17 haavoittui veitsihyökkäyksessä Japanissa, joukossa useita lapsia – koululaistyttö kuoli iskussa

Japanissa useita ihmisiä on haavoittunut ja yhden kerrotaan kuolleen puukkohyökkäyksessä Kawasakin kaupungissa, kertovat paikalliset pelastusviranomaiset. Uutistoimisto AFP:n mukaan haavoittuneita on 17 ja joukossa on useita lapsia.

Japanin yleisradioyhtiö NHK:n mukaan poliisi on vahvistanut yhden alakouluikäisen tytön kuolleen hyökkäyksessä. NHK:n mukaan loukkaantuneita olisi 15, joista suurin osa koululaislapsia.

Poliisi on kertonut ottaneensa kiinni miehen iskusta epäiltynä. Epäilty oli puukottanut itseään ja kuoli myöhemmin saamiinsa vammoihin. Iskun motiivista ei ole toistaiseksi tietoa.

Hyökkäys sattui aamun työmatkaliikenteen aikana Kawasakin kaupungissa Tokiosta etelään. Paikallisen televisiokanavan lähetyksessä näkyy, että tapahtumapaikalla on useita poliisiautoja ja pelastusyksiköitä. Paikalle on pystytetty myös ensiaputelttoja.

Pelastuslaitoksen edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että pelastusviranomaiset olivat saaneet hätäpuhelun hieman ennen aamukahdeksaa. Hätäpuhelussa kerrottiin, että neljää alakouluikäistä lasta olisi puukotettu.

Silminnäkijöiden mukaan hyökkäys tapahtui bussipysäkillä. NHK:n mukaan poliisi on löytänyt tapahtumapaikalta kaksi veistä.

Japanissa väkivaltarikokset ovat harvinaisia verrattuna muihin kehittyneisiin maihin. Joukkohyökkäykset ovat erittäin harvinaisia.

Vuonna 2016 mies tappoi veitsellä 19 ihmistä vammaisten palvelutalossa.

Japanissa vierailulla oleva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi iskua tuoreeltaan. Hän totesi, että yhdysvaltalaiset seisovat Japanin kansan rinnalla ja surevat uhrien sekä heidän perheidensä puolesta.