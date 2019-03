Viralliset säätilastot kertovat lämpötiloista, sademääristä ja lumikerroksista.

Mutta viralliset tilastot yltävät vain 1800-luvun puoliväliin. Entä ajat, joilta sellaisia ei ole? Ovatko esimerkiksi 1600-luvun keväät olleet samanlaisia kuin nyt? Ja miten ihmiset ovat suhtautuneet ilmastoon?

Kysymyksiin vastaamiseen tarvitaan toisenlaisia lähteitä – ja niitä Suomessa riittää poikkeuksellisen hyvin.

Päiväkirjoihin ja kirjeisiin on kirjoitettu säästä, vanhoissa sanomalehdissä on kerrottu sään aiheuttamista vahingoista. Sellaiset lähteet ovat tutkijoille kullanarvoisia.

Jäänlähtötilastoja on Suomesta 1600-luvun lopulta alkaen, ja niin pitkän aikavälin tilastot ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia.

Selitys tilastojen olemassaololle on yksinkertainen: Suomen jokiin syntyy jääpeite joka vuosi. Jäät ovat rytmittäneet elämänkulkua, ja jäidenlähtö on merkinnyt kulkuväylien avautumista.

Jäidenlähtöä on helppo seurata ilman mittalaitteita. Jäistä ovat pitäneet kirjaa tieteilijät, papit ja maallikot, mikä ilahduttaa nykytutkijoita: kun hajanaisia tietoja on kerätty taulukoiksi, eri lähteitä on voitu verrata keskenään.

Jäidenlähtöä on seurattu esimerkiksi Tornionjoella 1600-luvulta ja Aurajoella 1700-luvulta alkaen. Sisämaassa Näsijärven, Oulujärven ja Kallaveden jäidenlähtöä on seurattu 1800-luvun alkupuolelta.

Historian hämäristä kaivetuista yksittäisistä tiedoista ja tilastoista näkyy, että keväät ovat aikaistuneet. Jäät syntyvät myöhemmin ja lähtevät aikaisemmin.

Muutoksen vauhti on kiihtynyt viime vuosikymmeninä, toteaa kuopiolaislähtöinen Johanna Korhonen tuoreessa, Helsingin yliopistossa tarkastetussa väitöskirjassaan.

Tornionjoella kevät on aikaistunut neljä ja puoli vuorokautta jokaista tilastoitua sataa vuotta kohti. Järvissä muutos on suurempi 1800-luvulta alkaen. 1900-luvun loppupuolelta alkaen muutosvauhti on kiihtynyt edelleen.

Korhosen mukaan pohjoisilla leveysasteilla talvet ja keväät lämpenevät. Tämä on kytkettävissä muun muassa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvuun.

– Kiihtyvässä lämpenemisessä on huomattavissa teollisen aikakauden vaikutus, Korhonen sanoo.

Kun ilmaston muuttuminen on vähittäistä, on sen aiheuttama muutos ihmisten elämässäkin sukupolvien mittaista, sanoo Åbo Akademin tutkijatohtori Stefan Norrgård.

Ilmastohistoriaa tutkiva Norrgård on perehtynyt erityisesti Turun läpi virtaavan Aurajoen jääpeitteeseen.

Kun tilastoja täydennetään inhimillisellä kokemuksella, alkaa näkyä myös se, miten ihmiset ovat eläneet ilmaston kanssa.

– Yksittäisen ihmisen ja yhteiskunnan on vaikea ymmärtää, että elämme muuttuvassa ilmastossa, koska muutos on hidasta. Mutta pitkissä aineistoissa se näkyy, ja niissä näkyy myös se, että ihmiset ovat mukautuneet ilmastoon esimerkiksi teknologiaa kehittämällä.

Suomessa on usein eletty ilmaston kanssa äärirajoilla. Ei tarvitse ajatella kuin nälkävuosia. Mutta ilmasto on ihmisten arkea muutenkin kuin katastrofeissa. 1700-luvulla Turun sillat tuhoutuivat usein jäidenlähdön aikaan. 1800-luvulla Turun palon jälkeen rakennettiin parempia siltoja, mutta jäät tuhosivat vaurastuneen teollisuuskaupungin veneitä, laivoja ja telakoita.

Kun teollisuutta tuli Aurajoen rannoille, alkoi ihmisiä hukkua enemmän jäihin. Jäätä alettiin särkeä, sitä sahattiin ja räjäytettiin, jäälle levitettiin tuhkaa.

Vuosisatojen mittaan yhteisö on mukautunut jäähän, ja kun jääpeite muuttuu, muuttuu myös ihmisten elämä.

Ilmastokeskustelusta unohtuu helposti, että elämä jatkuu silloinkin, kun ilmasto muuttuu. Vanhat lähteet kertovat siitä, miten ilmasto vaikuttaa ihmisiin.

Aina työ ei ole helppoa. Historialliset lähteet on osattava etsiä ja niitä on osattava arvioida ja tulkita.

Esimerkiksi Turun kuninkaallisen akatemian lääketieteen professori Johan Leche mittasi kotikaupungissaan 1700-luvulla talvisin yli tuhannen asteen lämpötiloja. Esimerkiksi helmikuun 1749 ”korkein kylmyys” oli 1 240 astetta.

Se oli Lechen itse rakentamilla mittareilla jo varsin kylmä ilma. Hän saattoi omissa asteikoissaan merkitä veden kiehumispisteen tuhanneksi asteeksi – ja toisessa yhteydessä kääntää koko asteikkonsa ympäri.

Nykyasteikolla Turussa oli tuolloin 24 astetta pakkasta.