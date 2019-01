Tiesitkö, että intuitio on pohjimmiltaan aivojen tuottama todennäköisyyslaskelma? – "Sitä kannattaa kuunnella"

Ihmisen tarkkaavaisuus voi herpaantua, mutta aivot eivät koskaan lakkaa keräämästä tietoa ympäröivästä maailmasta. Ihmisen alitajunta on kuin supertehokas tietokone, joka rullaa taustalla kaiken aikaa.

Kerätyn, valtavan suuren tietomassan perusteella aivot laskevat todennäköisyyksiä asioille. Jos aineistosta pompsahtaa esiin jotain poikkeavaa, se herättää aivojen huomion.

– Lontoossa jäi kerran metrovuoro ajamatta, ja metrolinjan yläpuolella olevassa rakennuksessa työskentelevät ihmiset soittelivat hätäkeskukseen, että jokin on vialla, mutta kukaan ei osannut sanoa, mikä. Niin kauan kuin asiat toistuvat, niihin ei kiinnitä huomiota, mutta poikkeuksen huomaa, tutkija Piia Astikainen Jyväskylän yliopistosta sanoo.

Samalla tavalla ihminen voi olla kiinnittämättä huomiota ympäröivään hälinään mutta havahtuu heti, jos joku sanoo oman nimen ääneen.

Intuitio on todennäköisyyksien laskemista

Alitajunta kerää jatkuvasti tietoa, joten ihmisillä on päässään paljon sellaista informaatiota, johon on tietoisesti vaikea päästä käsiksi. Usein ihmisestä voi tuntua, että hänellä oli jokin intuitio tai melkein yliluonnollinen aavistus siitä, mitä tapahtuu. Todennäköisesti kyse on siitä, että alitajunta on rekisteröinyt ympäristön pieniä merkkejä, joita tietoinen mielemme ei ole huomannut.

– Joskus neuvotaan, että päätöksiä kannattaa tehdä tunteella. Se ei ole välttämättä ollenkaan hyvä asia, mutta intuitiota kannattaa kuunnella, Astikainen sanoo.

Kielikylpy kannattaa

Astikainen on mukana tutkimusryhmässä, jossa tutkitaan puheen havaitsemista. Aiemmin on ajateltu, että kielikylvyt ovat tehokkaita lähinnä pikkulapsille, mutta nyt on saatu tuloksia siitä, että myös aikuiset hyötyvät passiivisesta kielelle altistumisesta.

– Tutkimuksessa suomalaiset koehenkilöt katsoivat mykkäelokuvaa kaksi tuntia päivässä neljänä päivänä. Samalla heille soitettiin kiinan kielen toonivaihteluita. Vaikka ihminen ei osaa kiinaa, aivot oppivat neljän päivän aikana erottelemaan vaihteluita, Astikainen sanoo.

Toonit ovat kiinan kielen sävelvaihteluita. Samalla sanalla on eri merkitys riippuen siitä, millä toonilla se lausutaan.

Jos aikoo aloittaa uuden kielen opiskelun, voisi vaikka lenkkeillessä kuunnella tätä kieltä nauhalta. Sanat ja kielioppi täytyy silti opetella tietoisesti, mutta kielen piirteet tulevat aivoille tutuiksi.

Kielten opiskelussa kielen omintakeiset piirteet, vaikkapa venäjän erilaiset s-kirjaimet, ovat usein vaikein asia oppia. Tietoa voi kuitenkin siirtää korvien kautta tietokoneelle eli aivoihin.

Eläimelläkin on tietoisuuden tasoja

Kielen havaitsemista on tutkittu myös nukutetuilla jyrsijöillä. Jopa lääkkeellisesti nukutettuina myös jyrsijät kykenevät erottelemaan sanoja ja havaitsemaan kieliopin piirteitä. Vaikka kieli on ihmislajin erityispiirre, myös eläimet oppivat varsinkin sanojen erottelua.

– Maallikko voisi ajatella, että sanojen välissä on aina tyhjä sanaväli ja siksi erotamme sanat toisistaan. Jos kuuntelee puhetta, huomaa, että tavujen välillä voi olla yhtä pitkä tauko kuin sanojen välillä. Aivot osaavat kuitenkin laskea, millä todennäköisyydellä tietyt tavut toistuvat peräkkäin, ja tunnistaa siksi, mitkä tavut kuuluvat samaan sanaan. Tämän oppivat rotatkin, Astikainen sanoo.

Ylipäätään eläimillä on tiedostettu ja tiedostamaton mieli eli alitajunta siinä kuin ihmisilläkin, vaikkei olekaan ihan selvää, mitkä niiden tietoisuuden tasot ovat.

Freud sen jo aikoinaan keksi

Aivotutkijat pystyvät nykyään tarkastelemaan aivojen tiedostamattomia tasoja suoraan aivoista. Perinteisin menetelmin alitajuntaa lähestytään psykoanalyysin keinoin.

Alitajunnan käsitteen keksi aikoinaan Sigmund Freud, joka jaotteli mielen piilotajuntaan, tiedostavaan mieleen eli egoon ja superegoon eli omatuntoon.

Freud ajatteli, että ihmiset ovat ensisijaisesti mielihyvää hakevia olentoja, jotka sittemmin altistuvat elämän realiteeteille. Pohjimmiltaan elämä on jatkuvaa ristiriitaa, kun halut eivät toteudu. Varhaislapsuudesta lähtien ihminen joutuu torjumaan ja muuten sulkemaan tietoisen minän ulkopuolelle toiveitaan, pettymyksiään, ajatuksiaan, kokemuksiaan ja fantasioitaan. Siitä muodostuu tiedostamaton alue, joka vaikuttaa ihmisen tapaan havaita asioita.

Freudin teoriat ovat edelleen voimissaan, ja uusilla tutkimusmenetelmillä niitä on pystytty todistamaankin.

Uni on tie alitajuntaan

Ihmisen ei ole aina helppoa myöntää, että tiedostamaton ajattelu jyllää hänen itsensäkin sisällä.

– Emme olekaan oman itsemme herroja ja rouvia, vaan paljon on sellaista, mitä ei voi hallita ja kontrolloida, psykoanalyytikko Milla Tamminen sanoo.

Mitä enemmän omia tiedostamattomia ajatusmalleja tutkii ja tekee tietoiseksi, sitä paremmin niihin pääsee kuitenkin käsiksi. Siihen perustuu psykoanalyysikin, jossa ihminen saa vapaasti kertoa, mitä mielessä pyörii ja mitä assosiaatioita ajatuksista syntyy.

– Magneettikuvilla on pystytty todistamaan, että psykoterapia muuttaa aivoja, Tamminen sanoo.

Tammisen – ja Freudin – mukaan unet ovat kuningastie alitajuntaan. Freudilainen unientulkinta on edelleen hyödyllinen tapa tutkailla, mitä mielessä liikkuu. Unien kautta voi seurata omia ajatuskulkujaan. Alkuun voi päästä esimerkiksi unipäiväkirjan avulla. Ylipäätään Tamminen sanoo, että ihmisen kannattaisi pysähtyä kuuntelemaan itseään.

– On hyvä olla kiinnostunut siitä, mitä mieleen tupsahtaa.