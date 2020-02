130 ihmistä pääsee pois Teneriffan karanteenihotellista

Kanariansaarten Teneriffalla 130 ihmistä pääsee lähtemään hotellista, jossa majoittuneilla oli aiemmin todettu koronavirustartuntoja, kertoo espanjalainen uutistoimisto Efe.

Teneriffan Adejessa sijaitsevassa hotellissa on ollut viime päivien ajan karanteenissa useita satoja turisteja.

Hotellissa on ainakin 20 suomalaismatkailijaa, joista 16 on Aurinkomatkojen ja neljä TUIn asiakkaita.

TUI Finlandilla ei toistaiseksi ole tiedossa, onko hotellista pois pääsevien joukossa suomalaisia.

Koronavirus on levinnyt jo yli 40 maahan

Koronavirus on levinnyt jo yli 45 maahan, ja virustartunnan on saanut noin 81 000 ihmistä. Kuolleita on yli 2 760, joista Kiinan ulkopuolella yli 40.

Tartunnan saaneita on muissa maissa kuin Kiinassa noin 2 900.

Japanissa viranomaiset ilmoittivat tänään, että viruksesta jo kertaalleen parantuneella naisella on todettu jälleen tartunta. Kyse on ensimmäisestä tapauksesta, jossa ihminen on saanut tartunnan toistamiseen.

Naisella todettiin ensi kerran koronavirustartunta 29. tammikuuta. Hän oli työskennellyt oppaana bussissa, jossa oli ollut turisteja kiinalaisesta Wuhanin kaupungista. Myös bussinkuljettajalla todettiin tartunta.

Sairaalasta kotiutuksen jälkeen naisen testitulos oli 6. helmikuuta negatiivinen, vaikka hänellä oli yhä yskää. Hänellä ei ollut oireita viikkoa myöhemmin. Nainen palasi lääkärin vastaanotolle 21. helmikuuta kipeän kurkun ja rintakipujen takia. Eilen testi osoitti naisen saaneen koronaviruksen toisen kerran.

Japanissa liki 190 ihmistä on tähän mennessä sairastunut virukseen. Lisäksi maassa on todettu yli 700 risteilyalus Princess Diamondiin liittyvää koronavirustartuntaa. Alus on ollut eristyksissä Jokohaman satamassa helmikuun alusta.

Neljä laivalla viruksen saanutta on kuollut siihen.

Koronavirus on levinnyt jälleen uusiin Euroopan maihin

Virossa on todettu ensimmäinen koronavirustartunta, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Virossa asuva Iranin kansalainen oli matkustanut bussilla Latvian Riiasta Viroon eilen. Hän on tällä hetkellä hoidettavana ja eristettynä tallinnalaisessa sairaalassa. Viranomaiset yrittävät jäljittää miehen kanssa samassa bussissa matkustaneita. Hän oli matkustanut Lux Express -yhtiön bussilla Riiasta Tallinnaan. Sitä ennen hän oli lentänyt Iranista Turkin kautta Latviaan.

Myös Tanskasta on löydetty ensimmäinen koronavirustapaus. Tanskan viranomaisten mukaan koronaviruksesta sairastunut tanskalaismies oli ollut lomalla Pohjois-Italiassa.

Uuden koronaviruksen tartuntamäärät ovat viime päivinä kääntyneet nousuun useissa maissa Kiinan ulkopuolella.

Italiassa koronavirus on levinnyt ripeimmin Euroopassa. Tartunnan saaneita on maassa yli 520. Viruksen seurauksena on kuollut 14 ihmistä, kertoo BBC.

Kiina raportoi alhaisimman koronaviruskuolemien määrän yli kuukauteen

Samaan aikaan, kun virus on jatkanut leviämästään muualla, Kiinassa on raportoitu alhaisin koronaviruskuolemien määrä yli kuukauteen. Kiinan viranomaiset kertoivat varhain tänään 29 uudesta koronaviruskuolemasta. Kiinassa on noin kahden kuukauden aikana kuollut viruksen seurauksena yhteensä ainakin 2 700 ihmistä.

Uusia tartuntoja kerrotaan olevan noin 430 eli hieman enemmän kuin keskiviikkona. Sairastuneita on maan viranomaisten mukaan nyt yli 78 000.

Saudi-Arabia keskeytti viisumien myöntämisen pyhiinvaeltajille

Saudi-Arabia ei myönnä toistaiseksi viisumia pyhiinvaeltajille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Vuosittain Saudi-Arabiassa käy miljoonia pyhiinvaeltajia islamin pyhillä paikoilla Mekassa ja Medinassa.

Saudi-Arabia on keskeyttänyt viisumien myöntämisen myös ihmisille, jotka tulevat maista, joissa on todettu koronavirustartuntoja.

Toistaiseksi Saudi-Arabiassa ei ole todettu yhtäkään tartuntaa, mutta se on ollut huolissaan viruksen mahdollisesta leviämisestä lähimaista. Arabiemiraatit on ilmoittanut 13:sta, Kuwait 43:sta, Bahrain 33:sta ja Oman 4 tapauksesta. Iran on puolestaan ilmoittanut 26 ihmisen kuolleen virukseen.

Japani saa kritiikkiä risteilyalus Princess Diamondin eristyksen huolimattomasta hoidosta

Japanissa pääministeri Shinzo Abe on määrännyt kaikki maan perus- ja toisen asteen koulut suljettavaksi kuukauden ajaksi ensi viikosta lähtien koronaviruksen vuoksi.

Osittain samalle ajalle osuu myös koululaisten kevätloma, joka tyypillisesti päättyy huhtikuun alussa.

Japani on saanut kritiikkiä siitä, miten se on hoitanut risteilyalus Diamond Princessin eristyksen. Satoja matkustajia päästettiin lähtemään alukselta 14 päivän karanteenin jälkeen, mutta useilta heistä löydettiin myöhemmin koronavirustartunta.

Japani on myöntänyt, että osa aluksen matkustajista päästettiin lähtemään eristyksistä liian aikaisin ja ilman, että eristyksen aikana olisi tehty heille tarvittavia varmistustestejä.