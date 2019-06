Designkuulokkeet syntyivät hiivasta ja sienirihmastoista

Mikrobeilla tuotetut materiaalit voivat korvata öljypohjaisia materiaaleja kuluttajatuotteissa. Tutkijoista, teollisista muotoilijoista ja dokumentaristeista koostuva Korvaa-projekti todisti tämän valmistamalla kuulokkeet, joiden muovi- ja nahkaosat on tuotettu mikrobien avulla.

Prototyyppi on rakennettu kuudesta eri materiaalista, jotka on tuotettu bioteknologian avulla. Esimerkiksi ääntä välittävänä elementtinä on käytetty ”tärykalvoa”, joka valmistettiin kehräämällä hämähäkin seittiä muistuttavaa biosynteettistä silkkiä.

Materiaalit tuottivat VTT ja Aalto-yliopisto. Teollisesta muotoilusta vastasi Aivan ja projektivaiheiden dokumentoinnista ja kuvauksesta Fotoni Film.