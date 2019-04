Teinit innostuivat vappupalloista, some nostaa foliopallojen suosiota – "Pallot ovat nyt suosionsa huipulla"

Vappupallojen suosio on pysynyt korkealla vuodesta toiseen, ja uutena asiakasryhmänä markkinoille ovat tulleet teini-ikäiset. Aiemmin vappupallojen ostosta luovuttiin kun lapset kasvoivat, mutta nyt nuoret ovat niistä innostuneita. Näyttäväthän värikkäät vappupallot hienolta sosiaalisessa mediassa.

– Vappupallot ovat nyt suosionsa huipulla. Niissä on paljon vaihtoehtoja kaikille eri ikäryhmille, Ilmapallokeskuksen omistaja Jonna Nieminen sanoo.

Vappupallojen suosiota ei ole vähentänyt edes se, että nykyään isoja foliopalloja on saatavilla vuoden ympäri ja niistä onkin tullut suosittuja koristeita, joita annetaan paljon myös lahjaksi esimerkiksi syntymäpäivänä.

Heliumin hinta ja saatavuus vaihtelee

Nykyisten foliopallojen sisällä on heliumia. Helium ja vety ovat ainoat ilmapalloihin soveltuvat kaasut, mutta vedyn käyttö palloissa kiellettiin jo vuonna 1974. Vety on kaasuna riskialttiimpi kuin helium, sillä vety saattaa räjähtää. Nieminen muistelee, että 1960-luvulla vappupalloja kuljetettiin kotiin auton ulkopuolella, etteivät ne räjähdä autossa sisällä. Helium puolestaan on turvallista käyttää. Sen saatavuuden loppumisesta on kuitenkin puhuttu jo vuosikymmenten ajan.

– Heliumin tilanne vaihtelee aina sen mukaan, miten sen maailmanlaajuinen kysyntä ja saatavuus kohtaavat. Saatavuus ja hinta saattavat vaihdella paljonkin. Nyt heliumin hinta on erittäin korkealla, mutta näköpiirissä on, että jo vuonna 2021 sen saatavuus taas paranee ja hintakin varmaan laskee, Nieminen sanoo.

Heliumia käytetään moneen

Heliumia sinänsä on maailmankaikkeudessa tarjolla vaikka kuinka paljon, sillä se on toiseksi yleisin alkuaine. Toistaiseksi sitä ei kuitenkaan pystytä ottamaan talteen muualta kuin maan sisältä, mistä heliumia löytyy maakaasun sivutuotteena.

– Nyt on menossa kokeiluja, joissa tutkitaan, voisiko heliumia tuottaa jonkin reaktion kautta. On hyvin mielenkiintoista nähdä, mihin ala kehittyy, Nieminen sanoo.

Helium on monikäyttöinen kaasu, jota käytetään niin teollisuudessa, lääketieteessä kuin vaikkapa avaruusteknologiassakin. Ilmapalloihin ei käytetä puhdasta heliumia, vaan niin sanottua epäpuhdasta heliumia, jota Suomessa tuottaa ilmapallokauppiaidenkin tarpeisiin AGA.

Vappupallon voi käyttää uudestaan

Nykyään foliopalloissa on automaattiventtiili, joka mahdollistaa sen, että pallon voi täyttää myös uudestaan. Moni vastuullinen kuluttaja tekeekin niin, sillä muuten pallo menee vapun jälkeen roskiin. Ilmapallokeskuksen palloille luvataan vähintään viikon lentoaika. Kun pallon meno hiipuu, sen voi tyhjentää, säästää ja viedä vuoden päästä uudestaan täytettäväksi. Jos palloa ei halua säästää, alumiininailonyhdistelmästä tehty pallo pitää laittaa joko energia- tai sekajätteeseen oman asuinpaikkakunnan käytäntöjen mukaisesti.

Nykyään palloissa on myös pallopainot, jotka estävät sen, että vappupallot eivät enää pääse karkuun ja päädy sitä kautta luontoon, minne ne eivät kuulu.

Hintahaitari on laaja

Vappupallojen hinnoissa on nykyään laaja hintahaitari. Halvimmalla niitä myyvät usein marketit, mutta moni ostaa pallon tutulta liikuntaseuralta ja paljon on myös niitä, joille torikauppias on ainoa oikea pallokauppias.

– Hahmoista eläinhahmot pitävät pintansa. Delfiinipallo on ollut valikoimassa 28 vuotta, samoin papukaija. Moni haluaa joka vuosi saman pallon. Jos on jonain vappuna saanut pallon vaikka ihastukseltaan, sama pallo halutaan aina uudestaan ja uudestaan, Nieminen sanoo.

Jutun lähteenä on käytetty myös aga.fi-sivustoa.