden – se on aika kiinnostava sattuma, Garejev pohtii.

Ohjaaja otti sattuman haasteena ja käynnisti kunnianhimoisen hankkeen. Se alkoi haastattelemalla lapsia eri puolilla Viroa. Videomateriaalia kertyi yli vuorokauden verran. Mukaan mahtui futuristisia visioita siitä, miten ihmiset lentävät ja presidentti on robotti – mutta myös syvällistä filosofiaa tähän tapaan: ”Nopea kehitys syö sielumme sisältäpäin.”

Koko vuoden jatkuneen prosessin lopputulos on kokeellinen näytelmä Tulee – ei tule, joka sai ensi-iltansa elokuun lopussa.

Katsojat ohjaavat näytelmän etenemistä valitsemalla jokaisen kohtauksen jälkeen, haluavatko jatkaa utopian vai dystopian suuntaan. Erilaisia mahdollisia versioita näytelmän etenemisestä on 48, ja esityksen pituus voi vaihdella neljästäkymmenestä minuutista neljään tuntiin.

Yksi näytelmän visioista on maailmankieli, jossa eri kielet sulautuvat toisiinsa.

– Sitähän tapahtuu jo. Venäläiset käyttävät virolaisia sanoja huomaamattaan, Garejev huomauttaa.

Hänen oma tulevaisuutensa on tällä hetkellä selvä, sillä Garejeville teatteri on kaikki kaikessa. Mutta kuinka kauan hän tekee teatteria Tallinnassa? Sitä ei tiedä kukaan.

– Nykyisyydessä ei ole muuta varmaa kuin muutos.

Vironvenäläiset muodostavat nykyisin noin neljänneksen koko maan väestöstä. Yleinen mielikuva on, että Viron venäläisväestö on vuosien 1944–91 neuvostomiehityksen peruja. Virossa on kuitenkin ollut pieni venäläisvähemmistö jo satojen vuosien ajan.

– Äitini, mummoni ja isomummoni ovat syntyneet Virossa. Sukuni on ollut täällä jo ainakin sata vuotta ennen Viron itsenäistymistä, kertoo Aleksandr Dormidontov, 68.

Hän tajusi jo kouluaikana olevansa jotenkin erilainen kuin muut venäjänkieliset.

– Olimme aina olleet täällä, mutta emme olleet virolaisia. Muut venäläiset olivat tulleet muualta, monet olivat sotilasperheistä, Dormidontov sanoo.

– Kun rehtorina toiminut neuvostosotilas sanoi, että olen vääränlainen, kiinnostuin omasta historiastani.

Dormidontov istuu pienessä mökissään Kivimäen huvila-alueella Tallinnassa. Mökissä on kasoittain matkalaukkuja. Niitä on yhteensä kaksisataa, ja niiden sisältö on ainutlaatuinen.

Laukkuihin on tallennettu historiallista materiaalia vironvenäläisistä vuodesta 1855 alkaen, muun muassa kirjeenvaihtoja, asiakirjoja ja valokuvia.

– Ihmiset ovat lahjoittaneet minulle lisää matkalaukkuja – kiitos Facebookin, Dormidontov kertoo.

Kokoelmasta koottu näyttely on ollut esillä Viron lisäksi esimerkiksi Moskovassa, Helsingissä ja Tampereella.

– Monet virolaiset ovat näyttelyn nähtyään olleet yllättyneitä, että tällainenkin historia on olemassa.

Dormidontoville pelkät näyttelyt eivät riitä. Hän haluaisi kokoelmansa oikeaan museoon. Kun hän ryhtyi puuhaamaan museohanketta 1990-luvulla, Viron parlamentti innostui siitä. Rahat menivät kuitenkin poliitikolle, joka perusti Tallinnaan venäläisen museon.

– Se oli poliittista peliä, Dormidontov hymähtää.

Tunnustukseksi työstään Dormidontov on saanut Viron edelliseltä presidentiltä Toomas Hendrik Ilvekseltä kunniamerkin ja maan parlamentin puhemieheltä hienon Viron lipun. Ne eivät paljon lohduta.

– Toivon edelleen, että tämä olisi alku ihan oikealle venäläisyyden museolle. Voisin lahjoittaa kokoelmani luotettavalle taholle.

Suomessa Dormidontov on ollut viime aikoina esillä aivan toisessa yhteydessä. Hän esiintyy Terje Toomistun viime vuonna valmistuneessa dokumenttielokuvassa Neuvostohipit, jonka tuotti suomalainen Mouka-filmi. Dokumentti esitettiin Ylellä viime kesänä.

Onko vironvenäläistä historiaa tallentava entinen hippi sitten jonkinlainen venäläinen piilonationalisti?

– Olen aina ollut vironvenäläinen, en ole venäläinen. Kokoan arkistoani, jotta virolaiset ymmärtäisivät, mitä vironvenäläisyys on.

Dormidontovin kokoelma kasvaa edelleen. Hänelle antaa toivoa se, että osa kokoelmasta on juuri hyväksytty Tallinnan kaupunginmuseoon.

– Niin kauan kuin elän, yritän löytää arkistoilleni kodin. Kaikki on järjestetty kronologisesti siltä varalta, että kuolen.

Identiteetti on monimutkainen juttu. Sähköasentaja Kirill Pint, 46, lyö heti alkajaisiksi koko lähtöasetelman palasiksi.

– Koko 1700-luvulla keksitty termi ”venäläinen” on absurdi ja keinotekoinen. Äitini on vepsäläinen ja isäni saapui Baltiaan palkkasotilaana kolmesataa vuotta sitten, Pint kertoo.

Hän itse on syntynyt Tallinassa, mutta Virossa hänetkin luetaan venäläiseksi, ja siksi taskussa on muukalaispassi. Se ei haittaa, kun maailmankuva kallistuu anarkistiseen suuntaan.

– En ole kovin innoissani passeista ylipäätään, sillä ne muuttavat ihmiset esineiksi. En ole myöskään kiinnostunut äänestämisestä, sillä se on vain vaikuttamisen illuusio.

Virossa maanomistus ei ole yhtä tarkkaa kuin Suomessa. Pint rakentaa harrastuksenaan luvatonta mökkiä valtaamalleen maapalalle, joka sijaitsee kahden Tallinnan neuvostoaikaisen lähiön välissä. Viereen rakentaa muitakin hänen kaltaisiaan kapinallisia.

Kun Neuvostoliitto romahti, Pint karkasi kahdeksitoista vuodeksi Yhdysvaltoihin harrastamaan vuorikiipeilyä. Lopulta hän palasi syntymäkaupunkiinsa Tallinnaan, sillä se tuntuu eniten kodilta.

– Jos menen vaikka Pietariin, minua ei pidetä siellä venäläisenä vaan virolaisena, Pint pohtii.

Pint on matkustanut pitkin poikin, ja hänellä on ystäviä monessa maassa. Virossa tuttavapiiriin kuuluu sekä virolaisia että venäläisiä.

– Jokapäiväisessä elämässä ei ole juuri väliä sillä, mitä kieltä puhut. Nykyään voi käyttää englantia, jos muuta yhteistä kieltä ei ole.

Mutta tietysti Pint tuntee myös sellaisia vironvenäläisiä, jotka eivät ole sopeutuneet – eivätkä halua sopeutua.

– On täällä myös venäläisiä nationalisteja. Enimmäkseen he ovat vanhempaa polvea. He katsovat Venäjän televisiota, josta tulee propagandaa ympäri vuorokauden. Näiden ihmisten pitää vain antaa olla, nuoret ajattelevat eri tavalla.

Kirjailija Jelena Skulskaja, 68, ei ole nationalisti. Ainoa kotimaa, jota hän tunnustaa, on kirjallisuus.

– Kirjailijan vapautta ei mikään hallitus voi ottaa pois. Olen kirjoittanut omalla tyylilläni sekä neuvostoaikana että Viron itsenäisyyden aikana.

Hänen yli kahtakymmentä kirjaansa on myös luettu sekä venäjäksi että viroksi. Palkintoja on tullut molemmin puolin rajaa. Skulskajan vuonna 2014 ilmestynyt romaani Marmornij lebed (Marmorijoutsen) on valittu Venäjällä sadan parhaan neuvostoajan jälkeisen kirjan listalle, Virossa se on loppuunmyyty. Kirjailija toivoo, että jonakin päivänä kirjan voisi lukea myös suomeksi.

Skulskajan isä on Grigori Skulski (1912–1987), niin Venäjällä kuin Virossa tunnettu vironvenäläinen kirjailija. Skulskaja on onnellinen, että isä päätti aikoinaan panna hänet vironkieliseen päiväkotiin. Se oli neuvostoaikana harvinaista. Se oli kielikylpy ennen kuin koko termiä oli keksitty.

Nyt Skulskaja hallitsee molemmat kielet täydellisesti. Hän on kääntänyt virolaista kirjallisuutta venäjäksi ja luennoinut venäläisestä kirjallisuudesta Virossa.

Kirjailija sukkuloi luontevasti kahden kulttuurin välissä. Hänellä on suosittu kolumnipalsta Viron merkittävimmässä sanomalehdessä Postimeesissä. Palstallaan hän käsittelee nyky-Viron ongelmia, kuten huonoa terveydenhuoltoa ja poliisin epäluotettavuutta. Samaan aikaan hän kirjoittaa myös useisiin venäläisiin lehtiin.

– Minulle kysymys on aina ihmisten välisistä suhteista. Kotonani virolainen ja venäläinen eivät sano pahaa toisistaan. Jos virolainen myöhästyy tapaamisesta, saatan vitsailla, että sinähän olet kuin venäläinen. Tällaista huumoria on ystäväpiirissäni paljon.

Jelena Skulskajan kirjailijakodista Tallinnan vanhastakaupungista ei ole pitkä matka Kakumäen rannalle, jossa entinen KGB-mies Aleksei käy kalastamassa.

Kirjoituksen alussa juksasin teitä hieman. Kaikki mitä kirjoitin on totta, mutta jätin jotakin kertomatta. Alekseilla on hyvä eläke, ja kalastus on hänelle pelkkä harrastus. Kotoa löytyy uusi Audi, jolla mies ajelee datshalle puutarhaa hoitamaan – Lada on vain ”kalastusauto”.

Ja vaikka mies vähän menneitä haikaileekin, hänen elämänsä on ihan ”normalno”.

– En ole kokenut syrjintää, sillä kunnioitan virolaisia, Aleksei sanoo.

– Kaverini menivät Suomeen ryyppäämään ja olivat katkeria, kun saivat sakot. Mutta sehän oli ihan oikein. Pitää kunnioittaa paikallisia sääntöjä ja tapoja!

Aleksei nostaa veneen pohjalta Ladaan valtavan merilohen, joka on täynnä arvokasta mätiä. Kalasta mies nappaa eläkkeensä jatkoksi parisataa euroa.

Ei mikään huono päivä. Ei ollenkaan.