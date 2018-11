Jyväskyläläisen Protaconin jättikauppa synnytti hyviä veronmaksajia

Lähes 16 miljoonaa euroa viime vuonna tienannut Protaconin kasvustrategian johtaja Timo Akselin on verolistoilla kestomenestyjä. Jyväskyläläisen Protaconin enemmistö myytiin viime vuonna pääomasijoittaja MB Rahastoille, ja Akselinin mukaan se oli yksi kolmesta tulevaisuuden linjavaihtoehdoista. Tuolla kaupalla selittyy protaconilaisten joukkonousu hyviin veronmaksajiin.

– Kun meissä ikää kertyy, niin vaihtoehtoina olivat eläkejärjestelyt, teollinen ostaja tai pääomasijoittaja. Ostajaehdokkaita oli paljon ainutlaatuiselle toimijalle. Päädyimme sijoitusrahastoon. Se kasvattaa Protaconia 4–5 vuodessa siten, että liikevaihdossa rikotaan 100 miljoonan euron raja, kertoo Akselin.

Protacon tarjoaa palveluita prosessi- ja laitossuunnitteluun, on teollisuuden tuotekehityksen teknologiakumppani sekä digitaalisen palveluliiketoiminnan erikoisosaaja. Osaamista on tarjolla teollisuuspajan lattialta aina pilvipalveluihin.

– MB Rahastoilla ajurina on digitalisaatio ja alustana Protacon, tiivistää Akselin.

Itse kauppa syntyi vauhdilla pitkien työpäivien ja työ-öiden siivittämänä. Ostajan puhelinsoittoon Akselin vastasi tammikuussa.

– Yhteinen sävel löytyi tavatessa. Pääomasijoittaja kasvuohjelma on kunnianhimoinen. Sen jälkeen vaihtoehdot ovat myynti tai pörssi. Juhannuksena kauppa klousattiin ja allekirjoitus oli 16. elokuuta. Sen jälkeen olen tehnyt neljä kasvuun liittyvää yritysostoa ja vielä muutamia on tekemättä. Kokonaisuuteen istuvien yritysten löytäminen on minun työsarkaa nykyisin, kertoo Akselin.

Yritys on perustettu vuonna 1990. Nykyisin yhtiössä työskentelee noin 350 henkeä ja konsernin liikevaihto on yli 30 miljoona euroa. Perustamisen aikaan Suomi syöksyi lamaan ja pian Protaconin talouslaiva ui syvällä. Akselin tarttui määrätietoisesti ruoriin.

– Luova hulluus tässä miestä leimaa. Kohtaamani vaikeudet vain kasvattavat kierroksia, sanoo Akselin.