Allergioiden hoitokokeiluista rohkaisevia tuloksia: metsämaan hypistely antaa suojaa allergioita vastaan

"Takaisin luontoon!" on iskulause, jota saatetaan hokea tulevaisuudessa allergioiden vastaisessa taistelussa.

Suomessa on jo tehty kokeiluja, joissa koehenkilöt hypistelevät multaa tai metsämaata – tarkoituksena on ollut palauttaa kouriintuntuvasti kaupunkilaisten luontosuhde, saada heidän elimistönsä luonnollisemmalle tasolle.

– Tulosten mukaan hypistely on moninkertaistanut muutamassa viikossa kehon mikrobit, jotka voivat suojata allergioilta, selvittää Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin johtaja Kimmo Saarinen.

Turun yliopiston aerobiologian yksikön erikoistutkija Anna-Mari Pessi kertoo, että samantyyppinen ajatus on myös Suomessa käynnissä olevassa tutkimuksessa, jossa selvitetään, millaiset bakteerit estäisivät allergiaa. On jo saatu selville, että maatilaympäristössä yleiset maaperäbakteerit vähentävät lasten astmatriskiä. Jatkotutkimuksissa tarkastellaan, voidaanko sairastuvuutta vähentää esimerkiksi muuttamalla kodin huonepölyn koostumusta.

Allergioita ei voi jatkossakaan parantaa eikä kokonaan torjua, vaikka uusia hoitomenetelmiä otettaisiinkin käyttöön.

Hoidot keskittyvät jatkossakin pääosin oireiden hillitsemiseen. Ihmiset taistelevat allergioitaan vastaan lähivuosina pääosin samoin keinoin kuin nytkin: antihistamiineilla, kortisonilla ja siedätyshoidoilla.

Oireita lievittäviä antihistamiineja voi ostaa apteekista ilman reseptiä. Niitä saa tabletteina, silmätippoina ja nenäsumutteina. Saatavilla on myös kortisonia sisältäviä nenäsumutteita.

Jos käsikauppalääkkeet eivät auta tarpeeksi, lääkäri voi määrätä reseptilääkkeinä kortisonia, nenäsumutetta ja kortisonitabletteja.

Kun oireita hillitsevällä hoidolla ei ole riittävää tehoa, voidaan antaa siedätyshoitoa.

Saarinen sanoo, että allergioita voi ehkäistä omilla valinnoilla. Hän tiivistää käytännön ohjeet kahteen virkkeeseen.

– Pidä huolta luonnosta, se susta huolen pitää. Se ratkaisee, mitä syöt, juot, hengität ja kosketat.

Terveellinen, sopivasti kalaa ja marjoja ruokavalio on yksi keino, jolla allergioita voi yrittää torjua.

Pessi huomauttaa, ettei tiettyjen ruokien välttely kannata. Tämä voi vain lietsoa herkistymistä ruoka-aineelle.

– Viime aikoina hoidoissa on menty siihen suuntaan, että henkilölle annetaan varovasti ruoka-ainetta, jolle hän on herkistynyt. Kyse on tietynlaisesta siedätyksestä.