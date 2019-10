100  000 ihmistä paennut kodeistaan Turkin hyökkäystä – Yhdysvallat valmis asettamaan Turkille merkittäviä talouspakotteita

Yhdysvallat on valmis asettamaan Turkille merkittäviä talouspakotteita, joiden tarkoituksena on saada maa lopettamaan sotilastoimet Syyrian luoteisosassa, sanoo Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin.

Mnuchinin mukaan Yhdysvallat voi halutessaan pysäyttää Turkin talouden. Presidentti Donald Trump ei kuitenkaan ole vielä allekirjoittanut määräystä pakotteista.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi aikaisemmin, ettei maa ole valmis lopettamaan hyökkäystään toisten maiden uhkauksien vuoksi.

Turkki jatkoi perjantaina kolmatta päivää hyökkäystään Syyrian lounaisosaan siitäkin huolimatta, että Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon varoitti siitä koituvan maalle vakavia seurauksia. Yhdysvaltain puolustusministeri Mark Esper joutui myöntämään, ettei hyökkäyksen pysäyttämisestä ollut mitään merkkejä, vaikka Esper oli asiasta torstaina keskustellut turkkilaiskollegansa Hulusi Akarin kanssa puhelimessa.

Toisaalta Turkin hyökkäys on tähän mennessä ollut verrattain rajoitettu, sanoi Yhdysvaltain maavoimien esikuntapäällikkö Mark Milley.

- Turkkilaiset ovat tehneet ilmaiskuja, ampuneet tykistökeskityksiä sekä tulittaneet hyökkäysvaunuista rajan pohjoispuolelta. Etelään on meidän tietojemme mukaan toistaiseksi tullut varsin rajoitetusti maajoukkoja, Milley sanoi.

YK:n perjantaisen arvion mukaan Turkin hyökkäyksen vuoksi noin 100 000 ihmistä on jo joutunut jättämään kotinsa. Lisäksi vajaan puolen miljoonan ihmisen Hasakehin kaupungin ja sen ympäristöalueiden vedenpuhdistamot eivät enää toimi.

Turkki puolestaan kertoi kahdeksan siviilin kuolleen ja 35 haavoittuneen kurdien kranaattitulessa Nusaybinin rajakaupunkiin.

Isis-vankeja pakeni

Kurdijoukkojen mukaan viisi äärijärjestö Isisin vankia onnistui pakenemaan Navkurin vankilasta Qamishlissa, kun kranaattikeskitys osui vankilan lähelle. Navkurissa on enimmäkseen ulkomaisia jihadisteja.

Qamishilissa räjähti perjantaina myös autopommi, joka tappoi ainakin kuusi ihmistä. Äärijärjestö Isis ilmoitti myöhemmin tehneensä iskun.

Turkin mukaan viisi sotilasta on saanut surmansa taisteluissa. Kurditaistelijoita on Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan kuollut ainakin 29 ja siviilejä kymmenkunta.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan amerikkalaiset voisivat toimia välittäjinä Turkin ja Syyrian kurdiryhmien välillä. Trump esitti ajatuksen Twitterissä, jossa hän pohti, että välittäjän rooli voisi olla yksi kolmesta vaihtoehdosta, jolla Yhdysvallat vastaa Turkin toimiin. Muita vaihtoehtoja Trumpin mukaan olisivat talouspakotteet tai Turkin hyökkäykseen vastaaminen sotilaallisin keinoin.

Suomen ulkoministerin Pekka Haaviston (vihr.) mukaan ajatus on hyvä.

– Luen tätä niin, että Trump olisi valmis välittämään tai neuvottelemaan Turkin ja kurdien välillä, Haavisto sanoi eduskunnassa.

Turkin hyökkäys on herättänyt myös huolta rajavyöhykkeen lähellä sijaitsevasta al-Holin leiristä, jolla on myös suomalaisia.

– Tietysti uhkana on, että näiden leirien työntekijät vähenevät, ja sitä kautta myös ehkä erilainen huolenpito, elintarvikehuolto tai terveydenhuolto. Mitään ihan tarkkaa kuvaa ei ole, mutta totta kai olemme katsoneet tilannetta myös sillä silmällä, että jos tapahtuu tilanteen nopea heikkeneminen tai kärjistyminen, Haavisto sanoi STT:n haastattelussa.