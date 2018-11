ABC Newsin lähteet: Trump harkitsee antavansa kenkää myös kansliapäällikkö Kellylle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee vaihtavansa mahdollisesti myös Valkoisen talon kansliapäällikön John Kellyn, kertovat ABC Newsin lähteet. Aiemmin Washington Post uutisoi lähteisiinsä vedoten, että Trump on aikeissa erottaa lähiviikkojen aikana kansallisesta turvallisuudesta vastaavan ministerin Kirstjen Nielsenin.

ABC:n lähteiden mukaan Kellyn tulevaisuus on ollut epävarma jo jonkin aikaa ja Trump on viime viikkojen aikana keskustellut monien neuvonantajiensa kanssa Kellyn kohtalosta. Trump on valittanut Kellyn poliittisesta älykkyydestä, ja lähteiden mukaan Kelly on kasvattanut etäisyyttään presidenttiin.