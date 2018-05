44 kuollut ja 40 kateissa padon rohmahdettua Keniassa

Keniassa 44 ihmistä on kuollut padon romahdettua maan länsiosassa ja 40 henkeä on yhä kateissa. Lisäksi kymmeniä on viety sairaalahoitoon.

Solain alueella sijaitseva pato romahti kovien sateiden jälkeen myöhään keskiviikkoiltana. BBC:n mukaan patoaltaasta levisi vettä ja paksua mutaa laajalle alueelle. Satoja koteja on tuhoutunut.

Viikkoja jatkuneet rankkasateet ovat aiheuttaneet tulvia ja mutavyöryjä ympäri Keniaa. Kuolleita kerrotaan olevan 175.

Alueen kuvernööri Lee Kinyanjui varoittaa, että ainakin toinen paikallinen pato joudutaan purkamaan katastrofin välttämiseksi.