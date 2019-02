190 miljoonan asukkaan Nigeria valitsee uutta presidenttiä – monet jääneet ilman vaadittavaa äänestyskorttia

Afrikan runsasväkisimmässä maassa Nigeriassa äänestetään tänään presidentin- ja parlamenttivaaleissa.

Presidentinvaaleissa on yli 70 ehdokasta, mutta kisa käydään istuvan presidentin Muhammadu Buharin ja vuosina 1999–2007 varapresidenttinä toimineen Atiku Abubakarin välillä. Asiantuntijoiden mukaan kisasta on tulossa tiukka.

Nigeriassa asuu yli 190 miljoonaa ihmistä ja maa on puolitoista kertaa Ranskan kokoinen. Vaalien järjestäminen on valtava logistinen haaste. Käytännön ongelmia aiheuttavat muun muassa heikkokuntoiset tie- ja sähköverkot.

Aiempia vaaleja vaivannutta vilppiä yritetään torjua sillä, että kaikilta äänestäjiltä vaaditaan biometrinen henkilökortti. Korttien jakamisessa ennen vaaleja oli kuitenkin suuria ongelmia. Monet kertoivat jonottaneensa tunteja jakopisteillä ja jääneensä silti ilman korttia.

Äänestyspaikkoja on tarkoitus olla yli 120 000 ympäri maata. Väkivaltaisuuksia pelätään eritoten Pohjois-Nigeriassa, missä ääri-islamistinen Boko Haram on tehnyt kymmenen vuotta aseellisia hyökkäyksiä viranomaisia ja paikallisia asukkaita vastaan.

Nuorten äänestysinto kysymysmerkki

Vaalit ovat ensimmäiset, joissa pääsevät äänestämään maan 20-vuotisen demokratian aikana syntyneet. Pelkona on, että nuorten äänestysinto jää vähäiseksi.

Äänioikeutetuista yli puolet on 18–35-vuotiaita. Maassa valta on kuitenkin ikääntyneen poliittisen eliitin käsissä. Presidenttikisan kärkiehdokkaista Buhari on 76-vuotias ja Abubakar 72.

Monet nuoret kokevat, ettei poliitikoilla ole heille tarjottavaa. Vaikka Nigeria on Afrikan suurimpia talouksia, nuorisotyöttömyys on iso ongelma.

Tuloksia vaaleista odotetaan ensi viikon alkupuolella. Tällä viikolla presidenttiehdokkaat allekirjoittivat sopimuksen, jossa he sitoutuivat noudattamaan vaalitulosta.

Vuonna 2011 Pohjois-Nigerian muslimeja edustava Buhari hävisi vaalit kristitylle ehdokkaalle Goodluck Jonathanille. Buharin kannattajat eivät hyväksyneet vaalitulosta, ja seuranneissa väkivaltaisuuksissa kuoli satoja ihmisiä.