Äärioikeistopuolueen kannatus ylitti odotukset Andalusian itsehallintoalueen vaaleissa

Äärioikeistolainen Vox-puolue on saanut 12 paikkaa Andalusian itsehallintoalueen vaaleissa Espanjassa. Itsehallintoalueen vaaleissa äänistä on laskettu yli 90 prosenttia, ja valta on siirtymässä vasemmistolta oikeistolle yli kolmen vuosikymmenen jälkeen.

Voxille povattiin kannatusmittauksissa korkeintaan viittä paikkaa parlamentissa, joten sen suosiota voidaan pitää yllättävänä. Voxin vaalikampanjan pääteemat olivat laittoman maahanmuuton vastustaminen ja Espanjan itsehallintoalueiden itsenäisyyspyrkimyksien vastustaminen.

Andalusian vaalit on nähty myös kesäkuussa Espanjan pääministeriksi nousseen Pedro Sanchezin kannatusmittaukseksi. Sanchezin edustama sosialistipuolue PSOE on saamassa 33 paikkaa Andalusian parlamentissa, mikä tarkoittaa historiallisen heikkoa tulosta ja 14 paikan menetystä.

Myös toinen vasemmistopuolue, Adelante Andalusia, on menettämässä muutaman paikan parlamentissa.

Voxin lisäksi keskustaoikeistolainen Ciudadanos-puolue on kohentamassa asemiaan 12 lisäpaikalla. Konservatiivipuolue PP:n kannatus hiipui, mutta se on silti saamassa 26 paikkaa parlamentista.

Sunnuntaina alkuillasta saatu ensimmäinen äänestysprosentti Andalusian vaaleissa oli 46,4 prosenttia. Se on viisi prosenttiyksikköä heikompi kuin itsehallintoalueen edellisissä vaaleissa vuonna 2015.

Andalusian vaalit ovat esimakua Espanjan alkavalle vaalitielle. Maassa pidetään kunnallis- ja aluevaaleja pitkin ensi vuotta. Myös ennenaikaiset parlamenttivaalit saatetaan pitää europarlamenttivaalien yhteydessä.