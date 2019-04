Tv-psykologin radikaali ehdotus: määräaikainen sopimus parisuhteelle – Etenkin miehet ovat usein täysin hukassa siinä, millainen käytös sytyttää naisen

Vaikka ihmisen biologia ei ole muuttunut miksikään, parinvalinnan perusteet ovat muuttuneet suuresti 2000-luvulla. Ja usein ihmisten toiveet ja luonnon lisääntymissuunnitelmat eivät kulje lainkaan käsi kädessä.

– Vasta 2000-luvulla parisuhteen muodostuksen keskiöön on noussut vetovoima. Se on yllättävää ja ongelmallista. Ihastumisen tunne kestää luonnostaan kolmesta kuukaudesta kolmeen vuoteen. Luonto ajattelee, että siinä ajassa ehtisi tulla edes yksi lapsi. Ihmiset kuitenkin haluavat pitkiä suhteita ja kestävää vetovoimaa, psykologi Tony Dunderfelt sanoo.

Dunderfelt sanoo, että hänen vanhemmilleen riitti, että nainen hoiti kotona vaimon tehtävät ja mies toi toimeentulon.

– Eivät he kaivanneet keskustelua. Minun nuoruudessani riitti, että oli kivaa yhdessä ja samat tavoitteet elämässä. Nykyään halutaan lisäksi vielä vetovoimaa ja huikea seksuaalisuus yhdessä, Dunderfelt sanoo.

– Evoluutiobiologia ei varmaan ymmärrä, että lisääntymisen lisäksi seksiltä odotetaan nykyään paljon muutakin. On kuvailtu, että halutaan monogamiaa mutta ei monotoniaa.

Siis yksiavioisuutta mutta ei yksitoikkoisuutta.

Haussa nätti nainen ja pitkä mies

Dunderfelt on toiminut asiantuntijana televisiossa Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa, jossa hän on haastatellut satoja puolisoa etsiviä. Vaikka suurin osa on ollut korkeasti koulutettuja ja modernisti ajattelevia, perinteiset arvot pitävät pintansa.

– Miehet haluaisivat, että nainen on viehättävän näköinen. Naiset haluavat, että mies on turvallinen. Jokainen haluaa itseään pidemmän miehen.

Ohjelmassa asiantuntijat pyrkivät yhdistämään ihmiset, joiden he uskovat parhaiten sopivan yhteen. Melkein kaiken voi testata etukäteen, mutta lopulta jäljelle jää aina vetovoima. Sitä joko on tai ei ole. Tapailun alussa käykin usein niin, että toisen mielestä suhde on lupaava mutta toinen lausuu kuuluisat sanat "Sä oot tosi mukava, mutta..." Kemiaa ei tunnu.

Miehellä on oltava mielipiteitä

Dunderfeltin mukaan vetovoimaa voi kuitenkin kehittää, ja erityisesti miesten kannattaa panostaa siihen.

– Miehet ovat koulutettuja ja fiksuja, mutta heidän on vaikeaa toimia miehekkäästi naisen kanssa, Dunderfelt sanoo.

"Jarkossa on kahdeksan kymmenestä täydellisen miehen ominaisuudesta" – Saran ja Jarkon ensikohtaaminen oli kuin elokuvasta konsanaan

Miehekkäällä toiminnalla Dunderfelt ei tarkoita uhoavaa machoilua vaan taitavaa ja vastuullista aloitteellisuutta. Sitä, että miehelläkin on mielipiteitä ja mieskin päättää välillä, mitä tehdään.

– Miehille on mennyt niin hyvin perille se, että naisia ei saa alistaa, ja siksi heistä on tullut peesaajia. Nainen varaa matkat, valitsee verhot ja kasvattaa lapset, ja mies ei ota kantaa. Tällaisessa suhteessa voi olla kivaa läheisyyttä mutta ei vetovoimaa, Dunderfelt sanoo.

Dunderfeltin mukaan nainen haluaa miehestä vastusta mutta ei vastustajaa. Tätä on monen vaikea ymmärtää.

Kriteereistä pitää pystyä myös joustamaan

Moni joutuu huomaamaan, että kaikkia ihannekumppanille listattuja ominaisuuksia tuskin voi toiselta edellyttää. Esimerkiksi ulkonäkövaatimuksista pitäisi osata tarvittaessa luopua.

– Suunnilleen sama sosiaalinen tausta ja samanlainen tietoisuustaso ovat monille tärkeitä, samoin samat arvot. Ei tarvitse olla sama koulutus, vaan insinööri ja sairaanhoitaja voivat olla yhdessä, jos heillä on sama tietoisuus siitä, mitä maailmassa tapahtuu ja he kantavat samalla tavalla huolta asioista.

Toiveet kumppanille myös muuttuvat sen mukaan, missä elämänvaiheessa ihminen itse on. Nuoremmat ihmiset etsivät yleensä kiihkeää rakkauden huumaa ja ehkä lapsille vanhempaa. Toisella kierroksella olevat ja seniorit etsivät usein enemmänkin mukavaa yhdessäoloa ja yhteistä tekemistä, eikä biologisia asioita tarvitse niin tarkkaan miettiä, kun lisääntymishalua ei ole.

Radikaali vaihtoehto: määräaikainen suhde

Dunderfelt sanoo, ettei ole mikään ihme, että syntyvyys laskee, niin monimutkaiseksi pariutuminen on mennyt. Toisaalta ihmisellä tuntuu olevan ikiaikainen halu löytää puoliso, joten etsiminen ei lopu koskaan. Nykyään myös parisuhdemalleja on monenlaisia ja heteronormatiivinen perinteinen ydinperhemalli ei ole enää se ainoa oikea. Dunderfelt arvelee, että polyamoristen suhteiden määrä saattaa tulevaisuudessa kasvaa.

– Yksi vaihtoehto voisi olla sellainen, että sovitaan, että ollaan yhdessä 10 vuotta. Yritetään tehdä niistä vuosista niin hyvät kuin mahdollista ja panostetaan sen aikaa täysillä. Sen jälkeen voi arvioida tilanteen uudelleen. On valheellista luvata toiselle loppuelämän suhde, jos ajattelee, että voi erotakin. Yhdessä sovittu määräaika vähentäisi eron tuskaa, joka on nyt aivan kammottavaa, Dunderfelt sanoo.

Dunderfeltin uusin kirja Miksi miehet eivät puhu – 21 parisuhteen yleisintä ongelmaa ja niiden ratkaisut ilmestyy 17. huhtikuuta.