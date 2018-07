30 kuollut Japanin rankkasateissa ja tulvissa – melkein kaksi miljoonaa evakuoitu

Japanissa ainakin 30 ihmistä on kuollut kaatosateiden ja tulvien vuoksi. Kuolleiden määrän odotetaan yhä nousevan. Kadonneita on kymmeniä.

Ennätysmäiset sateet ovat koetelleet saarivaltion keski- ja länsiosia.

Japanin yleisradio NHK kertoi, että yli 1,9 miljoonaa ihmistä on evakuoitu tulvien ja maanvyörymien vuoksi kodeistaan pääosin maan läntisessä osassa. Tulva-alueille on hälytetty liki 50 000 pelastustyöntekijää. Määrää on varauduttu nostamaan.

Japanin ilmatieteen laitos on antanut erityisvaroituksen pääsaari Honshun neljään läntiseen maakuntaan. Veden jo kyllästämille alueille odotetaan lisäsateita sunnuntaiksi.

Honshun saarella asuu yli sata miljoonaa ihmistä.