12 yhtiötä maksoi yli miljoona euroa veroja Keski-Suomessa – katso kotikuntasi kovimmat yhteisöveron maksajat tästä

1. Valtra Oy, maksuunpannut verot 3 207 853 euroa

Äänekosken Suolahdessa toimiva traktorivalmistaja, joka työllistää Keski-Suomessa noin 900 henkilöä. Valtra kuuluu Agco-yhtymään, joka on yksi maailman johtavista maatalouskone- ja traktorivalmistajista.

2. Osuuskauppa Keskimaa, 3 090 535 e

Maakunnallinen osuuskauppa, joka on Keski-Suomen suurin yksityinen yritystyönantaja. Osuuskaupan palveluksessa oli syyskuun lopussa 1 764 työntekijää.

3. Inwido Finland Oy, 2 876 502 e

Suomen suurin ikkuna- ja ovivalmistaja, jonka pääkonttori siirrettiin Jyväskylästä Vantaalle tämän vuoden alussa. Tehtaat sijaitsevat Haapajärvellä, Kannuksessa, Kuusamossa ja Ruovedellä. Inwidon Jyväskylän konttorissa työskentelee yhä noin 40 henkilöä.

4. Vapo Oy, 2 400 604 e

Valtionyhtiö, jonka pääkonttori on Jyväskylässä. Vapo-konserni on maailman suurimpia energia- ja ympäristöturpeen tuottajia. Yhtiöllä on merkittävä rooli Suomen energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaajana.

5. Jyväskylän Energia Oy, 1 986 506 e

Jyväskylän kaupungin sataprosenttisesti omistama yhtiö on JE-konsernin emoyhtiö. Jyväskylän Energia Oy tytäryhtiöineen tuottaa, myy ja jakelee sähköä, lämpöä ja vettä omistamissaan verkoissa. JE-yhtiöt työllistää noin 254 henkilöä.

6. LähiTapiola Keski-Suomi, 1 744 857 e

Yksi LähiTapiola-ryhmän 20 itsenäisestä, asiakkaidensa omistamasta vakuutus- ja sijoituspalveluita tarjoavasta alueyhtiöstä. Toimii 17 toimipisteessä 14 paikkakunnalla ympäri Keski-Suomen.

7. Tommi Mäkinen Racing Oy, 1 594 223 e

Jyväskylän Puuppolassa toimiva japanilaisen Toyotan ralliautojen valmistuspaikka, jota johtaa nelinkertainen ralliautoilun maailmanmestari Tommi Mäkinen. Toyotan rallitallin kokonaisvahvuus on 145 henkeä. Heistä 95 paiskii töitä Puuppolassa.

8. Meltex Oy Plastics, 1 400 327 e

Jyväskyläläinen putkien ja rakennustarvikkeiden valmistaja ja myyjä. Konserniin kuuluu 6 kaivotehdasta, 3 putkitehdasta ja 9 myymälää. Työntekijöitä on 230.

9. Inmics Oy, 1 208 110 e

Jukka, Tomi ja Timo Autere myivät jyväskyläläisen perheyrityksensä Telialle tämän vuoden alussa. Ict-palvelutalo on sittemmin yhdistynyt Nebulan kanssa Telia Inmics-Nebulaksi.

10. Keski-Suomen Osuuspankki, 1 148 989 e

Yksi OP Ryhmän suurimpia pankkeja. Sillä on Keski-Suomessa 12 toimipistettä. Pankki työllisti viime vuoden lopussa 194 henkilöä.

11. Royal House Oy, 1 042 370 e

Jyväskyläläisen Tapani Rautiaisen kiinteistösijoitusyhtiö. Se ostaa, myy ja vuokraa erilaisia kiinteistöjä ympäri Suomea.

12. Harvia Oy, 1 025 419 e

Muuramelainen kiuas- ja saunayhtiö listautui Helsingin pörssiin maaliskuussa. Harvia työllistää noin 380 palkansaajaa.

13. KotiSun Oy, 929 133 e

Omakotitalojen käyttövesi- ja lämpöverkkoremontteihin erikoistunut jyväskyläläisyritys toimii valtakunnallisesti. Kuului aiemmin Panostaja-konserniin, joka myi viime vuonna enemmistön yhtiöstä CapManin hallinnoimalle CapMan Buyout X -rahastolle.

14. Tikomet Oy, 901 681 e

Kovametallin kierrätykseen sinkkiprosessilla erikoistunut yhtiö. Sen tuotantolaitos sijaitsee Jyväskylän Seppälänkankaalla. 39 henkilöä työllistävä yhtiö on osa yhdysvaltalaista Global Tungsten & Powders (GTP) -yhtiötä, joka puolestaan kuuluu itävaltalaiseen Plansee Group -konserniin.

15. HT Laser Oy, 887 759 e

Keuruulainen perheyritys, jolla on toimipiste seitsemältä eri paikkakunnalla Suomessa. Työntekijöitä on noin 400. HT Laser kuuluu Teiskonen Oy -konserniin.

16. John Crane Safematic Oy, 816 387 e

Muuramelainen prosessiteollisuuden tiivistevalmistaja, joka siirsi vuonna 2014 tuotantonsa Tshekkiin ja Kiinaan. Muuramessa huoltoa ja myyntiä sekä Pohjoismaiden pääpaikka.

17. Jykia Oy, 815 179 e

Kehittää, omistaa, vuokraa ja rakennuttaa toimisto-, tuotanto- ja varastotiloja Jyväskylän alueella. Kuusi henkilöä työllistävän yhtiön omistavat Jyväskylän kaupunki (85%), Laukaan kunta (9%) ja Muuramen kunta (6%). Toimi aiemmin Jykes Kiinteistöt Oy -nimellä.

18. Mustankorkea Oy, 767 877 e

Jyväskylän kaupungin sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kuntien omistama yhtiö, joka tuottaa kattavasti jätehuollon palveluja. Työllistää vakituisesti 35 henkilöä.

19. Dinex Finland Oy, 758 870 e

Laukaan Vihtavuoressa toimiva katalyyttituotteiden valmistaja, joka työllistää noin 130 henkilöä Tanskalaisen perheyhtiö Dinexin omistukseen tehdas siirtyi vuonna 2013.

20. Kuljetus ja muutto O. Jylhä Oy, 750 361 e

Jyväskyläläinen kuljetusliike on Suomen suurin kukkien kuljettaja. Yhtiöllä on terminaalit Jyväskylän lisäksi Helsingissä, Hollannissa ja Saksassa.

Kuntien kovimmat yhteisöveron maksajat

Keski-Suomen ja lähikuntien yhteisöverotaulukkoihin on koottu Jyväskylästä 50, suurimmista muista kunnista 20 ja pienimmistä kunnista viisi suurinta yhteisöä maksuunpantujen verojen mukaan.

Hankasalmi

1. Hanka-Taimen Oy 348 017 71 286 2. Rakennuspalvelu Pynnönen Oy 190 565 39 066 3. PL Projektit Oy 149 090 30 305 4. Jari-Pekka Oy 145 879 30 053 5. Puusepänliike Veljekset Aitto-oja Oy 139 079 28 268

Joutsa

1. J & M Perälä Oy 2 716 214 546 243 2. Insinöörityö Hentinen Oy 1 339 239 270 848 3. Lautturintupa Oy 608 810 121 762 4. Kuljetus ja Maanrakennus Reponen Oy 338 781 68 907 5. Maanrakennus Pertti Kärnä Oy 226 441 46 353

Jyväskylä

1. Osuuskauppa Keskimaa 15 476 465 3 090 535 2. Inwido Finland Oy 14 367 358 2 876 502 3. Vapo Oy 11 988 019 2 400 604 4. Jyväskylän Energia Oy 9 917 531 1 986 506 5. LähiTapiola Keski-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö 8 721 260 1 744 857 6. Tommi Mäkinen Racing Oy 8 594 156 1 594 223 7. Meltex Oy Plastics 6 971 633 1 400 327 8. Inmics Oy 6 025 552 1 208 110 9. Keski-Suomen Osuuspankki 5 729 800 1 148 989 10. Royal House Oy 5 135 998 1 042 370 11. KotiSun Oy 4 630 664 929 133 12. Tikomet Oy 4 493 405 901 681 13. Jykia Oy 4 057 000 815 179 14. Mustankorkea Oy 3 824 384 767 877 15. Kuljetus ja muutto O. Jylhä Oy 3 736 806 750 361 16. Keski-Suomen Media Oy 3 247 233 652 447 17. MAP Medical Technologies Oy 3 142 984 633 356 18. Paytrail Oyj 3 115 931 626 186 19. Fluiconnecto Oy 3 007 541 604 557 20. Lehtisepät Oy 2 973 804 597 761 21. Jyväs-Helmi Oy 2 584 088 519 818 22. Admicom Finland Oy 2 442 782 491 556 23. Keski-Suomen Kiinteistösijoitus Oy 2 171 764 444 498 24. Vaajakosken Rakennuspalvelu Oy 2 106 399 424 280 25. Bittisiirto Oy 1 903 545 389 931 26. Tikka Spikes Oy 1 929 997 388 999 27. Rautpohjan Konepaja Oy 1 857 007 376 641 28. Protacon Group Oy 1 784 008 359 831 29. Nordic Business Forum Oy 1 770 326 358 671 30. KESPET Oy 1 625 620 329 669 31. RestaKoti Oy 1 507 155 306 528 32. Jyväs-Parkki Oy 1 486 213 297 243 33. Joints L.R. Oy 1 449 801 292 960 34. Protacon Solutions Oy 1 379 040 278 808 35. Procemex Oy 1 309 858 264 972 36. Jyväs-Caravan Oy 1 259 610 254 922 37. Kotimäki Yhtiöt Oy 1 256 501 254 300 38. JHS-Kiinteistöt Oy 1 118 443 229 093 39. Pokas Oy 1 097 920 224 921 40. VRP Keski-Suomi Oy 1 103 950 223 790 41. PPwest Oy 1 079 336 221 906 42. Rakennustoimisto Kalevi Alonen Oy 1 078 893 218 779 43. Maajukka Oy 1 075 323 218 065 44. YSP Oy 1 031 566 209 313 45. Hikinoro Oy 1 011 849 205 370 46. Sisustusville Oy 986 768 203 616 47. Keskisuomalainen Oyj 976 376 199 949 48. Education Facilities Oy 970 648 197 130 49. Rakennus-Kaseva Oy 963 344 195 669 50. Järvi-Suomen Asunnot Oy 928 133 191 194

Jämsä

1. Jokilaakson Terveys Oy 3 142 247 631 449 2. Tobermore Oy 3 055 030 619 469 3. Genencor International Oy 2 967 672 596 534 4. Järvelä & Ståhlberg Yhtiöt Oy 2 095 713 422 143 5. Jämsän Seudun Osuuspankki 1 777 002 358 400 6. Kone-Yijälä Oy 1 250 294 253 059 7. Jämsän Terveys Oy 991 651 201 330 8. Jämsän Aluelämpö Oy 931 707 189 341 9. Nisula Forest Oy 878 406 178 700 10. Mestaritiimi Oy 849 118 172 760 11. Mika Ulander Oy 506 359 102 810 12. Kuoreveden Sähkö Oy 472 434 96 913 13. TB Asennus Oy 355 000 94 773 14. ThyssenKrupp Aerospace Finland Oy 438 893 89 280 15. Jyremark Oy 439 664 89 047 16. Jämsänkosken Teräsvalmiste Oy 323 390 66 112 17. Keski-Suomen yhteismetsä 208 962 55 375 18. Coating Source Oy 271 053 55 124 19. Jatesal Oy 268 038 54 609 20. Miralix Oy 259 962 52 867

Kangasniemi

1. Tehomet Oy 1 943 482 391 696 2. Kangasniemen Osuuspankki 1 211 873 245 356 3. Rotomon Oy 611 837 124 474 4. SoftaIdea Oy 529 419 107 702 5. Reifer Oy 467 751 94 407

Kannonkoski

1. Kannonkosken Osuuspankki 245 333 49 700 2. Kannonkone Oy 133 989 27 413 3. Kannonkosken Vanhustentuki r.y. 65 478 13 096 4. VM-Kotelot Oy 41 160 8 299 5. Gummerus Forest Oy 32 304 6 461

Karstula

1. Finn-Savotta Oy 1 077 491 218 498 2. Voiman Oy 541 256 110 111 3. Huliswood Oy 300 610 61 924 4. Bellapipe Oy 283 013 57 558 5. Onsteel Oy 260 004 53 049

Keuruu

1. HT Laser Oy 4 360 545 887 759 2. Suomen Vesileikkaus Oy 1 346 415 272 283 3. Tälli Oy 1 146 637 232 327 4. Finn-Nauha Oy 902 308 183 462 5. Vaissi Oy 538 832 109 617 6. Oy Prolaser Ltd 476 473 96 927 7. Teiskonen Oy 458 626 94 538 8. Keuruun Megamarket Oy 463 792 94 347 9. Keuruun RM Rakennus Oy 454 959 92 549 10. Keurak Oy 382 114 77 617 11. Suomenselän Laminointi Oy 310 394 63 130 12. Kestools Oy 277 410 56 418 13. Rakennuspalvelu Aalinniemi Oy 270 758 55 092 14. Peräisen yhteismetsä 161 682 43 336 15. Keuruun Osuuspankki 206 992 42 088 16. Keuruun Sähkö Oy 195 071 39 662 17. Maanrakennus Laukkanen Oy 172 135 34 995 18. TeraKuu Oy 112 775 22 915 19. Kuljetusliike Laurinen Oy 98 585 20 027 20. Keuruun Kuntoutus Oy 97 474 19 801

Kinnula

1. Matril Oy 126 167 25 640 2. Sammalpeuhojen Perhekoti Oy 110 533 22 491 3. Kinnulan Rakennus- ja Sisustus Oy 84 236 17 234 4. Koivurannan perhekoti Oy 81 157 16 499 5. Holm & Uusitalo Oy 73 098 14 840

Kivijärvi

1. Länttä Tenholan Yhteismetsä 196 422 52 052 2. Kivijärven Rakennuspalvelu Oy 214 429 43 601 3. Penttilän Yhteismetsä 104 618 27 724 4. Rantasompala Kiinteistö Oy 43 633 8 849 5. SS-Työstö Oy 36 569 7 314

Konnevesi

1. Rakennus PorCon Oy 757 738 156 670 2. Konnekuljetus Oy 759 763 154 577 3. CONTRANS OY 178 432 36 619 4. Konneveden Osuuspankki 172 956 35 161 5. Konneveden Soramiehet Oy 124 882 25 378

Kuhmoinen

1. Hinskalan yhteismetsä 607 813 161 071 2. Kuhmoisten Osuuspankki 380 936 77 485 3. Jaatisten yhteismetsä 81 338 21 554 4. Harmonia-Kaluste Oy 98 777 20 066 5. Kuhmoisten Lämpö Oy 89 411 18 310

Kyyjärvi

1. Betset Group Oy 2 837 219 570 444 2. Heatco Finland Oy 521 050 105 999 3. Betset Oy 510 983 103 950 4. Kyyjärven Osuuspankki 344 829 70 138 5. Metallituote Lahtinen Oy 124 783 25 453

Laukaa

1. Dinex Finland Oy 3 748 206 758 870 2. Laukaan Betoni Oy 1 429 178 288 623 3. P-Syketalo Pensionaatti Oy 710 000 192 856 4. Ale-Makasiini Matti Riikonen Oy 845 417 172 007 5. Laser Game Finland Oy 580 381 118 073 6. Nojosniemi Oy 380 155 77 326 7. ID-Systems IDS Oy 344 340 70 218 8. Finse Oy 339 483 69 491 9. ViaCar Oy 339 515 69 056 10. Maansiirto Suuronen Oy 335 561 68 252 11. Rawmance Oy 273 674 56 383 12. Printsport Oy 269 866 54 883 13. Rakennusliike Wivanti Oy 210 000 54 717 14. Huoltotyö Pentti Oy 259 231 52 718 15. Keski-Suomen Tiekaide Oy 255 945 52 548 16. Rakennusliike Pekka Hämäläinen Oy 235 004 47 788 17. Lievestuoreen Lämpö Oy 232 783 47 336 18. Laukaan Asumispalvelusäätiö sr 225 075 46 398 19. Prison Island Finland Oy 221 077 44 954 20. Liikennemainos AIL Oy 200 622 40 792

Luhanka

1. Moto-Jussi Oy 176 527 35 888 2. Maanrakennus O. ja P. Virtanen Oy 105 308 21 395 3. Maanrakennus Ari Helminen Oy 78 929 16 099 4. Taksi ML Laine Oy 41 247 8 249 5. Taveka Oy 24 495 4 899

Multia

1. Suomen Tekniikkapalvelu Oy 992 804 201 575 2. Metsä-Multia Oy 844 046 171 728 3. Multian Osuuspankki 408 357 83 066 4. Veljekset Lehtomäki Oy 217 590 44 245 5. Talastyö Oy 176 062 35 794

Mänttä-Vilppula

1. Runtech Systems Oy 3 517 689 706 538 2. Mäntänvuoren Terveys Oy 2 785 705 560 141 3. TK-Vilmet Oy 1 127 827 228 565 4. Refimex Machinery Oy 968 708 196 742 5. Kinnaskoski Oy 395 539 80 457

Perho

1. Rauta- ja maatalouskeskus Kipakka Oy 270 150 54 941 2. JVS Kiinteistöt Oy 261 069 53 093 3. Monipalvelu Rannila Oy 232 140 47 205 4. Muoviitala Oy 204 864 42 288 5. Koneurakointi ja Kuljetus J Isomöttönen Oy 201 164 40 902

Petäjävesi

1. Ässä-Konsultit Oy 379 139 77 120 2. Metsä-Jokeri Oy 253 271 51 506 3. Petäjäveden osuuspankki 251 843 51 215 4. Vuomet Oy 224 983 45 749 5. Tilitoimisto T Pesonen Oy 206 934 42 076

Pihtipudas

1. Karjalan lisenssisaha Invest Oy 508 678 104 922 2. Savolainen Group Oy 284 384 57 837 3. Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy 156 454 31 803 4. Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy 150 018 30 494 5. Pohjoisen Keski-Suomen Takka Oy 115 000 28 461

Saarijärvi

1. AC-Sähköautot Oy 1 410 379 284 746 2. Tikalan Oy 765 461 156 115 3. Keski-Suomen JK-Center Oy 430 053 87 592 4. Sammakkokangas Oy 366 005 74 447 5. Hokkasen Betonituote Oy 337 584 69 012 6. Logstor Finland Oy 261 729 53 227 7. RV-Hänninen Oy 218 484 44 894 8. Perkiö Oy 211 492 43 203 9. Saarijärven seurakunta 643 874 39 083 10. Automyynti Rautiainen Oy 167 412 34 033 11. Pentti ja Jaana Saastamoinen Oy 142 821 29 029 12. Kirjapainonmäki Oy 115 000 28 490 13. ApoPharma Oy 139 514 28 366 14. Rahkolan Yhteismetsä 106 315 28 173 15. Saarijärven Pesu Oy 136 741 27 792 16. StarCruise Oy 135 210 27 578 17. Raivauspalvelu Sipilä Oy 128 751 26 166 18. ATM-Teollisuusputkistot Oy 126 381 25 700 19. Rakennus Kujala Oy 117 279 23 831 20. Mikkolanaho Oy 115 147 23 397

Toivakka

1. Maansiirto Viiala Oy 808 184 164 431 2. Maanrakennus J&J Mynttinen Oy 216 996 44 124 3. Arja Koriseva Oy 159 535 32 430 4. Hiekkalan yhteismetsä 112 092 29 704 5. Toivakan Puutuote Oy 140 410 28 538

Uurainen

1. Kuljetusliike Ville Silvasti Oy 513 197 105 133 2. Metallisorvaamo Pitkänen Oy 332 563 67 642 3. Maanrakennusliike Valter Lehtonen Oy 325 994 66 783 4. Hirvaskankaan Rakennustyö Oy 297 561 60 519 5. Kuljetus Tannermäki S & T Oy 235 026 47 823

Viitasaari

1. Pisla Oy 944 611 191 927 2. PM-Plast Oy 517 914 105 236 3. Viitasaaren Ruustinna Oy 302 854 61 596 4. JP Kunnossapito Oy 266 972 54 576 5. Maarla Oy 259 524 52 844 6. Keski-Suomen MetsäKymppi Oy 228 165 46 397 7. Kuljetus Villman Oy 165 639 33 672 8. KPS Kuljetus OY 141 994 28 861 9. Viitasaaren Nosto ja Kuljetuspalvelu Oy 132 758 26 981 10. VSJ Huolto Oy 129 966 26 606 11. Oy WILMA-VAUNUT Ltd 129 574 26 354 12. Oy Haka-Wood Ab 122 045 24 929 13. Myllyn Mies Oy 121 570 24 860 14. Fysioterapia ja Lääkärikeskus Täsmähoito Oy 122 106 24 814 15. Viitasaaren Konetarvike Oy 113 946 23 153 16. Kahiro Oy 101 151 20 549 17. Autoliike Koskinen Oy 84 271 17 114 18. LVI-asennus Ville Leppänen Oy 81 721 16 614 19. Lankarakenne Oy 80 790 16 406 20. Aution yhteismetsä osakaskunta 60 766 16 194

Virrat

1. Finncont Oy 2 050 218 411 996 2. Koillis-Satakunnan Sähkö Oy 1 163 972 235 794 3. Virtain Osuuspankki 570 748 116 112 4. Virtain Kiinteistöpalvelu Oy 549 926 112 105 5. Visu Kaluste Oy 481 392 97 928

Ähtäri

1. ForestVital Oy 1 052 074 216 438 2. Mikon Rakennus Oy 888 145 183 868 3. Muovilami Oy 800 969 162 767 4. Sisu-Rakennus Oy 446 572 90 843 5. Jokke-Koneistus Oy 359 319 73 834

Äänekoski