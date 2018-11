E-pelaamisen ammattilainen Lasse "Matumbabam" Urpalainen oli alle 25-vuotiaiden sarjan ylivoimainen palkkakuningas

Kilpapelaaja Lasse Urpalainen on reilusti kovapalkkaisin alle 25-vuotias suomalainen viime vuoden verotietojen perusteella. Urpalaisen verotettavat ansiotulot olivat 1,8 miljoonaa. Urpalainen on e-pelaamisen ammattilainen Dota 2 -pelissä. Dota 2 on taisteluareena-tyyppinen strategiapeli, jossa kukin pelaaja toimii ryhmässä ja ohjaa omaa sankarihahmoaan tavoitteenaan tuhota vastustajaryhmän tukikohta.

Urpilainen on syntynyt vuonna 1995.

Vuoden vanhempi pelialan ammattilainen löytyy myös vastaavan sarjan sijalta kolme. Pyry Seppälän ansiotulot olivat 321 860 euroa ja pääomatulot 19 506 euroa. TreetopCrew Ky:n perustaja pääsi koviin ansioihin kiinni muutama vuosi sitten Virtual Beggar -mobiilipelin kehittämisellä.

Alle 25-vuotiasta suomalaisista toiseksi eniten verotettavia ansiotuloja oli Tuomas Aleksi Jauhiaisella.

Kaiken kaikkiaan vuoden 1992 jälkeen syntyneiden kovimmat verotettavat ansiotulot olivat pääomatuloja. Listan kärjestä löytyy Tomi Kyöstilä, jonka pääomatulot olivat vuonna 2017 reilut neljä miljoonaa euroa. Hän on hammashoitolaitteita myyvän ja valmistavan Planmecan omistaja ja hallituksen jäsen.

Kyöstilä on toisen polven planmecalainen. Monen muunkin nuoren miljoonien taustalla on edellisen sukupolven miljoonia. Esimerkiksi vuoden1992 jälkeen syntyneiden kolmanneksi kovatuloisin on Olli Herlin, jonka pääomatulot olivat 2,26 miljoonaa euroa. Hänen koko etunimensä on Olli Ilkka Julius, josta jo näkyy, että kyseessä on Cargotecin suuromistajan Ilkka Herlinin poika. Ilkka Herlin taas on Koneen entisen toimitusjohtajan Pekka Herlinin poika.

Vuoden 1992 jälkeen syntyneiden listan toiseksi kovatuloisin on kryptovaluutta bitcoineilla vaurastunut Aarni Saarimaa. Hän ylitti tänä vuonna valtakunnallisen uutiskynnyksen, kun esimerkiksi Independent uutisoi Saarnimaan joutuneen bitcoin-varkauden kohteeksi. Häneltä vietiin lehtitietojen mukaan yli 31 miljoonan euron arvosta bitcoineja Thaimaassa.

Urpalainen on kovilla ansiotuloillaan ennen vuotta 1992 syntyneiden listalla neljänneksi kovatuloisin, vaikka hänen pääomatulonsa olivat viime vuonna vain 2 000 euroa.