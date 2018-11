Jyväskyläläinen kryptovaluuttaguru ei halunnut kommentoida 1,26 miljoonan tienestejään – Myös Alexander Hanhikosken miljoonatulojen taustat selvisivät: tuhatkertaisti sijoituksensa

Vuotuisen verotietojen julkistamisen mediakarnevaalin eturivin nimeksi nousi tänä vuonna jyväskyläläistaustainen start up -yrittäjä Alexander Hanhikoski.

Hanhikoski sijoittui koko Suomen suurituloisimpien listan kolmanneksi 24,6 miljoonan euron tuloilla, jotka koostuivat lähes täysin miehen mammuttimaisista pääomatuloista.

Selvyys mittavalle potille saatiin keskiviikkoaamupäivällä, kun jyväskyläläisen kryptovaluuttalan yrityksen Prasos Oy:n yhteisövastaava Pessi Peura julkaisi yrityksensä hallinnoimalla Bittiraha.fi-sivustolla Hanhikosken sijoitussiirtoja käsittelevän blogikirjoituksen.

Peura kertoo tutustuneensa Hanhikoskeen opiskeluaikoinaan Jyväskylässä.

Hänen kirjoituksensa mukaan Hanhikoski sijoitti omaisuuttaan uunituoreeseen Ethereum-kryptovaluuttaan sen ennakkomyyntivaiheessa, johon otettiin mukaan vain rajallinen joukko sijoittajia. Tässä vaiheessa Ethereiden myyntihinta oli 0,30 dollaria kappaleelta.

Vuoden 2017 loppupuolella julkaistusta Ethereumista oli kasvanut markkina-arvoltaan toisiksi suurin kryptovaluutta maailmassa. Sen markkinahinta ylitti hetkellisesti 1 300 dollarin rajan.

–Hän on yksi parhaiten Suomessa kryptovaluuttasijoituksilla tienanneista ihmisistä. Totta kai miehellä on erittäin kannattavaa yritystoimintaa myös, mutta sen osuus tuloista on pieni, Peura kommentoi Keskisuomalaiselle keskiviikkona.

Hanhikoski jakoi keskiviikko-iltapäivällä tiedotteen eri medioille, jossa hän vahvisti tiedot paikkansapitäviksi. Alkusumma, noin 20 000 euron vuonna 2013 kryptovaluuttaan sijoitettu nettovarallisuus, tuhatkertaistui neljässä vuodessa.

– Myynnin hetkellä vasta tuntui, että rahasumma konkretisoitui itselle. Euforian tunteet olivat voimakkaita, Hanhikoski kirjoittaa.

– Tämä Ethereum, jolla Hanhikoski rikastui, on muuten tulossa meidän sijoituskohdealustalle tässä lähiaikoina, Peura muistuttaa.

He tienasivat eniten viime vuonna

Peuran edustama Prasos Oy on Pohjoismaiden suurin kryptovaluuttapalveluja tarjoava yritys.

Sille vuosi 2017 oli hurja. Yritys moninkertaisti Bitcoin-huuman keskellä liikevaihtonsa 800 000 eurosta noin kolmen miljoonan euron tietämille.

Prasos Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja on jyväskyläläinen Henry Brade, joka lukeutuu maan tunnetuimpiin kryptovaluutan puolestapuhujin.

Hän tienasi vuonna 2017 yhteensä 1,26 miljoonaa euroa, josta ansiotuloina vain 30 000 euroa.

Brade ei halunnut kommentoida tulojaan Keskisuomalaiselle keskiviikkona.

– Hän ei ole halunnut kommentoida. Hän on yrityksen suurin omistaja, ja olemme tehneet onnistunutta rahoituskierrosta, Peura toteaa.

– Loppu varmaan selittyy sitten sijoitustuotoilla.