Öljytankkeri roihuaa yhä Kiinan rannikolla – vaarassa räjähtää ja upota

Kiinan itärannikolla rahtilaivaan törmännyt öljytankkeri roihuaa edelleen. Kiinan liikenneministeriö on julkaissut aluksesta kuvan, jossa alus on savun ja liekkien vallassa.

Kiinan viranomaisten mukaan tankkeri on vaarassa räjähtää ja upota. Huolena on myös myrkyllinen kaasu, joka on vaaraksi pelastustyöntekijöille.

Kiina kertoi myöhään eilen lähettäneensä tankkerin luokse torjunta-aluksia. Ympäristöjärjestö Greenpeace ilmaisi eilen olevansa huolissaan, että miljoonan öljytynnyrin lasti voi aiheuttaa suuren ympäristövahingon. Ympäristökatastrofin vaara ei ole niin suuri, jos suuri osa öljystä ehtii palaa ennen kuin alus uppoaa.

– Jos alus kuitenkin uppoaa ennen öljyn palamista, torjuntaoperaatio olisi erittäin vaikea, Greenpeace ennustaa.

Kiina on laajentanut tankkerin miehistön etsintöjä. Kateissa on 31 ihmistä. Etsintöjä ja muita töitä haittaavat kehnot sääolot eli sade, tuuli ja aallot.

274-metrinen öljytankkeri oli matkalla Etelä-Koreaan, kun se törmäsi lauantaina kiinalaiseen rahtialukseen parisataa kilometriä Shanghaista itään.

Tankkeri syttyi tuleen törmäyksen jälkeen. Rahtilaivan 21-henkinen miehistö saatiin pelastettua.