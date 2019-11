Äitinsä mukana Isisin luo matkannut lapsi palautettiin kotiin al-Holin leiriltä Italiaan

Äitinsä mukana äärijärjestö Isisin luokse Syyriaan matkustanut albanialainen poika oli torstaina matkalla kotiinsa Italiaan Syyriasta al-Holin leiriltä. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto kertoi, että poika oli torstaina Libanonin pääkaupungissa Beirutissa, josta matkan oli määrä jatkua Italiaa kohti.

Tapaus on ensimmäinen Damaskoksen kautta koordinoitu palautus al-Holin leiriltä, joka on ollut pitkään kansainvälisen kiistelyn kohteena. Leirillä majailee tuhansia ihmisiä, joiden epäillään kuuluneen Isisiin. Taistelijoiksi epäiltyjen leirillä on myös noin 8 000 lasta, joista yli puolet on alle viisivuotiaita. Sadat lapset ovat orpoja.

Italiassa kansalaiset ovat kiivaasti seuranneet 11-vuotiaan, Italiassa albanialaisille vanhemmille syntyneen Alvin-pojan tarinan etenemistä sen jälkeen, kun hänen oleilunsa al-Holin leirillä kävi ilmi viime kuussa. Mediassa esitettiin tuolloin video pojan ja tämän isän tunteikkaasta jälleennäkemisestä.

Vapaaehtoiset saattoivat pojan

Avustusjärjestön edustaja Tommaso Della Longa kertoi pojan äidin napanneen lapsen ja vieneen tämän mukanaan Syyriaan, jossa nainen liittyi Isisin joukkoihin. Järjestön mukaan pojan äiti kuoli taistelussa.

Italian ja Albanian viranomaisten tuella ja Damaskoksessa käytyjen neuvottelujen jälkeen järjestö sai lapsen huostaansa keskiviikkona. Syyrian Punaisen Puolikuun vapaaehtoiset saattoivat pojan al-Holilta Damaskokseen.

Maailmalla on varoiteltu Isis-taistelijoiden pakenevan al-Holilta sekä muilta kurdien ylläpitämiltä leireiltä ja vankiloista sen jälkeen kun Turkki viime kuussa hyökkäsi Pohjois-Syyriaan. Kurdien edustajat ovat toistuvasti vedonneet länsimaihin, jotta ne hoitaisivat kansalaisensa pois leiriltä. Länsimaat eivät ole ehdotuksesta innostuneet.

Itävalta, Saksa, Ranska ja Belgia ovat ottaneet joitakuita orpoja takaisin, ja Yhdysvallat on palauttanut joitakin naisia lapsineen. Kazakstan, Uzbekistan ja Kosovo ovat palauttaneet kymmeniä naisia ja lapsia.