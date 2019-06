Sieniatlakseen kirjattu jo yli 30 000 havaintoa – kuka vain voi ilmoittaa näkemistään sienistä

Vuonna 2016 aloittaneeseen Sieniatlakseen on koottu jo yli 30 000 sienihavaintoa. Lajeja on mainittu noin 2200. Sieniatlas on kansalaistiedehanke, johon kuka tahansa voi ilmoittaa havaintojaan sienilajeista, niiden levinneisyydestä ja kasvupaikoista.

Jyväskylän yliopiston mukaan hankkeen tarkoitus on edistää sieniharrastusta ja lajituntemusta ja innostaa ihmisiä ilmoittamaan havainnoistaan. Havainnot tallentuvat Suomen Lajitietokeskuksen tietojärjestelmään.

Koneen säätiön rahoittamaa hanketta koordinoivat Jyväskylän yliopiston tiedemuseo, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Oulun yliopiston kasvimuseo, Turun yliopiston kasvimuseo ja Suomen sieniseurat.