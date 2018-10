Kaukaisen kaasuplaneetan kyljestä löytyi mahdollisesti ensimmäinen aurinkokunnan ulkopuolinen kuu

New York

Tutkijat uskovat löytäneensä ensimmäisen aurinkokuntamme ulkopuolisen kuun, kertovat muun muassa Guardian ja CNN. Ensimmäinen niin sanottu eksokuu löytyi kiertämästä suurta kaasuplaneettaa 8 000 valovuoden päässä Maasta.

Kuuksi epäilty kappale on suunnilleen samankokoinen kuin oman aurinkokuntamme Neptunus-planeetta, joka on paljon Maata suurempi. Kuu kiertää kaasuplaneetta Kepler 1625b:tä, joka on monta kertaa oman aurinkokuntamme suurinta planeettaa Jupiteria kookkaampi.

Löydön tehneiden tutkijoiden mukaan kappaleen vahvistaminen kuuksi vaatii vielä lisätutkimuksia, mutta mitään muutakaan järkevää selitystä tehdyille havainnoille ei tunnu olevan.

Aurinkokunnan ulkopuolisia planeettoja eli eksoplaneettoja on löydetty vuosien varrella lukuisia, mutta pienemmän kokonsa takia kuiden löytäminen on ollut haastavaa.