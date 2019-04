Rakkaus vaikuttaa aivoissa kuin kokaiini – preeriamyyrälläkin pyyhkii hyvin parisuhteessa

Aivotutkijat pystyvät nykyään näkemään, mitä ihmisen aivoissa tapahtuu, kun hän rakastuu. Kun ihmiselle näytetään kokeessa hänelle rakkaan ihmisen kuvaa, aivojen palkitsemisjärjestelmä aktivoituu ja mielihyvähormoni dopamiini virtaa.

– Ihminen tuntee voimakasta, välitöntä mielihyvää. Esimerkiksi kokaiini aiheuttaa samantyyppisiä reaktioita, kertoo Turun yliopiston integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professori Hasse Karlsson.

Preerianmyyrällä pyyhkii hyvin parisuhteessa

Tutkijat ovat havainneet, että rakastuneen ihmisen aivoissa aktivoituvat myös alueet, joilla on paljon oksitosiinireseptoreita. Oksitosiini on niin sanottu kiintymyshormoni. Preerianmyyriä tutkimalla on huomattu, että aktiiviset oksitosiinireseptorit selittävät pitkäaikaisen kiintymyksen syntymistä. Tietyllä myyrälajilla oksitosiinia riittää, ja ne pysyvätkin saman kumppanin kanssa koko elämänsä. Ihmisistäkin toisilla on veressään enemmän oksitosiinia kuin toisilla.

– Oksitosiinireseptorien määrä korreloi suhteen pituuden kanssa. Oksitosiinin ongelma on se, että sitä on vaikea mitata ja se häviää äkkiä verestä. Ehkä tulevaisuudessa oksitosiinireseptoreiden aktiivisuuden voisi mitata itse ja arvioida uutta tuttavuutta sen pohjalta, onko tämä todennäköisesti kumppani pitkään suhteeseen, Karlsson sanoo.

Oksitosiinia on myös suihkutettu nenäsuihkeena miehille ja huomattu, että tämän jälkeen mies arvioi muita ihmisiä aiempaa positiivisemmin.

Odotusten täyttyminen tuottaa mielihyvää

Vaikka parisuhdemallit ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä, aivojen palkkiojärjestelmä on pysynyt samanlaisena tuhansia vuosia. Se vain vaihtelee, mikä mielihyvää kulloinkin tuottaa.

– Mielihyvää saa siitä, mitä odottaa. Ihmiset haluavat erilaisia asioita ja suhteita, ja kun sen saa, se tuottaa mielihyvää.

Kaikki nisäkkäät eivät muodosta pitkiä kumppanuussuhteita, mutta sinänsä eläimilläkin on samanlaiset ihastuksen tunteet.

– Koirista on huomattu, että mielihyvähormonia erittyy, kun ne saavat katsoa omistajaansa, johon ne ovat kiintyneitä. Minunkin koirani katsoo minua rakastavasti, Karlsson sanoo.