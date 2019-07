Sokerijuomilla voi olla yhteys syöpään – Näin paljon lasillinen päivässä kasvattaa syöpäriskiä

Sokerijuomien runsas käyttö voi kasvattaa riskiä sairastua syöpään, kertoo lääketieteen alan aikakauslehdessä BMJ:ssä julkaistu tutkimus.

Sokerijuomien, kuten limsojen ja hedelmämehujen, kulutus on lisääntynyt maailmanlaajuisesti viime vuosikymmeninä. Niiden on osoitettu lisäävän lihavuutta, joka on merkittävä syövän riskitekijä.

Ranskalaistutkijoiden tutkimus tarkasteli yli 100 000 terveen ranskalaisen aikuisen elintapoja ja ruokavaliota, muun muassa juomien kulutusta. Tutkimus huomioi useat syöpäriskit, kuten iän, perinnöllisyystekijät ja tupakoinnin. Tutkittavien tilannetta seurattiin vuosina 2009–2018.

Seurannan aikana tuli ilmi 2 200 syöpätapausta, joista lähes 700 liittyi rintasyöpään ja miltei 300 eturauhassyöpään.

Tutkimustulosten mukaan ihmisen riski sairastua syöpään kasvaa 18 prosenttia, jos hän juo päivittäin ainakin 100 millilitraa eli 0,1 litraa sokerijuomaa.

Tutkijoiden mukaan syövän syntyyn saattavat vaikuttaa juomien lisäämä sisäelinrasva, verensokeritasot, tulehdukset ja lisäaineet.

Tutkijat pitävät tärkeänä, että syöpätapauksia pyritään torjumaan jatkossakin juomiin kohdistuvan verotuksen ja markkinointirajoitusten avulla.

Asiasta uutisoi sciencedaily.com.