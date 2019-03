Sympaattisen söpö pikkumaasturi kerää katseita liikenteessä – katso koeajovideo

Vuosien saatossa Jimny ei ole pyöristynyt muodoiltaan, vaan säilyttänyt kulmikkaat muotonsa sympaattisella tavalla. Uutukainen kuuluu olemukseltaan niihin autoihin, jotka pitää ehdottomasti koeajaa.

Suzukin muotoilu on onnistunut, se on retromaisen kulmikas. Auton sivut ja sivuikkunat ovat lähes pystysuorat ja näin tilankäyttö on maksimoitu. Mustat pyöräkotelot, puskurit ja katto luovat taas nykyajan tunnelmaa.

Teknisesti uusi Jimny kulkee omia polkujaan. Autossa on vapaasti hengittävä 1,5-litrainen bensiinimoottori. Korin alla on vanha kunnon tikapuurunko ja jäykät akselit. Auton turvallisuuspuoli on kuitenkin päivitetty vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.

Jimny on maastoauto, aito sellainen. Neliveto, alennusvaihteisto, korkea 21 sentin maavara, auton keveys ja suuret maastoajokulmat antavat Suzukille mahdollisuuden olla vaikeiden metsäteiden hallitsija.

Kaupungissakin Jimny on vaivaton ajettava. Auton kääntösäde on pieni. Uutuus on vain 3,65 metriä pitkä ja 1,65 senttiä leveä, joten se mahtuu melkeinpä puolikkaaseen parkkiruutuun. Korkella sijaitsevat penkit ja hyvä näkyvyys ulos ovat nekin plussaa kaupungissa.

Kaiken tämän lisäksi uusi Suzuki Jimny on sympaattisen söpö.

Katso koeajovideo maasturiuutuudesta.