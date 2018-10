Äärioikeistolainen Jair Bolsonaro on voittamassa Brasilian presidentinvaalit

Äärioikeistolaisesta Jair Bolsonarosta on tulossa Brasilian seuraava presidentti. Vaalien toisella kierroksella hän on saanut 55,7 prosenttia äänistä, kun äänistä on laskettu yli 88 prosenttia. Ovensuukyselyiden mukaan Bolsonaro on saamassa äänistä 56 prosenttia, vasemmiston Fernando Haddad 44 prosenttia.

Bolsonaro on entinen armeijan kapteeni, joka ihailee avoimesti Brasilian vuosien 1964–1985 sotilasdiktatuurin aikaa. Hän on myös herättänyt huomiota nais- ja vähemmistövihamielisillä lausunnoillaan.

Monille äänestäjille Bolsonaro on mieluinen vaihtoehto maata vuosina 2003–2016 hallinneille vasemmistolaisille.

Vaalien ensimmäisellä kierroksella Bolsonaro kertäsi 46 prosenttia äänistä.

Köyh

yyden aiheuttama "krapula" selittää Bolsonaron suosiota

Bolsonaro on tunnettu kovasanaisena ehdokkaana, joka jättää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin varjoonsa. Hän on muun muassa arvioinut kilpailevan (nais)kansanedustajan olevan "liian ruma raiskattavaksi". Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Mikael Wigell arvioi aiemmin STT:lle, että rääväsuupoliitikon menestystä selittää Brasilian vaikea tilanne. 2000-luvun alun suuri toiveikkuus ja varallisuuden lisääntyminen ovat vaihtuneet suureen pettymykseen.

– Tämä on krapulaa siitä, Wigell tiivistää.

Brasilian syvin lama on kestänyt vuosikausia ja monet kansalaiset ovat vajonneet takaisin köyhyyteen. Entisiä presidenttejä tutkitaan tai on tuomittu korruptiosta. Näissä asetelmissa Bolsonaro on onnistunut myymään itsensä uutena voimana politiikan ulkopuolelta, vaikka vankkaa taantumusta edustava mies on istunut jo vuosikausia maan parlamentissa.