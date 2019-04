Konneveden jääratakisoissa vakavasti loukkaantunut Erkki Silvasti: "Olisi voinut käydä huonomminkin"

Näin toteaa Erkki Silvasti. Eikä ole katkera.

– Ketään ei voi syyttää tapahtuneesta. Käynyt mikä käynyt. Jokainen tietää, joka sinne lähtee, että kun laittaa kypärän päähän, siellä voi tapahtua mitä vain. Vauhdit ovat kovat ja lähekkäin ajetaan.

Katkeruuden sijasta Silvasti on kiitollinen. Hän haluaa kiittää Konnevedellä paikalla ollutta, ripeästi toiminutta hoitohenkilökuntaa, kilpailun nopeasti keskeyttänyttä kilpailunjohtajaa, monia tuttujaan ja myös tuntemattomia.

– Ihmiset ovat olleet hyvinkin kiinnostuneita ja huolissaan, miten ylipäätän jaksan ja tulenko ollenkaan kuntoon. Tuntuu mukavalta, kun ihmiset välittävät.

Moottoriurheilu on tuonut Silvastille paljon kavereita ympäri Suomea ja Eurooppaa.

– Hetkeäkään en antaisi pois tämän moottoriurheilun parista, vaikka niitä huonojakin hetkiä on ollut. Pääsääntöisesti on jäänyt parempia muistoja ja tullut paljon hirveän hyviä ystäviä ympäri maailmaa. Se ehkä on ollut, se mikä on kannustanut jatkamaan.

Moottoripyöräkipinän Silvasti peri kilpaa ajaneelta Timo-isältään aivan pikkupoikana.

– Olin viiden vanha, kun isä osti meille lapsille ensimmäisen moottoripyörän. Sillä sitten ajettiin ympyrää siskojen kanssa.

Kipinä taitaa periytyä myös seuraavalle sukupolvelle. Silvastin ja Henna-vaimon lapset Alma, 5, ja Ilmari, kohta 3, ovat jo opetelleet ajamisen aakkosia.

– Alma aloitti ajamisen kolmen vanhana pienellä mopolla, jossa on apupyörät. Hän pärjää pyörän kanssa jo ihan hyvin: hallitsee kaasun ja jarrun. Ilmarikin on kovasti kiinnostunut, mutta ei vielä oikein hahmota kaasua ja jarrua.

Lapsilla on turvallinen kotipiha opetella ajamista. Silvastien omakotitalo noin neljän kilometrin päässä Uuraisten keskustasta – kuitenkin Saarijärven puolella – on maalaisidylli. Lähimpään ympärivuotiseen naapuriin on matkaa kilometri.