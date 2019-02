Yrittäjä osti vankilan rakennuksia ja päätti kunnostaa niistä asuinalueen keskelle metsää – "Jos vanki karkaa, ei se siihen viereen jää"

Toyota Hilux kääntyy Vankilantieltä, nousee harjun laelle ja pysähtyy.

– Tässä se on, Jarkko Piironen, 42, sanoo, väläyttää pienen hymyn ja nousee ratin takaa.

Tien molemmin puolin kohoaa hangen keskellä valkoisia, punatiilikattoisia kivitaloja.

Talot ovat kauniita – ja autioita. Pakkanen on kiristynyt kolmeenkymmeneen asteeseen matkalla Kuopiosta Sonkajärvelle, Sukevan kylälle. Paikka näyttää uinuvan talviunta.

Piironen aikoo herättää sen henkiin.

Harjulta aukeava näkymä oli se, mikä sai Piirosen kiinnostumaan.

Valtion Senaatti-kiinteistöt kaupitteli Sonkajärvellä sijaitsevan Sukevan vankilan maa-alueita nettihuutokaupassa viime keväänä. Lähes 400 hehtaaria maata ja nelisenkymmentä rakennusta.

Vankilan lähiympäristöön rakennetut talot olivat olleet vankilan työntekijöiden asuinkäytössä mutta viime vuodet tyhjillään. Nykyisin työntekijät asuvat mieluummin lähikaupungeissa Iisalmessa ja Kajaanissa. Kerrotaan, että moni lähti Senaatti-kiinteistöjen tekemien vuokrankorotusten takia.

– Näissä on sitä jotakin. Talot on tehty käsityönä ja ajan kanssa, tiilet on valettu käsin. Jokainen talo on yksilö, vaikka osa onkin tehty samoista piirustuksista, Piironen sanoo.

Taloja ympäröi hehtaarikaupalla metsää, vihreää kultaa. Piironen halusi tehdä kaupat, vaikka metsien arvoa ei ollut kartoitettu.

– Paljon hoitotöitä on edessä. Kartoitus on kesken, Piironen kertoo.

Kaupat syntyivät viime syksynä 364 000 eurolla, yhden kuopiolaisen uuden omakotitalon hinnalla. Hankinta on silti rohkea, sillä vaikka yhden asunnon kulut ovat Piirosen mukaan kohtuulliset, kymmenien rakennusten ylläpito maksaa.

Asuinalueella on oma lämpölaitos, mutta se ei ole toiminnassa. Talot pysyvät tällä hetkellä peruslämmössä sähköpattereilla.

Asuintalojen ja metsien lisäksi kauppaan kuului muun muassa urheilukenttä ja ampumarata.

– Monien mahdollisuuksien paikka, Piironen kuvailee.

Jarkko Piironen sai vakuutettua myös veljensä, jotka hyväksyivät kaupan. Ostaja oli Piiroset Oy, kahdeksan veljeksen omistama kuopiolainen metsäpalveluyritys.

– Kyllähän se iso kiinteistömassa pohditutti. Täytyy vain luottaa siihen, että rakennuksille löytyy käyttöä, Piironen toteaa.

Taloista valtaosan suunnitteli 1920-luvulla Vankeinhoitolaitoksen oma arkkitehti Uno Sjöholm. Vankilanjohtajan talon piirsi arkkitehti Elin Wessman.

Jarkko Piirosen visio on, että taloja kunnostetaan tarpeen mukaan ja myydään tai vuokrataan kesäasunnoiksi ja vakituiseen asuinkäyttöön.

Äkkiseltään voisi luulla, että ei onnistu. Mistä löytyisi muuttajia runsaan tuhannen asukkaan Sukevan kylään, jonka tunnetuin työnantaja on vankila – 181-paikkainen suljettu laitos, jonne sijoitetaan vaikeimpia miesvankeja?

Piirosella kuitenkin riittää luottoa. Ehkä myös ripaus luovaa hulluutta.

– Vankilan lähellähän on kaikkein turvallisinta. Jos vanki karkaa, ei se siihen viereen jää.

Piironen ei ole ensimmäistä kertaa kunnostamassa vanhaa. Runsas vuosikymmen sitten hän osti veljineen vanhan höyrylaivan, S/S Karjalankosken.

– Piti saada riittävän iso laiva, että kaikki veljekset mahtuvat kyytiin, Piironen nauraa.

Yli satavuotias entinen matkustaja-alus oli yksityiskäytössä ja veteli viimeisiään.

– Se olisi varmasti uponnut aika pian, jos sitä ei olisi pelastettu. Kolmesta viiteen miestä oli vuoden ajan töissä, että laiva saatiin kunnostettua, Piironen kertoo.

Hän osallistui talkoisiin ”joka paikan höylänä”: maalasi, lakkasi, asensi lattiamattoja. Rungon korjaukset teetettiin ammattihitsareilla.

Nyt laiva talvehtii Kuopion satamassa. Kesäisin se seilaa veljesten yksityiskäytössä. Laivaa kipparoi vanhempi veli Timo, jolla on luvat höyrykoneen käyttöön.

Piironen varttui laivareitin varrella Heinäveden Palokissa ja katseli usein, kun laivat lipuivat ohi Karvioon ja Savonlinnaan.

Yksitoistavuotiaana Piironen ryhtyi rakentamaan omaa, seitsemänmetristä teräsvenettä. Se on tallessa edelleen.

Kädentaitojen arvostus kulki suvussa, isä ja setä olivat molemmat seppiä. Piirosesta tuli seppä viidennessä polvessa. Työura löytyi kuitenkin toisaalta, metsäalalta. Isä Sulo Piironen oli perustanut puunkorjuuyrityksen 1960- ja 1970 -lukujen taitteessa, kun metallialan työt vähenivät.

Piirosen yrittäjäveljesten päätoimialana on puunkorjuu: veljesten omistama metsäkoneyritys Finnharvest työllistää nykyään runsaat kuusikymmentä työntekijää.

Jarkko Piironen on veljessarjan ideanikkari. Hän on esimerkiksi suunnitellut ja tuotteistanut metsäkoneenkuljettajan tarpeisiin räätälöidyn nahkalaukun ja polttoainesäiliön.

Piironen uskoo, että höyrylaivan tavoin myös vankilan asuinalue herää vielä talviunestaan.

Hän avaa yhden paritalon ulko-oven ja johdattaa sisään. Tyhjä asuinhuoneisto on sisältä peruskuntoinen ja siivottu. Omaa saunaa ei ole, mutta pihapiiristä löytyy vähällä käytöllä ollut yhteissauna.

Tyhjillään olleessa vankilanjohtajan talossa tehtiin kauppojen jälkeen peruskorjaus. Nyt talossa asuu jo vuokralainen.

Suurin osa taloista on samassa kunnossa kuin ostettaessa. Sellaisina ne aiotaan myös myydä tai vuokrata eteenpäin.

– Kyselijöitä on jo ollut, vaikka näitä ei ole vielä markkinoitu missään.

Kauppaan, kouluun ja Viitostielle on matkaa nelisen kilometriä. Neljänkymmenen kilometrin säteellä on isoja työllistäjiä: metsäkonevalmistaja Ponsse, Talvivaaran kaivos, Kajaani, Vuokatti ja Iisalmi.

– Ei tämä ole ihan korvessa. Täällä on tilaa nuorille perheille, joita kiinnostaa idylli. Vieressä on urheilukenttä, metsästysmaita ja joki, josta saa kuulemma kalaa, Piironen esittelee.

Markkinointi pyörähtää käyntiin kevään ja kesän aikana, Piironen kertoo. Hän mainostaa, että yhteistyössä on mukana ”yksi Suomen tunnetuimmista taiteilijoista”.

– Nimeä ei voida vielä julkistaa.

Aina voi spekuloida. Tunnettuja sonkajärveläisiä ovat esimerkiksi näyttelijät Jussi Vatanen ja Antti Holma. Vatanen on säännöllisesti mukana kotikylänsä Sukevan juhannusjuhlilla, ja hänellä on nimikkopöytä Sukevan Linnanportin liikenneasemalla.

Jarkko Piironen sanoo toivovansa, että vuoden päästä tähän aikaan Sukevan vankilan kupeessa on uutta elämää.

– Tavoite on, että silloin iso osa asunnoista on varattu johonkin käyttöön.

Jarkko Piironen, 42

Syntynyt Heinävedellä, kotipaikka Kuopio. Koulutukseltaan metalliseppäartesaani.

Yrittäjänä tai osakkaana seitsemän veljensä kanssa puunkorjuuyritys Finnharvestissa, metsäpalveluyritys Piiroset Oy:ssä, rakennusliike WeBuildissa ja polttoainelogistiikan yritys FuelK Oy:ssä.

Perheeseen kuuluu vaimo ja seitsemän lasta.

Harrastaa motocrossia.