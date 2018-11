Nämä yritykset maksoivat eniten yhteisöveroa Keski-Suomen maakunnassa: kärjessä Valtra

Äänekosken Suolahdessa toimiva traktorinvalmistaja Valtra oli edellisvuoden tapaan Keski-Suomen ja sen lähikuntien suurin yhteisöveron maksaja viime vuonna. Se maksoi veroa yli 3,2 miljoonaa euroa, mikä oli noin 200 000 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tässä jutussa julkaistun top 20 -listan merkittävin nousija oli Osuuskauppa Keskimaa. Se nousi toiselle tilalla edellisvuoden neljänneltä sijalta. Keskimaa maksoi yhteisöveroa reilut kolme miljoonaa euroa, mikä taas oli reilut 200 000 euroa enemmän kuin vuonna 2016.

– Lisääntyneen veronmaksun taustalla on Keskimaan parantunut tulos. Se perustuu pitkälti useita vuosia kestäneeseen kustannustehokkuuden kohentamiseen. Konsernin kustannukset ovat pienentyneet vuositasolla noin kymmenen miljoonaa euroa vuosina 2013–2018, Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä toteaa.

Hänen mukaansa toinen keskeinen tekijä myönteisessä kehityksessä on ruokakaupan myyntikatteesta tinkiminen. Vuositasolla vähennys on yli seitsemän miljoonaa euroa.

– Sen ansiosta myynnin volyymi on kasvanut. Sitä on lisännyt omalta osaltaan myös uusi Seppälän Prisma, jonka suosio on ylittänyt kaikki odotukset.

Toimitusjohtaja Määtän mielestä yhteisöveron tasoa ei pidä nostaa nykyisestä 20 prosentista.

– Verokiila on vähittäiskaupan toimijoilla jo ennestään aika kova. Esimerkiksi ruuan hinnasta yli 40 prosenttia on veroa.

Suomen suurin ikkuna- ja ovivalmistaja Inwido Finland säilytti paikkansa listalla kolmantena, vaikka tällä kertaa yritys ei onnistunut puhkaisemaan kolmen miljoonan euron rajaa, joka viimeksi ylittyi.

Keskisen Suomen 20 suurinta yhteisöveron maksajaa maksoivat veroja yhteensä 29,4 miljoonaa euroa, mikä oli reilut kaksi miljoonaa enemmän kuin vuosi aiemmin. Nousukausi näkyy siis mukavasti myös yhteiskunnan ­saamissa verotuloissa.

Viime vuonna 12 yksittäistä yritystä maksoi yhteisöveroa yli miljoona euroa. Vuotta aiemmin niitä oli kymmenen.

Listalle ylsi reilun 750 000 euron veroilla. Vuotta aiemmin alaraja oli 130 000 euroa pienempi.

Lista eli jälleen jonkin verran. Yhtiöistä 13 oli kahdenkymmenen kärjessä myös edellisellä kerralla

Listalle nousivat Keski-Suomen Osuuspankki, Royal House, Tikomet, HT Laser, Jykia, Dinex Finland ja Mustankorkea Oy.

Komean paluun teki aiempien vuosien kestomenestyjä Royal House, joka pomppasi suoraan sijalle 11. Julkisuutta kartteleva kiinteistösijoittaja Tapani Rautiainen teki kauppaa suurilla summilla.

Top 20 -listalta putosivat Rakennusliike Koivukoski, Nammo Vihtavuori, Keski-Suomen Media, Silenta, Agco Suomi, Diretor sekä Lehtisepät.

Listallepääsyrajan alle jäi kahdeksan yritystä, jotka maksoivat yhteisöveroa yli puoli miljoonaa euroa. Ne saattavat hyvinkin ­nousta lähivuosina top 20:een.

Ensimmäinen kärkkyjä on Keski-Suomen Media. Sen jälkeen tulevat Tikkakoskella toimiva radiolääkeyritys MAP Medical Technologies ja jämsäläinen Jokilaakson Terveys Oy.

Vertailu ei huomioi konserneja. Esimerkiksi Keskisuomalainen-konserni maksoi yhteisöveroja viime vuonna yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa. Siitä niiden yhtiöiden, joiden kotipaikka on Keski-Suomessa (Jyväskylässä), osuus oli yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa.

Näitä yhtiöitä ovat emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj, Keski-Suomen Media Oy, Lehtisepät Oy, Mediasepät Oy, Kamua Oy, Tietoykkönen Oy ja Väli-Suomen Media Oy.

Yhteisöjen maksama yhteisövero kirjataan verotilastossa siihen kuntaan, missä yhtiöllä on kotipaikka. Niinpä esimerkiksi Helsingissä kotipaikkaansa pitävät metsäyhtiöt puuttuvat verottajan Keski-Suomea koskevalta listalta, vaikka ne maksavatkin yhteisöveroa toimipaikkakunnillaan, kuten Jämsässä ja Äänekoskella.